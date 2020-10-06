ЦИК Киргизии примкнула к митингующим? В комиссии озвучили позицию по итогам выборов в парламент

Киргизская ЦИК озвучила свою позицию по результатам выборов в парламент страны, которые прошли в начале текущего месяца.

Итоги были объявлены накануне, и они стали причиной масштабных акций протеста. Сторонники партий, которые не преодолели рубеж в 7% голосов, выступили с требованием об организации нового голосования.

ЦИК приняла сторону манифестантов. Одна из её представителей, Гульнара Джурабаева, сообщила, что результаты были признаны нелегитимными. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

ЦИК двенадцатью голосами приняла решение о признании недействительными итогов голосования, - передала член комиссии.

Стычки с силовиками стартовали в республике вечером 5 октября. Согласно информации Министерства здравоохранения Киргизии, в ходе митингов травмы получили почти 600 граждан, один житель погиб.

Минувшей ночью протестующие вторглись в Белый дом. Кроме того, они вызволили из следственного изолятора бывших главу государства Алмазбека Атамбаева и премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева.