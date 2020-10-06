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ЦИК Киргизии примкнула к митингующим? В комиссии озвучили позицию по итогам выборов в парламент

06 октября 2020, 17:05  •  22 • Политика
В Центральной избирательной комиссии Киргизии озвучили позицию по итогам выборов в парламент страны. Одна из её членов сообщила, что результаты были признаны нелегитимными. Таким образом, ЦИК фактически выступила на стороне митингующих, которые требуют организации нового голосования.
Киргизская ЦИК озвучила свою позицию по результатам выборов в парламент страны, которые прошли в начале текущего месяца.
Итоги были объявлены накануне, и они стали причиной масштабных акций протеста. Сторонники партий, которые не преодолели рубеж в 7% голосов, выступили с требованием об организации нового голосования.
ЦИК приняла сторону манифестантов. Одна из её представителей, Гульнара Джурабаева, сообщила, что результаты были признаны нелегитимными. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.
ЦИК двенадцатью голосами приняла решение о признании недействительными итогов голосования, - передала член комиссии.
Стычки с силовиками стартовали в республике вечером 5 октября. Согласно информации Министерства здравоохранения Киргизии, в ходе митингов травмы получили почти 600 граждан, один житель погиб.
Минувшей ночью протестующие вторглись в Белый дом. Кроме того, они вызволили из следственного изолятора бывших главу государства Алмазбека Атамбаева и премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева.

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