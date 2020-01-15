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ЦИК готов к проведению голосования по поправкам в Конституцию

15 января 2020, 13:54  •  86 • Политика

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Заместитель председателя ЦИК России Николай Булаев заявил, что Центризбирком готов к проведению голосования граждан по поправкам в Конституцию РФ, если такое решение будет соответствующим образом оформлено.

"У меня нет сомнений, что ЦИК эту задачу спокойно выполнит и проведет все процедуры в четком соответствии с Конституцией РФ и законом. Если это решение будет соответствующим образом оформлено, то у меня нет сомнений никаких", - сказал ТАСС в среду Булаев.

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