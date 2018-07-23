ЦИК до конца недели решит, соответствует ли закону вопрос для пенсионного референдума КПРФ

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МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании до конца текущей недели решит, соответствует ли закону вопрос, который КПРФ предлагает вынести на всероссийский референдум против повышения пенсионного возраста. Об этом сообщила ТАСС в понедельник секретарь ЦИК Майя Гришина.

"Закон говорит, что [установлен] десятидневный срок с момента поступления нам уведомления. Поэтому [заседание пройдет] до конца текущей недели", - сказала она, уточнив, что документы, посвященные проведению референдума, поступили в ЦИК из московской городской избирательной комиссии на прошлой неделе.

КПРФ планирует организовать всероссийский референдум против повышения пенсионного возраста. Москва стала первым регионом, где прошло собрание региональной инициативной подгруппы, после этого была подана заявка в Мосгоризбирком. Коммунисты предлагают вынести на референдум вопрос "Согласны ли вы с тем, что в РФ возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?" По закону избирком, в который подала документы первая из региональных инициативных подгрупп, направляет в ЦИК формулировку вопроса референдума, а ведомство решает, соответствует ли она требованиям закона.

После этого избирком должен вынести решение о регистрации инициативной подгруппы. Избирательные комиссии остальных регионов, где пройдут собрания инициативных подгрупп, могут ориентироваться в своих решениях на вынесенный Центризбиркомом вердикт, пояснила Гришина.

Для организации всероссийского референдума требуется провести собрания инициативных подгрупп численностью не менее 100 человек в более чем половине субъектов РФ (то есть минимум в 43). После успешной регистрации подгрупп в 43 регионах проводится собрание их уполномоченных, затем в ЦИК подается ходатайство о регистрации инициативной группы по проведению референдума. В случае положительного решения в течение 45 дней инициативной группе необходимо собрать не менее 2 млн подписей, причем на один регион может приходиться не более 50 тыс. автографов.

После проверки подписей ЦИК выносит решение о соблюдении всех необходимых процедур, и президент назначает референдум, напомнила Гришина.

Предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, прошел первое чтение в Госдуме 19 июля. После его утверждения масштабное обсуждение инициативы продолжится, предложения по доработке проекта закона будут собраны и впоследствии зафиксированы в виде поправок ко второму чтению, которое состоится осенью. Срок представления поправок продлен с 18 августа до 24 сентября.

Средства, которые даст увеличение пенсионного возраста, будут направлены на повышение доходов пенсионеров, заверяют в правительстве. Принятие документа позволит с 2019 года обеспечить рост пенсий неработающим пенсионерам в среднем на 1 тыс. рублей.

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