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ЦИК: численность избирателей в РФ за полгода сократилась на полмиллиона человек
02 февраля 2018, 10:54 • 74 • Политика
МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Количество граждан РФ, имеющих право голосовать на выборах, сократилось с июля прошлого года примерно на полмиллиона человек; на выборах президента России 18 марта смогут проголосовать почти 111 млн человек. Это следует из данных ЦИК РФ о численности избирателей по состоянию на 1 января, опубликованных на сайте комиссии.
Так, на территории России зарегистрировано 108 млн 968 тыс. 869 избирателей, за пределами РФ - 1 млн 885 тыс. 408 избирателей. Отдельно ведется учет избирателей, зарегистрированных на территории города Байконур (Казахстан), там в списках числится 13 тыс. 951 избиратель.
Численность избирателей в России уточняется дважды в год - по состоянию на 1 января и на 1 июля. Согласно данным ЦИК на 1 июля 2017 года, в России было зарегистрировано 109 млн 532 тыс. 328 избирателей, за границей - 1 млн 878 тыс. 654 человека, в Байконуре - 14 тыс. 461 человек.
Таким образом, за полгода численность избирателей в РФ сократилась на 557 тыс. человек, причем главным образом уменьшилось количество избирателей на территории России, а не за рубежом.
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