Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Всё готово к большой войне": Предсказавший смерть президента Польши п...
Воюют против «оккупантов», а насилуют свои
План по спасению России провалился. Стране сулят катастрофу
Японцы предупредили Путина, увидев подарок Байдена: "Россия, не мешай…"...
Главная / Политика

ЦИК бьёт тревогу: Выборы ещё не начались, а с Запада уже "давят"

21 июня 2021, 16:35  •  65 • Политика
В ЦИК России заявили о попытках давления на избирательную систему.
ЦИК России отмечает попытки вмешательства из-за границы в выборы ещё до старта избирательной кампании в Госдуму.
Член ЦИК Игорь Борисов ранее заявлял, что отмечаются факты "попыток вмешательства, воздействия в том числе и давления на... избирательную систему".
По его словам, производятся атаки "на наши информационные ресурсы" в период подготовки к выборам.
Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года, голосование продлится три дня. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: половина мест - 225 - избирается по партийным спискам, а другая половина - по 225 одномандатным округам.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






65
Источник
Похожие новости
21 июня 2021, 01:00
Японцы предупредили Путина, увидев подарок Байдена: "Россия, не мешай…"
21 июня 2021, 01:00
Военкор заявил об ударе по Русскому миру, который готовили со времён Горбачёва
21 июня 2021, 11:05
Маргарита Симоньян назвала предавшего Россию министра: "Чего изволите?"
21 июня 2021, 06:30
Весь смысл участия США в саммите уместился в одном предложении
21 июня 2021, 09:15
Дело не в Крыме и Донбассе: В НАТО проговорились о главной причине отказа Украине
21 июня 2021, 12:55
Врач призвал "шугануть" донецких детей массированным ударом: "Координаты передал"
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 июня 2021, 01:00
Японцы предупредили Путина, увидев подарок Байдена: "Россия, не мешай…"
21 июня 2021, 01:00
Военкор заявил об ударе по Русскому миру, который готовили со времён Горбачёва
21 июня 2021, 11:05
Маргарита Симоньян назвала предавшего Россию министра: "Чего изволите?"
21 июня 2021, 06:30
Весь смысл участия США в саммите уместился в одном предложении
21 июня 2021, 09:15
Дело не в Крыме и Донбассе: В НАТО проговорились о главной причине отказа Украине
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 июня 2021, 13:35
"Подай, принеси, сожги деревню": Литва обманулась в своих ожиданиях
17 июня 2021, 11:45
В Кремле назвали условие обмена Навального после встречи с Байденом
17 июня 2021, 20:55
В Чехии внезапно захотели "новых отношений" с Россией: Захарова назвала причину
19 июня 2021, 01:20
Украинцам "перевели" действия команды Байдена: "Продолжайте, пока лбы не проломите"
19 июня 2021, 13:15
"Всё готово к большой войне": Предсказавший смерть президента Польши призвал запасаться продуктами
15 июня 2021, 15:40
Такого не придумывал никто в мире: Киев пробил дно "жадности"
19 июня 2021, 01:20
Захарова о приостановлении военной помощи Украине: "Где Кулеба?"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.