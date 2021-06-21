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ЦИК бьёт тревогу: Выборы ещё не начались, а с Запада уже "давят"
21 июня 2021, 16:35 • 65 • Политика
В ЦИК России заявили о попытках давления на избирательную систему.
ЦИК России отмечает попытки вмешательства из-за границы в выборы ещё до старта избирательной кампании в Госдуму.
Член ЦИК Игорь Борисов ранее заявлял, что отмечаются факты "попыток вмешательства, воздействия в том числе и давления на... избирательную систему".
По его словам, производятся атаки "на наши информационные ресурсы" в период подготовки к выборам.
Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года, голосование продлится три дня. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: половина мест - 225 - избирается по партийным спискам, а другая половина - по 225 одномандатным округам.
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