|
«Цифры, на которые просто ориентироваться»: в России вступили в силу новые правила фитосанитарного контроля
19 августа 2019, 13:54 • 49 • В России
В России вступили в силу поправки к нормам по ввозу в страну овощей и фруктов. Согласно новым правилам, на территорию РФ без оформления специальных сертификатов в ручной клади и багаже разрешено провозить не более 5 кг овощей и фруктов из перечня подкарантинной продукции. Также теперь можно ввозить в страну не более трёх букетов цветов. Если партия окажется больше, то для её прохождения через границу понадобится специальный сертификат. Эксперты отмечают, что аналогичные порядки существовали раньше и о введении реальных ограничений речи не идёт. Более того, новые правила помогут людям лучше ориентироваться в объёме ввозимых продуктов, считают специалисты.
Gettyimages.ru © valentinrussanov
В понедельник, 19 августа, в России вступили в силу новые правила ввоза в страну овощей, фруктов и цветов. Соответствующие поправки были внесены в постановление от 2016 года «О порядке осуществления государственного карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через госграницу РФ».
Согласно документу, на некоторых пунктах пропуска через границу таможенники смогут проверять у граждан багаж и ручную кладь на предмет наличия продукции с высоким фитосанитарным риском. Согласно документации Россельхознадзора, к ней относятся томаты, картофель, лук, капуста, морковь, огурцы, дыни, яблоки, абрикосы, цитрусовые и другие фрукты и овощи. В перечне также указаны финики, инжир, ананасы, авокадо, гуава, манго и сушёные фрукты.
Вступивший в силу порядок распространяется на все виды транспорта, а также затрагивает почтовые отправления и ручную кладь пассажиров и членов экипажей судов, самолётов и вагонов-ресторанов, пересекающих границу Евразийского экономического союза.
Согласно вступившему в силу постановлению, на территорию России без оформления фитосанитарных сертификатов в ручной клади и багаже разрешено провозить не более 5 кг овощей и фруктов подкарантинной продукции (за исключением семенного и посадочного материала).
Если вес партии превышает 5 кг, потребуются специальные фитосанитарные сертификаты. В случае отсутствия этих документов продукцию вернут обратно или уничтожат за счёт собственника. Отмечается, что сертификаты обязательны для провоза семян, посадочного материала или картофеля.
Правила распространяются и на букеты цветов. Без оформления документов разрешается ввоз не более трёх букетов, в каждом из которых не должно быть более 15 свежих или засушенных цветков, листьев или других частей растений.
В июле пресс-служба Россельхознадзора комментировала предстоящие изменения. В ведомстве заявили, что новое постановление гармонизирует нормативно-правовую базу, не меняя её сути. Как рассказала пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано, новый порядок совпадает с требованиями, которые были в России раньше.
«Для потребителей, для обычных граждан ничего не поменялось», — цитирует Мелано РИА Новости.
Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко согласился с такой оценкой ведомства. В беседе с RT он подтвердил, что подобные нормы существовали и раньше. По его мнению, об ограничениях речи не идёт.
Осауленко добавил, что аналогичные нормы и правила существуют практически во всех странах мира.
«Во всяком случае в туристически развитых странах, где ограничивают ввоз пищевых продуктов, продуктов первичной обработки и даже продуктов длительного хранения на свою территорию», — заключил эксперт.
В свою очередь, председатель Союза пассажиров и член общественного совета при Министерстве транспорта России Кирилл Янков в беседе с RT напомнил, что некоторые страны и вовсе запрещают ввоз овощей и фруктов на свою территорию из фитосанитарных соображений.
«Скажем, в США вообще нельзя легально ввезти овощи и фрукты без сертификата. Так что даже 5 кг — это вполне на мировом фоне либеральная норма», — сказал эксперт.
Риск ввоза продуктов без разрешения
Напомним, что, согласно действующим нормам, провозимая с нарушениями в ручной клади и багаже подкарантинная продукция или запрещённые к ввозу в Россию продукты подлежат возврату или уничтожению. В начале августа в Минсельхозе не поддержали идею отказа от ликвидации такой продукции, объяснив данное решение борьбой с нелегальным оборотом запрещённых товаров.
Таким образом в ведомстве ответили на запрос Госдумы о возможности введения запрета на уничтожение и захоронение пригодных к употреблению продуктов, пишет ТАСС. В Минсельхозе отметили, что запрещённая к ввозу продукция, как правило, попадает в Россию в сопровождении поддельных документов или вовсе без сопроводительных бумаг, что может привести к риску причинения вреда жизни и здоровью граждан.
Замглавы Минсельхоза Оксана Лут отметила, что запрет на уничтожение продуктов, попавших на территорию РФ с нарушениями, может создать дополнительные условия для нелегального оборота подобной продукции, в том числе товаров, представляющих потенциальную опасность.
Представитель ведомства добавила, что действующие специальные экономические меры носят временный характер, а конкретные действия могут меняться «в соответствии с развивающейся внешней экономической и политической обстановкой».
Подпишитесь на нас
Загрузка...
49
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
16 августа 2019, 14:24
|
14 августа 2019, 00:54
|
17 августа 2019, 14:54
|
15 августа 2019, 06:09
|
15 августа 2019, 02:54
|
13 августа 2019, 16:39
|
12 августа 2019, 21:09