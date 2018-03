Цифровые технологии могут поменять мировую финансовую архитектуру

В последние два-три года по всему миру как грибы после дождя стали появляться всевозможные стартапы и консорциумы по разработке цифровых технологий в сфере финансов и банковского дела (финтех).

На первом месте здесь стоит технология блокчейн – распределённых реестров (блоков) записей операций, осуществляемых участниками сетей. Это наиболее перспективное направление, которое обещает убрать различных посредников и контролёров, спрямить отношения между партнёрами, поднять договорную дисциплину, а кроме того, повысить скорость операций, минимизировать издержки, снизить риски. Некоторые теоретики от экономики даже утверждают, что может произойти обратное движение от монополистического капитализма к модели конкурентного рынка.

Наиболее известным проектом блокчейн на сегодняшний день является тот, который осуществляется международным консорциумом R3. В нём насчитывается около 80 крупных банков и финансовых компаний из разных стран мира (плюс к этому некоторое число компаний хайтека). Управляющая компания имеет полное название R3 CEV LLC (штаб-квартира в Нью-Йорке). Консорциум был создан 15 сентября 2015 года девятью финансовыми компаниями: Barclays, BBVA, Commonwealth Bank of Australia, Credit Suisse, Goldman Sachs,J.P. Morgan & Co., Королевский банк Шотландии, State Street Corporation, UBS. Через пару недель к консорциуму присоединились ещё 13 финансовых компаний: Bank of America, BNY Mellon, Citigroup, Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC, Mitsubishi UFJ Financial Group, Morgan Stanley, National Australia Bank, Royal Bank of Canada, Skandinaviska Enskilda Banken, Société Générale, Toronto-Dominion Bank. В конце прошлого года в состав консорциума вошли американские компании Hewlett Packard Enterprise, Intel и Microsoft.

Очень хотел войти в консорциум господин Г. Греф, но Сбербанку России весной 2017 года было отказано в членстве по причине экономических санкций. Единственный член консорциума от России – известная компания QIWI, управляющая одноименной платёжной системой. Подавал в прошлом году заявку на вступление в консорциум российский «Альфа-Банк», но никаких сообщений об удовлетворении заявки нет. В ноябре 2017 года «М.Видео», «Сбербанк Факторинг» и «Альфа-Банк» создали российский консорциум по развитию коммерческих технологий на основе блокчейн.

О результатах работы консорциума R3 сообщают очень лаконично. Чаще всего в релизах R3 упоминается платформа Corda, которая предназначена для использования в банковском секторе и вобрала в себя всё лучшее, что было наработано в сфере блокчейн. В январе появились сообщения, что консорциум приступает к тестированию платформы. К тестированию присоединились 22 крупных банка, включая Barclays, BBVA, HSBC и Commerzbank. Концепция платформы Corda предусматривает взаимодействие банков-участников с центробанками своих стран, реестры блокчейн учитывают операции с традиционными фиатными деньгами. Кроме того, в проект заложена опция выпуска банками собственных цифровых денег. Ставка сделана на то, чтобы максимально децентрализовать расчёты и другие операции в финансово-банковской сфере. Логика такова: чем выше централизация, тем больше искушения для хакеров и тем больше возможные потери банков и финансовых компаний. Децентрализация понимается разработчиками в самом широком смысле: не только в пределах отдельной страны, но в масштабах всего мира.

Среди десятков консорциумов в области финтеха я бы ещё обратил особое внимание на тот, который был учреждён в августе 2016 года с целью создания новой цифровой валюты utility settlement coin – USC (практичная денежная единица для расчетов). Консорциум образовали швейцарский UBS, немецкий Deutsche Bank, итальянский Santander и американский BNY Mellon. К компании четырёх банков присоединилась затем британская компания ICAP, мировой брокер межбанковских транзакций. Примерно через год в консорциум вошли ещё несколько банков мирового калибра: Barclays (Великобритания), Credit Suisse (Швейцария), Canadian Imperial Bank of Commerce (Канада), HSBC (Великобритания), MUFG — Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. (Япония) и State Street (США). Все эти банки входят в топ-50 мировых рейтингов. Число стран, представляемых банками-членами консорциума, тоже увеличилось, добавилась Великобритания, Канада, Япония. Запуск новой валюты запланирован на конец 2018 года, до этого времени участники консорциума должны согласовать вопрос со своими финансовыми регуляторами. Прежде всего, с центробанками: ФРС США, ЕЦБ, Национальным банком Швейцарии, Банком Англии, Банком Японии и Банком Канады. Вникая в детали проекта USC, начинаешь понимать, что центральные банки выступают не только как согласующие инстанции, но и как прямые участники проекта.

И здесь возникает мысль, что USC – не просто частные (корпоративные) цифровые деньги (или токены), а прототип мировых денег. Тогда ФРС США, ЕЦБ и другие ведущие центробанки – участники мирового картеля центробанков, договорившихся о выпуске единой денежной единицы. Со временем в мире денег может сформироваться конструкция, напоминающая Федеральную резервную систему США, которая состоит из 12 федеральных резервных банков (ФРБ), но все эмитируют одну и ту же денежную единицу – доллар. В случае возникновения такой конструкции все ведущие центробанки мира (упомянутая выше компания из шести ЦБ, которую принято называть G6) начнут поддерживать эмиссию мировой цифровой валюты USC. Со временем эмиссия традиционных валют (доллара США, евро, швейцарского франка, японской иены, британского фунта и канадского доллара) прекратится. Точно так, как в Европейском союзе на стыке прошлого и нынешнего веков произошло полное исчезновение ведущих национальных валют, которые были заменены на наднациональную валюту евро.

Аналогом Совета управляющих ФРС для этой конструкции может стать, например, институт, созданный в 1978 году на базе G30 и представляющий собой высший координационный совет банкиров мира. А в качестве аппарата этого высшего совета центробанков может быть использован Банк международных расчётов в Базеле, за которым давно закрепилось неформальное название «Клуб центральных банков».

Если проект Corda даёт толчок децентрализации мировой финансовой системы, то проект USC, наоборот, может довести финансовую глобализацию до предела – до построения мирового финансово-банковского концлагеря. Кстати, некоторые ведущие банки участвуют и в том и в другом проектах. Например, швейцарский американский BNY Mellon, английские Barclays и HSBC, швейцарские UBS и Credit Suisse, немецкий Deutsche Bank и др. Видимо, даже им пока не понятно, куда выведет кривая.

Хотелось бы сказать и о системе СВИФТ, тесно связанной с проблемой блокчейна. По мнению многих экспертов, широкое распространение технологии блокчейн ведёт к децентрализации платежей в мире и размывает монополию СВИФТ. Все эти десятилетия СВИФТ была теми воротами, которые нельзя было ни обойти, ни объехать. В 2016 году общество СВИФТ даже подготовило специальный доклад, в котором попыталось развеять опасения участников мирового рынка расчётов в том, что СВИФТ может со временем оказаться невостребованной в свете динамичного развития технологий распределённых реестров. Основная мысль доклада: ожидания в отношении блокчейн завышены, в ближайшие десятилетия будут по-прежнему использоваться централизованные клиринговые системы расчётов. Однако не прошло и двух лет после выхода доклада в свет, а мы уже видим первые примеры того, что некоторые банки и компании начинают с помощью блокчейн обходить СВИФТ. Вот лишь некоторые примеры.

В конце 2017 года прошло сообщение, что American Express с технической поддержкой финтех-стартапа Ripple запустила первый в мире масштабный блокчейн-сервис мгновенных трансграничных переводов. American Express – американская финансовая компания, известная такими продуктами, как кредитные карты, платёжные карты и дорожные чеки. Теперь американские и британские компании могут с помощью технологии распределённого реестра переводить средства своим корпоративным клиентам, счета которых находятся в банке Santander. Как заявило руководство American Express, создан уникальный «платёжный коридор» через Атлантику, связывающий долларовые счета клиентов в США с фунтовыми счетами клиентов в Великобритании. «Платёжный коридор» сделает операции не только сверхбыстрыми (моментальными), но и более безопасными. В будущем новая платёжная сеть American Express будет расширена за пределы США и Великобритании, а также включит в себя другие банки, помимо Santander.

Почти одновременно на основе платформы Ripple провели первые трансграничные платежи некоторые южнокорейские и японские банки. Издание American Banker объясняет это тем, что «с точки зрения банков распределённые реестры, такие как система Ripple, имеют ряд преимуществ перед криптовалютами, такими как биткойн», в том числе по цене и безопасности.

Примечательно, что компания Ripple – в группе мировых лидеров по разработке криптовалютных платформ для платёжных систем, ориентированных на операции с обменом валют. Она не только участвует в качестве подрядчика, консультанта и партнёра в разных проектах, но и активно расширяет собственную платёжную сеть RippleNet, число участников которой недавно достигло 100 организаций. Среди новых партнёров особенно выделяется мексиканский проект Cuallix, который первым стал конвертировать трансграничные денежные переводы в токены Ripple XRP, чтобы снизить затраты на обработку платежей.

Ещё одна глобальная платёжная система MasterCard запатентовала систему обработки платежей на базе блокчейна, которая позволит банкам и торговым предприятиям более быстро и защищённо осуществлять трансграничные платежи.

Таким образом, цифровые технологии подпитывают две противоположные тенденции в мире финансов:

– к децентрализации финансовых отношений;

– к ещё большей финансовой глобализации, которая может завершиться созданием единой мировой валюты и мирового йентробанка.

Какая из двух тенденций возобладает, в значительной мере зависит не от финансовых технологий, а от раскладки социально-политических сил в мире. Вероятно, что в ближайшие годы произойдёт размывание монопольного положения системы СВИФТ. России, которая находится под экономическими санкциями Запада, это на руку, так как позволит использовать наработки западных компаний и банков в области блокчейн и отслеживать появление новых «платёжных коридоров», создаваемых иностранными банками.