Цифровой вирус: прорицательница из Ливана назвала новую опасность в 2021 году

Ясновидящая из Ливана Лайла Абдель Латиф продолжает традицию предсказаний будущего человечества, как Мишель Нострадамус, советский прорицатель Вольф Мессинг и болгарская крестьянка Ванга.

Человечество о предстоящих катаклизмах во все эпохи предупреждали знаменитые пророки и предсказатели. В Средние века наиболее ярким был французский врач Мишель Нострадамус, в XX веке предсказания о будущем давали советский прорицатель Вольф Мессинг и болгарская крестьянка Ванга.

В наши дни также появились мистические деятели, которые утверждают, что видят будущее. В частности, стала известна ясновидящая из Ливана Лайла Абдель Латиф, которая родилась в 1958 году. Она утверждает, что свой дар получила от родителя, который имел известность по всей арабской стране. Лайла овладела множеством практик эзотерики, в том числе гаданием на картах Таро и астрологией. Однако со временем она стала утверждать, что может прорицать без всяких подручных средств.

По прогнозу астролога из Ливана, мир в 2021 году ожидает ослабление эпидемии коронавируса к концу лета. В первую очередь это произойдет из-за вакцинации. Однако в целом обстановка в мире останется неспокойной. Лайла утверждает, что вместо коронавируса человечеству начнет угрожать цифровой вирус, который поразит персональные компьютеры и всемирные базы данных.

Планету также ожидает усиление социальной напряженности, и снижение уровня жизни человечества. Эти процессу могут спровоцировать крупные беспорядки в КНР и США, утверждает экстрасенс. Также обострение возможно на Ближнем Востоке, однако Лайла отметила, что использование ее пророчеств может помочь миру избежать опасных катаклизмов.

Провидица из Ливана также предупреждает, что мир столкнется с серьезными проблемами в экологии, техногенными авариями, а также с изменениями климата. Ливанская прорицательница отмечает, что сложности ожидаются и в экономике.

В завершение остаётся лишь добавить, что в верности прогноза дамы сомневаются даже коллеги. Так, эксперт в толковании сновидений и таролог Марианна Басс надеется, что большинство предсказаний Лайла Абдель Латиф останутся лишь прогнозами или воплотятся не на всю их опасную силу. А если говорить, в целом, о ремесле предсказателей, никто из нас не может говорить о том, что случится в будущем. А лучшим ответом на вопросы остаётся Евангелие.

Кстати, о разного рода предсказаниях в эфире Царьграда говорил и политолог Сергей Михеев. Почему мы верим "пророкам"? Всё просто, считает эксперт:

"Не надо менять себя и задавать сложные вопросы. Можно ограничиться выполнением ритуалов, которые решают все проблемы. Почему к гадалкам идут, чтобы мужа вернуть или отобрать у кого-то? Давай, мол, колдуй! Человек не хочет понять, что речь идёт о ком-то с душой, что на самом деле не всё так просто. И что если у тебя в жизни что-то не получается, то, скорее всего, ты сам и виноват".

Проблема в желании "здесь и сейчас". Рыночные отношения: заплатил и ждёшь результата. Тогда "в ход идут все куриные лапки и треугольники перевёрнутые". "Это от страха. Лучше я почитаю календарь Майя. А по календарю Майя нас уже нет, между прочим", - добавил Сергей Михеев в эфире авторской программы "Михеев. Итоги" на телеканале Царьград.