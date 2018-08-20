Цифровой Копперфильд: Подлинная история Илона Маска

Спекулянты всего мира, привыкшие греть руки на курсе акций связанных с Илоном Маском компаний, пребывают в растерянности. Судя по всему, великий фантазер заврался окончательно, и ему требуется медицинская помощь

Автор:

Мельников Михаил

Современный мир богат на эксцентричных бизнесменов, странности перестали восприниматься как нечто отталкивающее, а для многих стали неотъемлемой частью имиджа. Даже в консервативной, ценящей условности России мы видим множество ярких персонажей, сильно отличающихся от типичного «успешного предпринимателя»: Герман Стерлигов, Олег Тиньков, Владимир Мельников, беглец Евгений Чичваркин и другие. Что уж говорить о Западе, где что ни звезда бизнеса, то непременно набор чудачеств. Чаще всего — хорошо рассчитанных.

Заигрался

Интересно, что самый, пожалуй, раскрученный предприниматель XXI века Илон Маск заслужил определение «эксцентричного» исключительно за счет своих высказываний и бизнес-инициатив. В быту же он до недавнего времени выглядел «всего лишь» беспримерным трудоголиком, хотя уже высказывались подозрения, что подобное расходование энергии едва ли возможно без применения стимуляторов. А сейчас все, кажется, встало на свои места.

В середине августа 2018 года Илон Маск дал пространное и внешне очень откровенное интервью газете The New York Times. Понятно, что доверять этому человеку невозможно, но, похоже, он действительно утрачивает контроль над собой и начинает проговариваться. В конце концов, после публикации этого диалога акции Tesla сразу упали более чем на 8% — предприниматели в здравом уме такого не допускают.

Что же такого рассказал Маск? Что работает по 120 часов в неделю (если что, в неделе 168 часов), что уже 17 дней не отдыхал более недели, что может находиться на заводе по несколько суток подряд, что на день рождения к нему никто не пришел, потому что он работал... Что не может заснуть без снотворного, что здоровье не улучшается, и «с точки зрения моей личной боли худшее еще только впереди».

О не слишком адекватном состоянии Илона впервые заговорили 7 августа, когда он шокировал рынок заявлением в Twitter о том, что Tesla станет частной компанией — ее акции будут выкуплены по 420 долларов, что существенно выше их стоимости на тот момент. Конечно, твит нельзя рассматривать как оферту, но и пройти мимо таких заявлений тоже нельзя, Комиссия по ценным бумагам и биржам США уже начала расследование попытки манипулирования рынком, а несколько акционеров подали на него в суд.