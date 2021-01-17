Цифровой концлагерь обрел реальные очертания в США • 128 • Аналитика © РИА Новости / Юки Ивамура Американская интернет-платформа Airbnb сделала неожиданный ход. Популярный сервис по аренде жилья внезапно отменил все бронирования в Вашингтоне в районе даты 20 января. Компания пообещала компенсировать расходы и арендаторам и арендодателям, то есть сыграла против собственных бизнес-интересов — ну, как они понимались в классическом капитализме. Причину такого решения руководство интернет-гиганта озвучило в пресс-релизе. Оказывается, есть опасения, что в Вашингтон накануне инаугурации Джо Байдена понаедут трамписты из глубинки и начнут бузить. Владельцы Airbnb — заядлые приверженцы Демпартии и либеральных ценностей. Поэтому они решили оставить столичных хозяев недвижимости без квартирантов, а туристов-трампистов — без жилья. В мае 2021 года богатейшие люди мира планируют собраться в Сингапуре на традиционный Всемирный экономический форум и осчастливить человечество некоей "великой перезагрузкой". Она должна радикально поменять отношения между крупнейшими корпорациями и населением Земли. Конкретные очертания этой реформы представлялись смутно. Инициатива Airbnb многое прояснила. В общем, речь идет о том, что несколько крупнейших транснациональных корпораций — медиа, IT, фармацевтика, банки — вступили в классический картельный сговор. Эти монополии планируют делать с людьми что хотят. Владельцу интернет-магазина Amazon выгодно, чтобы население богатейших стран мира сидело по домам и заказывало все у него на сайте? Отлично, население маринуется в бесконечных локдаунах. Интересно, что в тех странах, где у потребителей нет денег, их никто особо под замок не сажает. Никто не интересуется, как там с локдаунами в Африке. Зато самый сочный сектор потребительского рынка — население европейских столиц и крупнейших американских городов — сидит дома. Джефф Безос наращивает прибыли и заодно разоряет своих конкурентов, уничтожая миллионы бизнесов в сфере ретейла. Фармкомпания Pfizer выпускает РНК-вакцину и навязывает ее массовые закупки правительствам суверенных стран, несмотря на то что раньше подобное средство использовалось только в ветеринарии? Правительства безропотно берут под козырек и проплачивают миллиарды, несмотря на то что после такой прививки подозрительно часто умирают люди. Только что крупнейшая американская авиакомпания Delta внесла в свой черный список почти девятьсот пассажиров за их "трампистские" взгляды. В ноябре та же компания пожизненно отказала в своих услугах пассажиру, который выкрикивал лозунги в поддержку Трампа. Про беспредел цифровых гигантов говорить уже не приходится. Сегодня главные мировые соцсети — это натуральный тюремный дворик, так хорошо изображенный на картине Ван Гога. Прогулки по кругу в строго заданном направлении, шаг влево, шаг вправо караются немедленным пожизненным баном. Вообще-то появление гигантских монополий — классическая черта любого масштабного кризиса капитализма. Об этом увлекательно писал еще Ленин. Отличительная черта нынешнего кризиса в том, что современные монополии — это, по сути, "голые короли". В 1907 году американская "Дженерал Электрик" и немецкая АЭГ буквально поделили мировой рынок. Картельный сговор присутствовал, однако обе корпорации, по крайней мере, выпускали новейшую технику. Они строили заводы, давали работу сотням тысяч людей, двигали вперед технологии, делали полезное, в сущности, дело. Сегодня cамые могущественные корпорации вырабатывают исключительно фуфломицин. Банки одалживают клиентам доллары, которых напечатано уже столько, что вряд ли они стоят своей бумаги. Фармгиганты выпускают сомнительного качества лекарства и вакцины. Массмедиа давно оторвались от реальности и гонят лютую пропаганду. Соцсети публикуют фото котиков. К классическому капитализму все это не имеет никакого отношения. Тут Ленин давно устарел. Сверхбогатые владельцы гигантских монополий никакими реальными активами зачастую не обладают. Взять ту же платформу Airbnb. Это, по сути, большая доска объявлений, где хозяева квартир со всего мира вывешивают фотографии своего жилья, а посетители сайта у них это жилье снимают. Владельцам сайта не принадлежит ни одного квадратного метра. Тем не менее они регулярно заставляют собственников жилья подписывать какие-то идиотские декларации о недопущении угнетения женщин, геев и чернокожих. Ну, и исправно берут свои проценты за каждую сделку. То есть вся история выглядит так, будто обычный риелтор вдруг запрещает собственнику жилья делать с ним то, что он, собственник, хочет. И заодно запрещает это и потенциальному жильцу. Всевластие посредников — вот как приходит к нам очередной глобальный кризис капитализма. Эту систему нам и будут впаривать на Всемирном экономическом форуме как "капитализм участников" — "stakeholders capitalism”. Та же история с Facebook. Еще в 2019 году аналитики писали, что акции компании значительно переоценены и могут стать триггером для биржевого краха. Интернет-платформа, все богатство которой в информации о ее пользователях, стоила тогда 505 миллиардов долларов. Сегодня она стоит 730 миллиардов — в шесть раз больше, чем "Боинг". Принято считать этот перекос успехом гениев-инноваторов. Однако на деле это просто отчаянный поиск инвесторов, куда бы вложить свои обесценивающиеся деньги. Луковица тюльпана в Голландии тоже когда-то стоила больше, чем дом. Кончилось это плохо — как всегда плохо заканчиваются финансовые "пирамиды". Этой неуверенностью в завтрашнем дне объясняются все причуды сегодняшних монополистов. Они легко теряют деньги — как нажито, так и прожито. На одном решении забанить Трампа компания Цукерберга потеряла 5% стоимости. Их, кажется, совершенно не интересует прибыль. Uber, Snapchat, Tesla из года в год фиксируют убытки. Все, что их интересует, — жесточайший контроль своих потребителей, просто потому, что ничего другого у них нет. Случись по-настоящему серьезный кризис — и все это дутое богатство может исчезнуть, словно карета Золушки. Реальный сектор выживет, потому что он производит реальные вещи, а вся инновационная экономика накроется медным тазом. Вероятно, этим осознанием близкого краха и вызвано то ожесточение, с каким хозяева монополий и пытаются уничтожить реальный сектор. В книгах Клауса Шваба, руководителя ВЭФ и главного идеолога "Великой перезагрузки", война объявлена открытым текстом. Цифровые гиганты оказывают, по словам Шваба, "дизруптивное воздействие" на бизнес, рынок труда и повседневную жизнь. "Дизруптивное" — это, попросту говоря, разрушительное. Так было и сто лет назад. Монополии всегда разрушали частные лавочки и безжалостно уничтожали конкурентов, обрекая на нищету миллионы людей. Однако уже тогда были выработаны механизмы борьбы с ними. США, например, стали пионером в области антитрестовского — антимонопольного — законодательства. Сегодня подобные законы есть у каждой цивилизованной страны. Долгое время их словно опасались применять — лишь бы не затормозить свободное развитие капитализма и дать порешать рыночку. Оказавшись в этой серой беззаконной зоне, капитализм выродился, создав таких монстров, как современные глобальные монополии. Сильное и суверенное национальное правительство даже сегодня способно поставить под контроль эти корпорации. Собственно, страны, которые сохранят такое правительство, сумеют выиграть при любых пертурбациях в мире. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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