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Цифровой ГУЛАГ на Украине: как искусственный интеллект вычисляет "сепаратистов"
21 января 2022, 06:45 • 210 • Украина
Украинская компания Artellence разработала программу, которая вычисляет политические взгляды человека, анализируя его страницы в соцсетях. Многие структуры на Украине уже используют её, чтобы вычислять людей, настроенных оппозиционно к нынешней власти, сообщает ресурс Highload 17 января
«Наш алгоритм анализирует большинство популярных соцсетей Украины. Наиболее информативны в этом плане соцсети, имеющие российское происхождение: в них такая информация не подлежит цензуре и удалению. Данные мы смотрим за длительный период — по возможности, с начала конфликта на Востоке. Анализируем подписки, лайки, комментарии, посты», — сказал Владимир Лозовой, глава компании Artellence, в интервью Highload.
Лозовой подчеркнул, что на данный момент программа применяется в коммерческих целях, однако выразил надежду на то, что в будущем власти Украины возьмут его проект на вооружение. Глава компании сообщил, что неоднократно обращался к властям с просьбой об использовании его программы по поиску "сепаратистов".
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