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Цифровой ГУЛАГ на Украине: как искусственный интеллект вычисляет "сепаратистов"

21 января 2022, 06:45  •  210 • Украина

Украинская компания Artellence разработала программу, которая вычисляет политические взгляды человека, анализируя его страницы в соцсетях. Многие структуры на Украине уже используют её, чтобы вычислять людей, настроенных оппозиционно к нынешней власти, сообщает ресурс Highload 17 января


Согласно данным компании Artellence, на Украине живут 344 тысячи "сепаратистов" из числа тех, чьи страницы удалось проанализировать.


«Наш алгоритм анализирует большинство популярных соцсетей Украины. Наиболее информативны в этом плане соцсети, имеющие российское происхождение: в них такая информация не подлежит цензуре и удалению. Данные мы смотрим за длительный период — по возможности, с начала конфликта на Востоке. Анализируем подписки, лайки, комментарии, посты», — сказал Владимир Лозовой, глава компании Artellence, в интервью Highload.

Лозовой подчеркнул, что на данный момент программа применяется в коммерческих целях, однако выразил надежду на то, что в будущем власти Украины возьмут его проект на вооружение. Глава компании сообщил, что неоднократно обращался к властям с просьбой об использовании его программы по поиску "сепаратистов".

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