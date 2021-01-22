Цифровой фашизм в Германии: Депутат рассказал, как Facebook "душит" несогласных

Политика Facebook в отношении личных данных пользователей является не чем иным, как частью "цифрового фашизма". Об этом заявил депутат бундестага от партии "Альтернативы для Германии" Вальдемар Гердт.

Речь идёт о возможности администрации Facebook по своему усмотрению использовать и публиковать личные данные немцев. По словам парламентария, это давно уже стало инструментом борьбы с неугодными. А немецкое общество не осведомлено об этом.

Происходит цифровой фашизм. Данные немецких пользователей передавал Facebook, он может их опубликовать. В Германии дискредитируют в соцсетях почти всех. Тех, кто открыто высказывается, блокируют,

- цитирует Nation News слова немецкого парламентария.

Он добавил, что в Германии тех, кто высказывает свое недовольство, считают националистами. И это пропагандируется в школах, подчеркнул депутат бундестага.