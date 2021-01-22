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Цифровой фашизм в Германии: Депутат рассказал, как Facebook "душит" несогласных
22 января 2021, 08:30 • 66 • Политика
Депутат бундестага рассказал о цифровом фашизме Facebook в Германии. "В Германии дискредитируют в соцсетях почти всех. Тех, кто открыто высказывается, блокируют", - рассказал он о беспределе.
Политика Facebook в отношении личных данных пользователей является не чем иным, как частью "цифрового фашизма". Об этом заявил депутат бундестага от партии "Альтернативы для Германии" Вальдемар Гердт.
Речь идёт о возможности администрации Facebook по своему усмотрению использовать и публиковать личные данные немцев. По словам парламентария, это давно уже стало инструментом борьбы с неугодными. А немецкое общество не осведомлено об этом.
- цитирует Nation News слова немецкого парламентария.
Он добавил, что в Германии тех, кто высказывает свое недовольство, считают националистами. И это пропагандируется в школах, подчеркнул депутат бундестага.
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