Цифровой эксперимент Венесуэлы. О запуске El Petro

20 февраля 2018 года стартовал начатый президентом Венесуэлы Николасом Мадуро проект цифровой валюты El Petro. Проект преследует две основные цели. Во-первых, обеспечить восстановление экономики страны за счёт замены стремительно обесценивающейся национальной валюты боливара новой цифровой валютой. На неофициальном валютном рынке страны 1 февраля боливар по отношению к доллару торговался по курсу в 76 раз ниже курса на начало 2017 года (за 1 доллар США на чёрном рынке Каракаса давали 235 тыс. боливаров). Во-вторых, новая цифровая валюта призвана замещать в расчётах по внешней торговле доллар, евро и другие валюты союзников Вашингтона. Предполагается, что это поможет обходить экономические санкции США против Венесуэлы.

О запуске официальных цифровых валют в последние три года заявляли многие страны – Япония, Израиль, Эстония, Великобритания, Швеция, Сингапур, Индия. Однако там всё ещё идёт раскачка. А у Венесуэлы срок от первого заявления до запуска цифровой валюты оказался рекордно коротким – около года. При этом цифровая валюта Венесуэлы – обеспеченная, она подкреплена запасами нефти в одном из крупнейших месторождений страны (5,3 млрд баррелей). Цена El Petro привязана к баррелю сорта нефти, добываемого в Венесуэле, и на момент начала эмиссии новой валюты её курс был равен 60 долларам США. Всего запланировано выпустить 100 млн. единиц El Petro. При нынешнем курсе власти рассчитывают получить от данного проекта сумму, эквивалентную 6 млрд. долл. США.

Примечательно, что против запуска проекта резко высказалось большинство членов парламента Венесуэлы, который находится в оппозиции по отношению к президенту. Глава финансового комитета Национальной ассамблеи Рафаэль Гусман заявил: «Мы предупреждаем инвесторов, что при покупке El Petro они покупают незаконный актив, существование которого противоречит Конституции Венесуэлы». Президент Мадуро и его сторонники отчасти учли критику и теперь стараются избегать использования терминов «криптовалюта» и «цифровая валюта», называя El Petro новым «финансовым инструментом», «активом» или «токеном».

В период с 20 февраля по 19 марта, как заявили власти, инвесторам будут доступны 82,4 млн. единиц (токенов) El Petro. Предполагается, что за первый месяц удастся хорошенько разогреть рыночный курс новой цифровой валюты и она будет торговаться существенно выше условного номинала в 60 долларов. И ожидается, что за счёт второго транша (17,6 млн. единиц) удастся получить не меньше, чем в первый месяц. В день старта проекта 20 февраля Николас Мадуро уточнил, на что может быть использована новая денежная единица: он распорядился начать оформление всех консульских услуг в посольствах Венесуэлы по всему миру в El Petro и одобрил сделанное венесуэльской ассоциацией авиалиний предложение закупать за новую цифровую валюту топливо для самолётов.

Как можно понять, власти предполагают, что El Petro будет обращаться внутри страны параллельно с боливаром. El Petro можно будет использовать для оплаты товаров или услуг, выплаты налогов, сборов и пошлин на территории страны, а также обменивать на имеющиеся в обращении бумажные деньги. Курс будет зависеть от объёма операций, совершаемых в пунктах обмена, получивших от властей разрешение на ведение такой деятельности.

Как сообщили СМИ, за первый день удалось собрать сумму, эквивалентную 735 млн. долл. Немного времени спустя Мадуро назвал другую цифру: собрана сумма, которая в эквиваленте превышает 1 миллиард долларов США. Он добавил, что 350 млн. долл. из них будут направлены на развитие промышленности.

Начиная с вечера 20 февраля венесуэльский президент сделал большое количество записей в своем «Твиттере», в которых говорится об «укреплении экономического суверенитета Венесуэлы», «технологической революции», «новой экономической модели», «прорыве блокады». Так или иначе, на старте проекта надо максимально поднять репутацию нового финансового инструмента. Тем более что в США средства массовой информации делают всё возможное для дискредитации El Petro. А венесуэльские СМИ особенно часто цитируют слова Мадуро: «Сегодня родилась криптовалюта, способная побороться с Суперменом».

Скептически настроенные наблюдатели обратили, правда, внимание на то, что не было официальных сообщений об основных покупателях (инвесторах). Есть основания полагать, что покупателями стали преимущественно нерезиденты, поскольку гражданам Венесуэлы запрещается покупать иностранную валюту. Согласно правилам размещения, от инвесторов принимаются лишь доллары США и евро, а также криптовалюты биткоин и эфир. Возникли подозрения, что скупку осуществляют иностранные спекулянты, которые планируют перепродавать токены на вторичном рынке за боливары местному населению. Некоторые эксперты предсказывают, что со временем вся масса эмитированных El Petro перекочует на серый рынок, где новую цифровую валюту ждёт участь боливара. И никакой конверсии El Petro в чёрное золото не будет, поскольку конечные держатели нового финансового инструмента не смогут доказать законность его приобретения. Кстати, власти, запуская проект, не раскрыли механизм конверсии. Скорее всего, его не существует. И об этом хорошо знают матёрые спекулянты, которые не собираются долго держать у себя финансовый инструмент, имеющий сомнительное обеспечение. Уже не приходится говорить о том, что у таких инвесторов могут возникнуть проблемы, связанные с санкциями США. Напомню, что в январе Минфин США выпустил предупреждение для венесуэльских граждан, заявив, что инвестиции в новую криптовалюту незаконны, так как нарушают санкции против Венесуэлы.

22 февраля президент Мадуро раскрыл некоторые детали старта проекта. По его словам, всего было зарегистрировано около 292 тысяч оферт с намерением приобрести El Petro, из которых 36% были сделаны в долларах, 15% в евро, 18% в криптовалюте эфир и ещё 31% в биткоинах. Интерес к новой венесуэльской валюте проявили Колумбия, Бразилия, Япония, Китай, Палестина, Испания, Сен-Винсент и Гренадины. Как видим, среди покупателей инвесторы из США не числятся, но это ни о чём не говорит: правила игры таковы, что покупатели могут сохранять анонимность или выдавать себя за кого угодно.

Судя по всему, El Petro очень похож на такие криптовалюты, как биткойн или эфир. Новый финансовый инструмент эмитируется не централизованно (государством), а создается путём майнинга. В его создание, по данным властей, сегодня вовлечено более 800 тысяч человек. Николас Мадуро разрешил выделить ресурсы на создание студенческих ферм для добычи криптовалюты на всей территории страны. Глава государства также разрешил всем сберегательным кассам участвовать в процессе создания цифровой валюты и приобретать её.

Ещё одной чертой, роднящей El Petro с биткойнами и другими частными цифровыми валютами, является то, что участникам транзакций с использованием El Petro гарантируется анонимность. Это следует, в частности, из заявлений властей о том, что El Petro будет использоваться для торговли с остальным миром в условиях финансовой блокады. Однако где гарантия, что эта цифровая валюта, скупленная долларовыми инвесторами, не послужит целям, прямо противоположным, то есть не начнёт работать на ещё больший подрыв экономического суверенитета Венесуэлы? Я почему-то уверен, что Вашингтон через курируемые американскими спецслужбами фонды поучаствует в приобретении El Petro. Если уж Каракас действительно хотел бы использовать El Petro в качестве оружия против финансовых санкций Вашингтона, он должен был бы проводить размещение этого финансового инструмента по закрытой подписке среди проверенных инвесторов. А лучше, если бы такими инвесторами выступали не частные компании и банки, а государства. И не любые государства, а только те, которые сами находятся под санкциями и проводят дружественную политику по отношению к Венесуэле. Среди них на первом месте Россия.

И ещё надо признать, что El Petro – долговой инструмент. Точной официальной цифры долга Венесуэлы нет, но, скорее всего, он сегодня не меньше 130 млрд. долл. Эмиссию El Petro можно сравнить с выпуском долговых бумаг, номинал которых на сегодняшний день эквивалентен 6 млрд. долл. Однако это номинал. Сумма требований держателей токенов El Petro может оказаться существенно больше. Ещё раз вернусь к теме анонимных долларовых покупателей El Petro. А если это финансовые стервятники, находящиеся под крылом американской Фемиды и американских спецслужб? Мы помним, как такие стервятники скупали долговые инструменты Аргентины и других стран, доводя их до дефолта.

Мягко выражаясь, проект El Petro, запущенный в начале этой недели в Венесуэле, следует признать сырым. У страны и её руководства в ходе реализации проекта могут возникнуть серьёзные издержки.