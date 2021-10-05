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«Цифровой апокалипсис»: что известно о глобальном сбое в работе соцсетей и мессенджеров

05 октября 2021, 01:10  •  162 • В мире
Крупный сбой произошёл в работе Facebook, Instagram, WhatsApp и ряда других интернет-платформ. Пользователи по всему миру жаловались на проблемы с сайтами и приложениями этих сервисов. По данным СМИ, сбой Facebook также затронул офис компании, в котором перестали работать внутренние службы и электронные пропуска сотрудников. В результате упали акции ряда IT-компаний. СМИ пишут, что коллапс Facebook привёл к сокращению состоянию Марка Цукерберга примерно на $6 млрд. Некоторые пользователи сообщают о постепенном восстановлении работы сервисов.
 
AFP © LIONEL BONAVENTURE
 

В понедельник, 4 октября, произошёл крупный сбой в работе целого ряда крупнейших интернет-площадок, включая Facebook, Instagram и WhatsApp. Критические неполадки в работе сервисов длились около шести часов.

По данным портала Downdetector, в случае Facebook пользователи больше всего жаловались непосредственно на работоспособность сайта (70% обращений). Пользователи WhatsApp указали на проблемы с отправкой сообщений (40%) и с работой приложения (38%). В случае Instagram речь также идёт о неработоспособности приложения (54%).

Позднее начали поступать сообщения о локальных проблемах с сервисами Telegram, Twitter, Gmail, TikTok, YouTube, Tinder, Viber, Snapchat, Netflix и Zoom.

На фоне этой ситуации упали акции крупнейших интернет-гигантов, которые пострадали от сбоев.

По данным Forbes, состояние главы Facebook Марка Цукерберга уменьшилось почти на $6 млрд на фоне падения акций компании.

Как сообщают СМИ, сотрудники Facebook испытывают проблемы в работе внутренних программ, включая сервис для рабочего общения. Об этом написал журналист The New York Times Райан Мак. В его сообщении в Twitter говорится, что из-за неполадок «никто не может выполнять свою работу».

Позднее журналисты NYT сообщили, что сотрудники Facebook физически не могут попасть к своим рабочим местам, поскольку перестали работать их электронные пропуска. Компании пришлось направить команду в один из своих центров обработки данных в Калифорнии, чтобы попытаться перезагрузить серверы вручную.

По данным NBC, внутренние службы в штаб-квартире WhatsApp также не работают, доступны только электронная почта и календарь.

Ситуацию с глобальным сбоем социальных сетей отслеживают в Белом доме, заявила в ходе брифинга пресс-секретарь администрации США Джен Псаки. На происходящее обратила внимание и официальный представитель российского МИД Мария Захарова, которая в этой связи подняла вопрос о важности отечественных интернет-платформ.

Телеведущий Владимир Соловьёв назвал происходящее «цифровым апокалипсисом».

Вот так. Добро пожаловать в цифровой апокалипсис. Цифровая Вавилонская башня не устояла. Риски монополизации налицо. Вера в собственную непогрешимость ведёт к беде.

— Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) October 4, 2021

Главный редактор издания Russia Beyond Всеволод Пуля в беседе с RT предположил, что сбой Facebook не обусловлен хакерской атакой. По его словам, речь, вероятнее всего, идёт об ошибке на DNS-серверах.

«Если объяснять на пальцах, DNS превращают понятные нам адреса сайтов типа Facebook.com в набор цифр (IP-адрес) и уже по ним обращается к конкретному сервису, и у нас на телефоне или компьютере загружается сайт. DNS можно сравнить с записной книжкой, где есть номера телефонов и имена сайтов. И выглядит всё так, как будто из записной книжки стёрли номера», — пояснил Пуля.

По его словам, причиной коллапса социальной сети может быть как технический сбой, так и человеческий фактор вплоть до умышленного саботажа на стороне DNS-серверов.

Реакция других социальных сетей и мессенджеров

В свою очередь, российская социальная сеть «ВКонтакте» не фиксирует сбоев в своей работе, все сервисы функционируют нормально. В сообщении гендиректора компании Марины Красновой говорится, что социальная сеть фиксирует скачок активности.

«На 18% выросло количество просмотров видео «ВКонтакте», на 21% — число отправленных сообщений в мессенджере. За сегодняшний вечер вырос и объём активной аудитории «ВКонтакте» — на 19% по сравнению с вчерашними показателями», — говорится в сообщении.

Один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал в своём канале опрос, в котором предложил подписчикам выбрать между приостановкой работы Facebook, WhatsApp и Instagram «на несколько часов» и «полным прекращением работы Telegram в России».

По предварительной оценке администрации Telegram, за последние несколько часов в мессенджере зарегистрировались около 50 млн новых пользователей.

В сервисе микроблогов Twitter также наблюдается рост активности на фоне сбоев у других компаний. В этой связи на официальной странице Twitter появилось сообщение с приветствием «буквально всех». В ответах к записи отметились профили WhatsApp, Instagram, Reddit и других сервисов, столкнувшихся со сбоями.

hello literally everyone

— Twitter (@Twitter) October 4, 2021

В «Ростелекоме» заявили, что компания фиксирует проблемы в зарубежном секторе, в частности, на ресурсах Facebook, WhatsApp и Instagram, но сеть оператора работает устойчиво.

Кража данных пользователей Facebook

На этом фоне портал Privacy Affairs сообщил, что на одном из хакерских форумов неизвестные выставили на продажу массива данных с личной информацией более чем 1,5 млрд пользователей социальной сети. Сообщается, что информация была получена с помощью веб-скрейпинга. Речь идёт о технологии, которая добывать получать данные, извлекая их со страниц интернет-ресурсов.

Отмечается, что предлагаемый к покупке массив информации включает в себя имя пользователя, его пол, номер телефона, местонахождение и идентификатор. Данные могут быть использованы для разных видов интернет-мошенничества, в частности, фишинга, отмечают специалисты.

Кроме того, эта информация может позволить киберпреступникам и нечистым на руку рекламодателям таргетировать ту информацию, которая выгодна им, на пользователей по всему миру. По сведениям портала, хакеры указывают цену на уровне $5 тыс. за информацию об 1 млн пользователей Facebook.

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