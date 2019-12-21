Цифровое противостояние: почему США выступают против резолюции России по борьбе с киберпреступностью

Вашингтон «серьёзно озабочен» тем, что Генассамблея ООН может принять российскую резолюцию по борьбе с киберпреступностью. В заявлении Госдепа США говорится, что инициатива РФ якобы «даст ей контроль над интернет-пространством... который противоречит основным американским свободам». По мнению аналитиков, такие обвинения США в адрес России не имеют под собой реальной основы. Однако американская сторона выступает против предложения РФ, поскольку опасается ограничения своих возможностей в киберпространстве, полагают эксперты. По их словам, это заявление также призвано мобилизовать «сателлитов» США в ООН и убедить их проголосовать против российской инициативы.

США «серьёзно озабочены» возможным принятием Генассамблеей ООН российской резолюции по борьбе с киберпреступностью до 25 декабря. Об этом заявил представитель Госдепа в ходе брифинга.

«Очевидно, что Россия заинтересована в продвижении своего видения того, каким должен быть интернет в будущем, а оно увязывает проблему киберпреступности с вопросами безопасности и контроля в сфере цифровых технологий. Таким образом, Россию интересует такой договор, который даст ей именно тот контроль над интернет-пространством, который ей нужен и который противоречит основным американским свободам», — считают в американском внешнеполитическом ведомстве.

По словам представителя Госдепа, США не считают принятие такого документа необходимым, поскольку уже есть Будапештская конвенция (Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации, одобренная Советом Европы в 2001 году. — RT).

«Разумеется, нас не устраивает их (российских коллег. — RT) предложение, потому что, исходя из прежней риторики, прежних принятых ими резолюций, их прежнего поведения, Россия хочет добиться изоляции информации в интернет-пространстве, то есть коренным образом ограничить те свободы, которые США полностью поддерживают и которые в этом пространстве, по мнению нашей страны,должны быть представлены, а не ограничены», — отметили в Госдепартаменте.

Как подчеркнули в ведомстве, Вашингтон не может допустить, чтобы Россия «навязала своё видение будущего интернета во всём мире».

«Сейчас наша первоочередная цель — сделать всё возможное для противодействия стремлению России и убедиться, что резолюцию не примут», — заявил представитель Государственного департамента США. По его словам, необходимо объяснить другим странам, что этот документ «в том виде, в котором его предлагает Россия, — враждебен их интересам, а также благополучию демократий по всему миру».

Однако в случае, если данная резолюция всё же будет одобрена, Вашингтон примет решение о «наиболее оптимальном ответе».

«Мы проведём межведомственный процесс, в ходе которого решим, каковы наши приоритеты», — заявил представитель Госдепа.

Заседание 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН

Reuters

© Eduardo Munoz

Учитывает современные реалии

Ранее, в конце октября, заместитель постоянного представителя РФ при отделении всемирной организации в Женеве Андрей Белоусов на заседании первого комитета Генассамблеи ООН заявил, что Россия предлагает всем странам выработать единую формулу по борьбе с киберпреступностью, однако этой инициативе противодействуют США.

Напомним, Россия выступила инициатором резолюции, включающей идею разработки конвенции о борьбе с использованием информационных технологий в преступных целях. В ноябре документ получил одобрение в третьем комитете 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН — его поддержали 88 государств, 58 выступили против и 34 страны воздержались.

«Для целей сотрудничества между правоохранительными органами разных стран, конечно, наилучший способ — это использование конвенции, которая прописывала бы каналы правовой помощи и унифицировала бы составы преступлений, а также закрепляла каналы взаимодействия и применимые процедуры», — пояснила юридический советник постпредства России при ООН Мария Заболоцкая.

Одобренный комитетом проект документа до 25 декабря должен быть рассмотрен на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи.

Политолог Александр Асафов отмечает важность российской резолюции.

«Данный документ — это начало формирования регламента по совместной борьбе с угрозами. Ведь киберпреступления не знают границ и могут осуществляться удалённо. Эта инициатива России крайне важна, поскольку кибератаки могут в конечном итоге отключать жизненно важную инфраструктуру. При этом в последнее время вопрос стал ещё более насущным, ведь террористы также обладают кибероружием — США не являются эксклюзивным владельцем подобных технологий», — констатировал эксперт в беседе с RT.

Подобное мнение разделяет и заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров. По его словам, российская концепция актуальна, в отличие от Будапештской конвенции, которой уже почти 20 лет.

«Документ 2001 года не может учесть всех особенностей современного мира. Кроме того, конвенция по киберпреступности Совета Европы не была подписана Россией, поскольку Москву не устраивает статья 32 о «трансграничном доступе к хранящимся компьютерным данным». При этом развитие средств связи диктует необходимость адаптации международных документов к современным реалиям. В данном случае такому требованию отвечает именно российская резолюция», — заявил аналитик в интервью RT, подчеркнув, что на текущем этапе США «мобилизуют все силы», чтобы резолюцию России не приняли.

«В ООН у Вашингтона есть голос, а также достаточное количество рычагов давления на многие государства, особенно мелкие страны карибского бассейна, на которые они могут воздействовать, чтобы предложение со стороны России было отклонено. Однако в целом шансы для прохождения резолюции довольно высоки», — спрогнозировал эксперт.

«Система обвинения»

Как отмечают аналитики, новое безосновательное обвинение США в адрес России уже не вызывает удивления, поскольку до этого Вашингтон не раз заявлял о пресловутой «российской угрозе», а также сообщал о кибератаках со стороны РФ.

Так, исследовательская служба конгресса США накануне декабрьского саммита НАТО подготовила обзор, в котором указала на угрозу безопасности, исходящую от России.

«Рассмотреть вопрос о том, не следует ли альянсу принять новую стратегическую концепцию, более точно отражающую взгляды на угрозу безопасности, которая исходит от России, а также на новые и усиливающиеся кибер- и гибридные угрозы», — предлагают в исследовательском центре.

В мае Минобороны США опубликовало информацию о гранте, согласно которой ведомство намерено получить данные о методах «воздействия» России на жителей Индо-Тихоокеанского региона. Как утверждают в Вашингтоне, российская сторона якобы «вводит в заблуждение» других с помощью СМИ, социальных сетей и киберинструментов. Исходя из этой информации, Пентагон планирует разрабатывать свои военные стратегии.

А в сентябре во время второй ежегодной национальной конференции по кибербезопасности глава Пентагона Марк Эспер выступил с утверждением, что РФ рассматривает кибервойну «как способ противодействия Соединённым Штатам».

Как отмечает Александр Асафов, своим новым заявлением Вашингтон активно развивает уже созданный миф о том, что Россия посредством кибератак вмешивается в суверенные дела других стран, в частности США.

«Реакция США относительно российской резолюции негативна, поскольку они не хотят, чтобы были разработаны инструменты прозрачного контроля и совместной деятельности по борьбе с кибератаками. Ведь в таком случае Штаты не смогут обвинять голословно Россию в наличие киберугроз с её стороны и атаках. Соответственно, Вашингтон лишится аргументов для своих сателлитов и партнёров по НАТО, почему Россия плохая», — заявил эксперт.

При этом Асафов подчеркнул, что обвинения в кибератаках выдвигать проще всего, поскольку сведения о вмешательстве такого рода «подделать несложно».

«Такие меры оставляют лишь цифровые следы. Однако зачастую американская сторона даже не удосуживается подкрепить свои обвинительные тезисы соответствующей фактурой», — отметил эксперт.

globallookpress.com

© FrankHoermann/SVEN SIMON

Кроме того, по словам Асафова, американская сторона создала целую «систему обвинения» других стран во вмешательстве в суверенные дела США и враждебных действиях.

При этом Андрей Сидоров подчёркивает, что США ни разу не смогли доказать свои обвинения в адрес России.

«Для того, чтобы обвинять страну, необходимо доказать, что атаки были совершены с подачи или по приказу государственных органов, чего США сделать так и не смогли», — отметил эксперт.

«Живут в идеологии однополярного мира»

По мнению аналитиков, американская сторона выступает против предложения РФ, поскольку опасается ограничения своих деструктивных действий в киберпространстве.

Напомним, в эстонском городе Тарту, расположенном недалеко от российских границ, в начале декабря стартовали масштабные киберучения Североатлантического альянса Cyber Coalition. Об этом сообщало Верховное главнокомандование ОВС НАТО в Европе на своей странице в Facebook. По данным ведомства, это «самые масштабные учения» блока, которые проводятся под руководством Верховного главнокомандования по трансформации — в них принимают участие 27 стран НАТО, а также государства-партнёры альянса. Во время манёвров планировалось разыграть приближенный к реальности сценарий кибератаки.

При этом ещё в марте текущего года в Совете безопасности РФ заявили о том, что «США и их партнёрами по НАТО уделяется серьёзное внимание активным действиям в киберпространстве и получению тотального контроля над этой сферой». Об этом сообщил в интервью газете Вооружённых сил России «Красная звезда» замсекретаря Совета безопасности России Михаил Попов.

«Созданные альянсом центр стратегических коммуникаций НАТО в Риге и объединённый центр передового опыта в области киберзащиты в Таллине нацелены на ведение масштабной информационной войны. Основная задача указанных структур — выведение из строя вычислительных сетей критически важных объектов и инфраструктуры потенциального противника — как вы понимаете, прежде всего России», — заявил Попов.

Напомним, киберцентр НАТО начал свою работу в эстонской столице в 2008 году. На сегодняшний день в работе киберцентра постоянно участвуют представители 25 стран.

США не хотели бы, чтобы были приняты документы, которые в последствии позволят создать систему международного права, накладывающую определённые ограничения, в том числе и на их «неправомерную деятельность» в киберпространстве, полагает Андрей Сидоров.

«США продолжают следовать лозунгу «правила будем писать мы», соответственно, те инициативы, с которыми выступает Вашингтон, для них являются единственно верными», — отметил эксперт.

Киберучения НАТО Locked Shields в Эстонии, апрель 2019

Reuters

© Ints Kalnins

По мнению Александра Асафова, США — единственная страна, которая «осуществляла кибератаки в деструктивных целях».

«Таким образом Вашингтон хотел повредить иранскую инфраструктуру. Есть также экспертные оценки, согласно которым американская сторона применяла своё кибероружие и в Венесуэле», — рассказал аналитик.

При этом Асафов подчеркнул, что США «будут препятствовать принятию любых совместных документов и договоров, которые регламентируют расследования киберпреступлений и создают кодекс неприменения кибероружия».

«Ведь Вашингтон считает, что это инструмент, который должен оставаться исключительно в их руках», — пояснил эксперт.

По словам Асафова, позиция, закреплённая в оборонной концепции США, говорит о том, что в этой стране «живут в идеологии однополярного мира».

«По этой концепции исключительно США обладают правом на принятие решения и вынос киберприговоров. Однако Соединённые Штаты ошибочно считают себя мировым полицейским», — подытожил аналитик.