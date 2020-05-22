Цифровая революция и Россия. Фаза обскурации • 101 • Аналитика

Начало статьи читайте здесь.





Быть или не быть — вот в чём вопрос.

У. Шекспир. Гамлет



Не прорвемся

Вот реальные данные, с которыми мы подошли к новой технологической революции:



1. Количество населения РФ (порядка 146 млн. человек) резко уступает населению стран — ключевых мировых игроков в этой ситуации: США — порядка 320 млн., КНР — 1,4 млрд., в ЕС, отстающем в этой области, проживает около 500 млн. человек.



У нас нет достаточного населения для создания изолированных технологических продуктов в рамках новой технологической революции, а собственного населения мало для их мультипликации!



Посмотрим, как это работает на цифровом потребительском рынке.



Отступление 1. Создание технологических платформ для потребителей всего земного шара из РФ невозможно по ряду причин: нет мира русского языка, который был при СССР и объединял порядка 400 млн. человек. Зато наличествует внутренняя политика, включая экономическую, которая проистекает из того, что Россия, как страна при капитализме, «третьего мира» и «второго сорта».



Конечно, в РФ есть много интересных продуктов в этой области, но это всего лишь ростки на фоне американских и китайских полей. В случае создания интересного продукта разработчику-создателю проще и логичнее физически уехать в США, в страну, лидирующую в капиталистическом мире, а не находиться на периферии. Если продукт реально создает технологическую ценность, он получит моментально как венчурные инвестиции, так и несоизмеримый рынок сбыта и состоятельных потребителей. Почему так? Это отдельный разговор, выходящий за рамки статьи. И выступление П. Дурова по этому поводу — это всего лишь личная обида на фоне плохой юридической проработки бизнес-идеи, а не закономерное явление.



2. Российское население объективно бедно для приобретения инновационных продуктов. Для сравнения: население РФ резко уступает японскому по доходам (10658$ к 38439$, по данным МВФ на 2017 г.) при почти равном населении с Японией, а в Китае средний класс или равняется по численности всему населению РФ или превышает его в два раза (всё зависит от методики расчёта). Более того, после экономического кризиса в конце 2014 г. зарплаты по сопоставимым специальностям в КНР стали выше, чем в РФ. Кризис 2020 г. еще серьёзнее смещает эти показатели.



3. Россия в целом — страна, богатая ресурсами, но резко уступает по богатству на душу населения. То есть мы достаточно богатые вообще, но бедные при расчёте на одного гражданина: РФ слегка обгоняет по количеству добычи нефти Саудовскую Аравию и США, но в расчёте на одного гражданина мы реализуем нефти 11,8 барр./год, а Норвегия — 84,4 барр./год в расчёте на душу населения. Если Катар, лидер в продаже нефти и газа, продаёт на душу населения (данные 2016 г.) на 31554$, Норвегия — на 11663$, то Россия — на 2327$, и здесь её продажи можно сравнить (на душу население) с Канадой, Азербайджаном, Габоном (оставим за скобками «правила» распределения этих доходов). И это данные до коллапса 2020 г.



4. Россия — северная цивилизация, со всеми вытекающими.



Страна, у которой за последние тридцать лет были утеряны все реальные и искусственно созданные при советской системе (что не делает их хуже), конкурентные преимущества.



Дешевое сырьё, дешевая инфраструктура, энергетика и отопление, дешевый и развитый транспорт, мощная фундаментальная и привязанная к ней прикладная наука, да и, собственно, высокий уровень этой науки.



5. Привлекательность России как инновационной страны. Может, не самый важный вопрос в сравнении с первыми четырьмя, но тем не менее. Речь идет о публичной привлекательности, которую создали за последние тридцать лет.



Да, да, да, западная цивилизация склонна к «демонизации» иных культур, особенно если видит в них конкурентов. Но все последние тридцать лет им активно и старательно «помогают» и политики, и чиновники, вначале «новые русские», затем «олигархи», беглые чиновники и… Тагил!



Внесли свою лепту и российские актеры на подпевках Голливуда, сыгравшие «прекрасно характеризующих образ нашей страны» небритых, звероподобных и вечно пьяных русских бандитов и кагэбэшников, что, впрочем, у них одно и то же. Продолжать надо?..



Короче говоря, образ отрицательный для завоевания рынков периода «промышленности 4.0»: «А если не будут брать?» Газ-то не отключишь, новая реальность.



Отступление 2. Для сравнения можно привести образ еще одной цивилизации — китайской. Бегство коррупционеров-чиновников из Китая, а особенно их семей, в США или Канаду, — сегодня обычная ситуация, а китайская организованная преступность, как мы знаем из тех же голливудских фильмов, — обыденность Америки. Китайцы сплошняком скупают не только сумки «Луи Вьютоны» и прочие «Гуччи», а и недвижимость в Европе. Но имидж другой.



Где-где, а уж в Голливуде точно смелый китаец из КНР не только поможет местным стражам порядка, а иногда и вычистит их ряды от скверны. То же касается и содружества спецслужб. Культура иная, а имидж другой. Сложно представить, чтобы Джет Ли сыграл китайца — убийцу европейцев во время «восстания боксеров», а вот Машкову нормально изображать серба-душегуба.



Вместо выводов

Итак, никаких поводов или причин для того, чтобы сегодня России могла стать лидером или хотя бы серьёзным участником цифровой революции, нет. К «вызову» мы подошли прямо как к войне 1904-1905 гг. или к 1914-1918 гг. — неготовыми.



Это вроде бы и не новость для объективной аналитики, а для поклонников Мидзару, Кикадзару и Ивадзару это новостью всё равно не будет.



Для того чтобы выстоять, необходимо не просто повторять мантры, а применить новейшие технологии к базовым направлениям в реальной промышленности, той, что ещё осталась, конечно же, а не стала офисными центрами, здесь и сейчас, как сказала Н. И. Касперская. Но этого мало!



Только проект по целеполаганию, планированию, системному подходу, полностью исключающий хотя бы толику формализма, максимально приближённый к жизни и производственным процессам, а не имитации вроде изменений в конституцию, может обеспечить безопасность России в рамках новейших угроз.



Проект использования технологий прежде всего в социальной сфере в широком понимании этого слова и применения их с целью реального улучшения всех направлений жизни граждан, но к сожалению, как писал Маркузе,



«чем более технология становится способной создать условия для умиротворения, тем большей жесткостью умы и тела людей настраиваются против этой альтернативы».

Сегодня нужны революционные изменения по созданию системы управления, без формализма и прочих признаков феодализма, системы исключительно для жизни людей, отвечающей новым вызовам и дающей на них ответы.



Или так, или никак… Время обскурации. Начало статьи читайте здесь.Вот реальные данные, с которыми мы подошли к новой технологической революции:1. Количество населения РФ (порядка 146 млн. человек) резко уступает населению стран — ключевых мировых игроков в этой ситуации: США — порядка 320 млн., КНР — 1,4 млрд., в ЕС, отстающем в этой области, проживает около 500 млн. человек.У нас нет достаточного населения для созданияв рамках новой технологической революции, а собственного населения мало для их мультипликации!Посмотрим, как это работает на цифровом потребительском рынке.Создание технологических платформ для потребителей всего земного шара из РФ невозможно по ряду причин: нет мира русского языка, который был при СССР и объединял порядка 400 млн. человек. Зато наличествует внутренняя политика, включая экономическую, которая проистекает из того, что Россия, как страна при капитализме, «третьего мира» и «второго сорта».Конечно, в РФ естьв этой области, но это всего лишь ростки на фоне американских и китайских полей. В случае создания интересного продукта разработчику-создателю проще и логичнее физически уехать в США, в страну, лидирующую в капиталистическом мире, а не находиться на периферии. Если продукт реально создает технологическую ценность, он получит моментально как венчурные инвестиции, так и несоизмеримый рынок сбыта и состоятельных потребителей. Почему так? Это отдельный разговор, выходящий за рамки статьи. И выступление П. Дурова по этому поводу — это всего лишь личная обида на фоне плохой юридической проработки бизнес-идеи, а не закономерное явление.2. Российское население объективно бедно для приобретения инновационных продуктов. Для сравнения: население РФ резко уступает японскому по доходам (10658$ к 38439$, по данным МВФ на 2017 г.) при почти равном населении с Японией, а в Китае средний класс или равняется по численности всему населению РФ или превышает его в два раза (всё зависит от методики расчёта). Более того, после экономического кризиса в конце 2014 г. зарплаты по сопоставимым специальностям в КНР стали выше, чем в РФ. Кризис 2020 г. еще серьёзнее смещает эти показатели.3. Россия в целом — страна, богатая ресурсами, но резко уступает по богатству на душу населения. То есть мы достаточно богатые вообще, но бедные при расчёте на одного гражданина: РФ слегка обгоняет по количеству добычи нефти Саудовскую Аравию и США, но в расчёте на одного гражданина мы реализуем нефти 11,8 барр./год, а Норвегия — 84,4 барр./год в расчёте на душу населения. Если Катар, лидер в продаже нефти и газа, продаёт на душу населения (данные 2016 г.) на 31554$, Норвегия — на 11663$, то Россия — на 2327$, и здесь её продажи можно сравнить (на душу население) с Канадой, Азербайджаном, Габоном (оставим за скобками «правила» распределения этих доходов). И это данные до коллапса 2020 г.4. Россия — северная цивилизация, со всеми вытекающими.Страна, у которой за последние тридцать лет были утеряны все реальные и искусственно созданные при советской системе (что не делает их хуже), конкурентные преимущества.Дешевое сырьё, дешевая инфраструктура, энергетика и отопление, дешевый и развитый транспорт, мощная фундаментальная и привязанная к ней прикладная наука, да и, собственно, высокий уровень этой науки.5. Привлекательность России как инновационной страны. Может, не самый важный вопрос в сравнении с первыми четырьмя, но тем не менее. Речь идет о публичной привлекательности, которую создали за последние тридцать лет.Да, да, да, западная цивилизация склонна к «демонизации» иных культур, особенно если видит в них конкурентов. Но все последние тридцать лет им активно и старательно «помогают» и политики, и чиновники, вначале «новые русские», затем «олигархи», беглые чиновники и… Тагил!Внесли свою лепту и российские актеры на подпевках Голливуда, сыгравшие «прекрасно характеризующих образ нашей страны» небритых, звероподобных и вечно пьяных русских бандитов и кагэбэшников, что, впрочем, у них одно и то же. Продолжать надо?..Короче говоря, образ отрицательный для завоевания рынков периода «промышленности 4.0»: «А если не будут брать?» Газ-то не отключишь, новая реальность.Для сравнения можно привести образ еще одной цивилизации — китайской. Бегство коррупционеров-чиновников из Китая, а особенно их семей, в США или Канаду, — сегодня обычная ситуация, а китайская организованная преступность, как мы знаем из тех же голливудских фильмов, — обыденность Америки. Китайцы сплошняком скупают не только сумки «Луи Вьютоны» и прочие «Гуччи», а и недвижимость в Европе. Но имидж другой.Где-где, а уж в Голливуде точно смелый китаец из КНР не только поможет местным стражам порядка, а иногда и вычистит их ряды от скверны. То же касается и содружества спецслужб. Культура иная, а имидж другой. Сложно представить, чтобы Джет Ли сыграл китайца — убийцу европейцев во время «восстания боксеров», а вот Машкову нормально изображать серба-душегуба.Итак, никаких поводов или причин для того, чтобы сегодня России могла стать лидером или хотя бы серьёзным участником цифровой революции, нет. К «вызову» мы подошли прямо как к войне 1904-1905 гг. или к 1914-1918 гг. — неготовыми.Это вроде бы и не новость для объективной аналитики, а для поклонников Мидзару, Кикадзару и Ивадзару это новостью всё равно не будет.Для того чтобы выстоять, необходимо не просто повторять мантры, а применить новейшие технологии к базовым направлениям в реальной промышленности, той, что ещё осталась, конечно же, а не стала офисными центрами, здесь и сейчас, как сказала Н. И. Касперская. Но этого мало!Только проект по целеполаганию, планированию, системному подходу, полностью исключающий хотя бы толику формализма, максимально приближённый к жизни и производственным процессам, а не имитации вроде изменений в конституцию, может обеспечить безопасность России в рамках новейших угроз.Проект использования технологий прежде всего в социальной сфере в широком понимании этого слова и применения их с целью реального улучшения всех направлений жизни граждан, но к сожалению, как писал Маркузе,Сегодня нужны революционные изменения по созданию системы управления, без формализма и прочих признаков феодализма, системы исключительно для жизни людей, отвечающей новым вызовам и дающей на них ответы.Или так, или никак… Время обскурации. Ващенко Э. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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