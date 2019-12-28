Цифровая дипломатия: Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с киберпреступностью

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Против одобрения документа активно выступали США. В свою очередь, в Совфеде заявили, что Вашингтон «считает интернет своей собственностью», и напомнили о кибератаках, осуществлявшихся с американской территории.

Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью.

За документ проголосовали 79 стран, против 60, 33 страны воздержались.

Документ предполагает создание Генассамблеей специального межправительственного комитета экспертов, представляющего все регионы, задачей которого станет разработка международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

Спецкомитет, который будет заниматься реализацией инициативы, в 2020 году проведёт в Нью-Йорке первую организационную сессию, в ходе которой будет согласован дальнейший план действий, заявил заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин в комментарии ТАСС. Он уточнил, что новая структура перед вынесением каких-либо решений внимательно изучит доклад венской группы экспертов по киберпреступности.

Как пояснил Кузьмин, резолюция предполагает, что «эра клубных договорённостей должна уступить место демократическому переговорному процессу».

«Для нас принципиально важно, чтобы этот процесс носил открытый, инклюзивный и транспарентный характер», — заключил Кузьмин.

В МИД России ранее отметили, что предложенная Россией резолюция фактически закрепляет цифровой суверенитет государств над своим информационным пространством и открывает новую страницу в истории глобального противодействия киберкриминалу.

«В практическом плане под эгидой Генассамблеи ООН создаётся переговорная площадка для разработки универсальной конвенции по борьбе с киберпреступностью. Таким международным органом станет Спецкомитет, в который войдут эксперты из всех стран мира», — подчеркнули в ведомстве.

В ходе заседания представитель США Черит Норман Шале заявила, что российская резолюция «подорвёт международное сотрудничество в деле борьбы с киберпреступлениями» и создаст препятствия глобальным усилиям.

США противодействовали принятию резолюции ещё на этапе голосования в рамках Третьего комитета ГА ООН 18 ноября. В Госдепе заявили, что резолюция предполагает создание группы, которая бы занялась новым договором по противодействию киберпреступности. Представитель американского ведомства напомнил, что для урегулирования вопросов в данной сфере уже была принята так называемая Будапештская конвенция (Конвенция о преступности в сфере компьютерной информации, одобренная Советом Европы в 2001 году). Комментируя российскую инициативу, в Госдепе заявили, что Москва пытается продвигать своё видение того, каким в будущем должен быть интернет. В США добавили, что Россия хочет получить контроль над интернет-пространством, который противоречит основным американским свободам.

Также в Госдепе заявили, что, если резолюция всё же будет одобрена, Вашингтон примет решение о «наиболее оптимальном ответе».

Заседание Генеральной ассамблеи ООН

AFP

© Don EMMERT

В свою очередь спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в сфере информационной безопасности Андрей Крутских пояснил, что Москва не противопоставляет свою инициативу существующей Будапештской конвенции, а предлагает её «осовременить». Он отметил, что конвенция, в частности, не затрагивает тему кибертерроризма, которая обязательно должна быть прописана.

Зампред комитета Совфеда по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов в разговоре с RT отметил, что Вашингтон до сих пор считает интернет собственностью Соединённых Штатов.

«Это изобретение, с их точки зрения, было сделано в США, принадлежит, с их точки зрения, Штатам и обязано служить исключительно их интересам. Собственно говоря, американцы рассматривали это не только в теоретическом плане, но очень активно этим пользовались, в том числе кибератаки, которые осуществляются по отношению к нашей стране, они на 48% идут с территории США. Последние данные говорят, что даже больше», — отметил он.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что из США регулярно осуществляются кибератаки против российских граждан и организаций.

«В целом с территории США постоянно на различные российские организации, юридических и физических лиц организуется огромное количество кибератак. Это данность, в которой мы живем... Когда говорят про разных русских хакеров, мы говорим, что мы смотрим на тех, кто атакует, например, интернет-сайт президента — там из Европы, из Северной Америки и так далее идет огромное количество атак на постоянной основе», — подчёркивал Песков.

Климов, в свою очередь, добавил, что Россия предлагала американской стороне создать комиссию, которая бы рассматривала сложные случаи кибератак, но не получила внятного ответа.

«Одновременно мы обращались к международному сообществу, в том числе по линии парламентской дипломатии, и немало продвинулись в этом, судя по тому, что нас в стенах ООН тоже поддерживают. Так что здесь речь идёт не о том, чтобы ущемить чьи-то права, а о том, чтобы никто не ущемлял права суверенных государств», — уточнил он.

В российском МИД ранее уже отмечали, что ущерб мировой экономике от преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий в 2019 году может возрасти до $2 трлн, а в 2020 году — до $3 трлн. Директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз ведомства Илья Рогачёв пояснял, что среди распространённых киберпреступлений особо выделяются преступления, совершённые ради наживы, киберхулиганство и хакерские атаки, что раньше не получало должного внимания в рамках ООН.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в беседе с RT рассказал, что в современном мире информационное пространство становится главным инструментом влияния как на экономические, так и на политические процессы, и большинство стран это понимают.

«Конечно, большинство стран осознали, что защита информационного пространства, защита цифровых средств внутри государств — это важнейшая задача на ближайшие десятилетия. Поэтому создание на уровне ООН наднациональной структуры, которая будет заниматься выработкой механизмов, стратегий, выработкой инструментов борьбы с киберпреступностью — это крайне важно», — заключил депутат.