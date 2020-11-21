Цифровая безопасность? Нет, не слышали: Министр Нидерландов спалил доступ к секретной конференции

На секретной видеоконференции присутствовали министры стран Евросоюза. Главной темой стало обсуждение документа, который длительное время подготавливался всеми разведслужбами ЕС. Он посвящён потенциальным угрозам странам Европы.

Вдруг в верхней части экрана появился человек, который явно не был приглашён в видеочат. И на министра он не очень походил. Парень смутился, заулыбался и помахал рукой участникам конференции. Они ответили дружным смехом.

Оказалось, что этот молодой человек - нидерландский журналист Даниэль Верлаан из RTL Nieuws. Он объяснил своим случайным собеседникам, что ничего не взламывал. Журналисту тут же сообщили: его появление на секретной конференции тянет на уголовное преступление - и потребовали срочно отключиться. Дважды просить не пришлось.

Чуть позже выяснилось, что парню просто повезло подобрать код доступа благодаря информации, которую на своей странице в Twitter нечаянно опубликовал министр обороны Нидерландов.

Цифровая безопасность? Нет, не слышали!