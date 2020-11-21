|
Цифровая безопасность? Нет, не слышали: Министр Нидерландов спалил доступ к секретной конференции
21 ноября 2020, 22:30 • 92 • В мире
Секретная конференция по безопасности оказалось небезопасной. Министр обороны Нидерландов спалил данные для доступа, а сообразительный журналист этим воспользовался. Главы МИД 27 стран в шоке. Цифровая безопасность? Нет, не слышали.
На секретной видеоконференции присутствовали министры стран Евросоюза. Главной темой стало обсуждение документа, который длительное время подготавливался всеми разведслужбами ЕС. Он посвящён потенциальным угрозам странам Европы.
Вдруг в верхней части экрана появился человек, который явно не был приглашён в видеочат. И на министра он не очень походил. Парень смутился, заулыбался и помахал рукой участникам конференции. Они ответили дружным смехом.
Оказалось, что этот молодой человек - нидерландский журналист Даниэль Верлаан из RTL Nieuws. Он объяснил своим случайным собеседникам, что ничего не взламывал. Журналисту тут же сообщили: его появление на секретной конференции тянет на уголовное преступление - и потребовали срочно отключиться. Дважды просить не пришлось.
Чуть позже выяснилось, что парню просто повезло подобрать код доступа благодаря информации, которую на своей странице в Twitter нечаянно опубликовал министр обороны Нидерландов.
Цифровая безопасность? Нет, не слышали!
92
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 ноября 2020, 21:20
|
18 ноября 2020, 09:15
|
15 ноября 2020, 16:10
|
16 ноября 2020, 00:25
|
19 ноября 2020, 01:45
|
17 ноября 2020, 07:35
|
16 ноября 2020, 08:40