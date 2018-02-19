Цифра против санкций. О системах расчётов, альтернативных SWIFT

Для успешной работы компаний и банков в условиях блокировки официальных каналов международных расчётов следует пользоваться собственными цифровыми валютами, имеющими надёжную криптографическую защиту.

В России идею использования криптовалюты в условиях экономических санкций и угрозы блокирования расчётов через систему SWIFT высказывает советник президента по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев. Об этом он, в частности, говорил на совещании в администрации президента по вопросу определения правового статуса криптовалют и их законодательного регулирования 12 декабря 2017 года. Ещё раз к этой теме Глазьев вернулся 27 января 2018 года. Давая интервью в кулуарах World Blockchain and Cryptocurrency Summit, проходившем в Москве, он заявил: «Мы видим, что банки оказались очень уязвимыми от санкций, в том числе российские банки. Степень долларизации мировой экономики настолько высока, что американцы действительно с помощью своих санкций могут блокировать большие сегменты внешней торговли, и, естественно, это создаёт новый спрос на криптовалюты. Это объективно так, это касается не только России, это касается всех стран, против которых американцы применяют санкции».

А теперь перенесемся в Западное полушарие. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в течение последнего года последовательно осуществляет практические шаги по созданию национальной криптовалюты. Она уже получила официальное название El Petro. Рождение новой валюты ожидается 20 февраля 2018 года. Начальная стоимость венесуэльской криптовалюты составит ориентировочно 60 долларов за один «петро», всего в ходе предварительных торгов будут реализованы 38,4 миллиона единиц новой валюты.

Россия до сих пор не раскрыла многие детали этого проекта. Тем не менее одна из главных задач выпуска El Petro состоит в том, чтобы застраховать государство и бизнес от экономических санкций со стороны США и их ближайших союзников. Речь, прежде всего, идёт о такой санкции, как блокирование международных расчётов Венесуэлы. Безусловно, эффективность защитной меры будет зависеть и от готовности иностранных партнёров осуществлять расчёты в новой цифровой валюте. А эта готовность, в свою очередь, во многом зависит от того, насколько стабилен будет курс El Petro, насколько легко можно будет конвертировать эту криптовалюту в другие валюты, насколько расчёты в «петро» будут защищены (обеспечение конфиденциальности, защита от хакерских атак и т. д.), каким будет обеспечение новой валюты (власти объявили, что она обеспечена запасами нефти) и т. п.

12 января Мадуро провел встречу с представителями стран-участниц социалистического альянса стран Латинской Америки и Карибского бассейна (АЛБА), в который помимо Венесуэлы входят Боливия, Куба, Эквадор, Никарагуа, Доминика, Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Гренада и Сент-Китс и Невис. Венесуэльский лидер призвал страны Боливарианского альянса стать участниками проекта El Petro: «Я призываю сделать El Petro валютой, объединяющей наши народы», – заявил он.

Кстати, одиннадцать стран группы АЛБА, а также Эквадор в 2009 году подписали рамочное соглашение о введении коллективной валюты СУКРЕ (Единая система региональных взаиморасчётов) в торговле и экономическом сотрудничестве. В соглашении содержится статья, позволяющая другим государствам Латинской Америки и Карибского бассейна присоединиться к этому интеграционному проекту. Уго Чавес, стоявший у истоков этого проекта, надеялся, что в зону СУКРЕ со временем войдут все 18 государств Карибского бассейна. Первая транзакция с использованием сукре состоялась 3 февраля 2010 года, когда Куба заплатила за доставку 360 тонн риса из Венесуэлы 108 000 сукре. 1 марта 2013 года первые платежи в сукре осуществила Никарагуа: в результате трёх финансовых операций венесуэльские контрагенты закупили в Никарагуа 500 тонн чёрной фасоли, 500 тонн масла и 1,5 тыс. тонн сахара. Однако сукре не стала по-настоящему коллективной региональной валютой. El Petro – вторая попытка добиться валютной интеграции в рамках группы АЛБА.

Судя по некоторым косвенным признакам, Венесуэла уже зондировала готовность России использовать El Petro во взаимных расчётах. Ведь Россия также находится под санкциями и может в любой момент быть изолирована от системы SWIFT.

За реализацией проекта El Petro очень внимательно следят в Вашингтоне. В начале января министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что криптовалюты не помогут России и Венесуэле обойти санкции. Тем не менее 19 января в Сенате США обеспокоились возможностью обхода Венесуэлой санкций. Два влиятельных сенатора – Марко Рубио и Роберт Менендес – написали открытое письмо министру финансов Стивену Мнучину, в котором говорится: «Мы выражаем нашу обеспокоенность предложением президента Венесуэлы Николаса Мадуро разработать криптовалюту с явной целью уклонения от санкций, наложенных Соединёнными Штатами. У нас есть серьёзные сомнения в том, что Венесуэла имеет возможность запуска криптовалюты. Несмотря на это, крайне важно, чтобы Министерство финансов США имело правоприменительные инструменты и механизмы для борьбы с использованием криптовалют для ухода от санкций США в целом и в этом случае в частности».

Американские законодатели, как следует из письма, уверены, что Венесуэла получила поддержку от России и Китая. За проектом венесуэльской криптовалюты, а также за возможным ответом властей США, считают Рубио и Менедес, внимательно наблюдают в КНДР и России, где также рассчитывают выпустить собственную криптовалюту или использовать существующие токены в «злонамеренных целях».

Сейчас трудно сказать, насколько успешен проект Венесуэлы с точки зрения поддержания экономических отношений с остальным миром. На мой взгляд, имеются другие, более простые средства, разработанные в сфере цифровых технологий. Речь идет о технологиях blockchain (блокчейн), которые используются в проектах биткойна и других криптовалют. Блокчейн – выстроенная по определённым правилам непрерывная цепочка блоков, содержащих информацию. Чаще всего копии цепочек блоков хранятся на множестве разных компьютеров независимо друг от друга. Блокчейн ещё называют технологией распределённых реестров, которая обеспечивает прозрачность всех операций между участниками сети. При этом для «внешних» информация, циркулирующая в реестрах, может быть надёжно закрыта. Блокчейн разрабатывался в рамках проектов частных цифровых денег, но данную технологию с успехом можно применять в самых разных сферах жизни: оптовой и розничной торговле, риэлторском бизнесе, нотариальном деле, государственном управлении, банковских операциях, организации выборов и т. п.

Важной сферой применения технологии блокчейн могут стать расчёты и платежи между банками, между банками и клиентами, между банками и налоговыми службами, между компаниями и т.п. При этом трансграничные расчёты могли бы иметь иммунитет от экономических санкций Запада. Для таких защищённых расчётов не обязательно использовать имеющиеся частные криптовалюты (биткойн, альткойн, эфириум) или специально созданные официальные цифровые валюты типа El Petro. Могут применяться традиционные валюты. Естественно, из списка валют третьих стран следует однозначно исключить доллар США, а также евро, фунт стерлингов, швейцарский франк и иные валюты стран, которые относятся к союзникам Вашингтона.

Для международных расчётов, основанных на технологии блокчейн, не нужны посредники в лице дорогостоящих платёжных систем, которые сейчас осуществляют процессинг транзакций. Уже не приходится говорить о том, что повышается скорость обработки операций. В традиционной схеме с клиринговой организацией этот процесс может занять до нескольких дней, а в случае с блокчейном транзакции проходят в режиме реального времени. Та же система SWIFT представляет собой технологию централизованных платежей – всё проходит через узкое «горлышко» единой клиринговой палаты. По мнению ряда экспертов, система SWIFT – вчерашний день, морально устаревшая технология. О расчётах на основе блокчейн как альтернативе SWIFT сегодня говорят многие западные эксперты. Правда, они акцентируют внимание на таких плюсах блокчейн, как скорость и низкие издержки, но для стран, которые находятся под санкциями или могут попасть под них, на первое место выходит безопасность.

Риском для России является не только угроза отключения от системы SWIFT, но и утечка информации, проходящей по каналам этой системы. Напомню, что в 2006 году общество SWIFT оказалось в эпицентре серьёзного скандала. Выяснилось, что после событий 11 сентября 2001 года Вашингтону удалось убедить руководство общества SWIFT обеспечить доступ к потокам, проходящим через систему информации, американским спецслужбам (под предлогом борьбы с финансированием терроризма). После скандала SWIFT вроде бы закрыла американским спецслужбам доступ к своим каналам, но где гарантия, что «сотрудничество» потом тихо не возобновилось?

Наблюдая за инициативой Венесуэлы по внедрению в международные расчёты цифровой валюты El Petro, России надо практически укреплять экономическую безопасность в сфере международных расчётов с крупными торговыми партнёрами с помощью технологии блокчейн. Наиболее перспективным здесь является развитие трансграничных расчётов с Китаем на основе использования национальных валют – российского рубля и китайского юаня.