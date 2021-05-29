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«Цифра должна произвести впечатление»: зачем Белый дом наращивает оборонный бюджет США
29 мая 2021, 19:20 • 74 • В мире
Администрация Джо Байдена запросила почти $753 млрд на нужды обороны и безопасности в 2022 финансовом году. $715 млрд получит непосредственно Пентагон, оставшиеся средства пойдут другим ведомствам. По сравнению с последним оборонным бюджетом, подписанным ещё Дональдом Трампом, объём средств, выделенных Минобороны, вырастет на 1,6%. Пентагон аргументирует рост трат на оборону «угрозами» со стороны Китая, России и других стран. По мнению экспертов, в этой сфере Байден просто продолжает курс своего предшественника, чтобы избежать критики из-за «слишком мягкой» политики.
Военнослужащие ВС США Reuters © Ints Kalnins
Расходы США на нужды Пентагона могут вырасти в 2022 финансовом году на 1,6% по сравнению с показателями 2021 года, если конгресс одобрит соответствующий запрос Белого дома. Об этом сообщается на сайте американского Минобороны.
Администрация Байдена запросила на следующий год оборонный бюджет в размере $752,9 млрд. Из этой суммы $715 млрд предназначены непосредственно Пентагону, остальные средства будут направлены другим ведомствам. Напомним, на 2021 финансовый год американскому Минобороны было выделено $703,7 млрд.
Как говорится в опубликованном заявлении министра обороны США Ллойда Остина, «Вооружённые силы США сталкиваются с существенными вызовами, исходящими от таких стран, как Китай и Россия, а также с угрозами глобальной безопасности, обусловленными такими факторами, как изменение климата и пандемия COVID-19».
Китайский фактор
Как подчеркнула, выступая на брифинге, и. о. заместителя министра обороны Энн Макэндрю, «угроза, исходящая от Китая, обозначена в бюджете как приоритетное направление».
«Мы продолжим модернизировать глобальный потенциал и принципы работы наших сил, чтобы наши военные могли выполнять задачи по сдерживанию и обороне в случае агрессии в Индо-Тихоокеанском регионе, способной подорвать безопасность как США, так и наших союзников», — подчеркнула она.
В бюджете также предусмотрено «всё необходимое», чтобы Минобороны могло справляться с другими сложными и сохраняющимися угрозами, «в том числе исходящими от России, Ирана и Северной Кореи, а также организаций, практикующих насильственный экстремизм», пояснила Макэндрю.
О растущих амбициях Китая накануне заявил и Джо Байден, выступая перед американскими военнослужащими. Президент США рассказал, что провёл с главой Китая Си Цзиньпином больше времени, чем любой другой мировой лидер. В ходе закрытых встреч политики общались суммарно 24 часа, а также преодолели в общей сложности 17 тыс. миль в совместных поездках по США и КНР.
«Он (Си Цзиньпин. — RT) твёрдо убежден, что к 2030—2035 году Китай заткнёт Америку за пояс, потому что автократии могут принимать решения быстро», — заявил Байден.
Как отмечают эксперты, администрация Байдена сфокусировала внимание на Индо-Тихоокеанском регионе ввиду растущей мощи Китая.
«Китай модернизирует ядерные силы, ВМФ и ВВС, а также увеличивает численность сухопутных сил. Это не устраивает Вашингтон. Сегодня США пытаются сократить своё присутствие на Ближнем и Среднем Востоке и перебросить высвободившиеся ресурсы на китайское направление: эскалация напряжённости в отношениях с КНР потенциально может перерасти в военные столкновения в Южно-Китайском море и в воздушном пространстве», — считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
Стоит отметить, что Белый дом предложил выделить $5,1 млрд на нужды Тихоокеанской инициативы сдерживания на 2022 финансовый год. Эта программа была запущена в 2020-м и направлена против Китая.
Американская специфика
Кроме того, администрация Байдена планирует заложить в оборонный бюджет полмиллиарда долларов на борьбу с пандемией COVID-19, а на смягчение последствий изменения климата предлагается выделить $617 млн.
Предусмотрены и сугубо оборонные траты. Так, на модернизацию ядерных сил планируется потратить в следующем финансовом году $27,7 млрд, на средства ПРО и ракетного нападения — $20,4 млрд.
ВВС должны получить $54,4 млрд из бюджета. Войска пополнятся 85 истребителями F-35 Joint Strike Fighter, 12 тяжеловооружёнными истребителями F-15EX, девятью транспортно-грузовыми вертолётами CH-53K King Stallion и другой техникой.
На нужды ВМС планируется потратить $34,6 млрд. Эти средства пойдут в том числе на строительство подлодки класса Columbia c баллистическими ракетами, ещё двух субмарин класса Virginia и обслуживание авианосца класса Gerald R. Ford.
При этом на нужды сухопутных войск и активность в киберпространстве планируется выделить $12,3 млрд и $10,4 млрд соответственно.
На космические программы администрация рассчитывает направить $20,6 млрд.
Большое внимание власти США намерены уделить и развитию гиперзвуковых вооружений. Как заявил в ходе брифинга вице-адмирал ВМС США Рон Боксолл, проект оборонного бюджета предусматривает выделение $6,6 млрд на разработку средств нанесения ударов большой дальности, которые позволят армии США «создавать для своих противников угрозу на оперативно значимых расстояниях».
«Китай и Россия вводят в строй обычные гиперзвуковые вооружения большой дальности, способные представлять угрозу для наших союзников и партнёров, а также для сил США на расстоянии, превышающем дальность действия имеющихся средств ПВО», — напомнил он.
Вице-адмирал пояснил, что оборонный бюджет США на 2022 год предусматривает введение в эксплуатацию гиперзвукового вооружения воздушного, наземного и морского базирования.
«Мы приступаем к производству оружия быстрого реагирования воздушного базирования (ARRW). Эта гиперзвуковая ракета на воздушной платформе будет готова в 2022 году», — сообщил Рон Боксолл.
Также он анонсировал, что в 2023 году сухопутные войска введут в строй гиперзвуковое оружие большой дальности (LRHW), запускаемое с наземных позиций. А в 2025 году ВМС начнут эксплуатировать гиперзвуковое оружие для нанесения быстрых ударов обычными средствами поражения, которым будут оснащаться боевые корабли DDG-1000.
Как пояснил в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв, структура оборонных расходов США значительно отличается от российского или китайского аналога.
«Российские и китайские ВС предназначены для обороны своих рубежей, в то время как американская армия распылена по всему миру. С этим и связана специфика оборонного бюджета страны. Так, например, особую роль играет киберсфера, где США стараются нарастить свой потенциал», — пояснил эксперт.
Что касается планов Пентагона в сфере гиперзвука, то, как отмечает Рогулёв, США активно развивают свои научные и производственные возможности в этой области.
«Поэтому Пентагон вполне может реализовать обозначенные планы. Ранее США отстали в этой сфере от России, поскольку недооценивали её технологические возможности», — говорит аналитик.
Похожей точки зрения придерживается и Владимир Васильев.
«Продолжить курс предшественника»
Напомним, о планах администрации Джо Байдена запросить свыше $750 млрд на оборонные нужды в 2022 финансовом году стало известно ещё в апреле. При этом общий объём госбюджета США на этот период может достичь рекордных $6 трлн. В текущем году расходы федерального бюджета США составят $2,3 трлн.
В 2021 финансовом году на оборону выделено $740 млрд, из которых $704 млрд направляются Пентагону. Отметим, что ранее в оборонном ведомстве США не раз подчёркивали, что рассчитывают на ежегодное наращивание оборонных трат на 3—5% до 2023 года.
В 2017 году председатель Объединённого комитета начальников штабов США Джо Данфорд и тогдашний глава Пентагона Джеймс Мэттис заявляли, что рост оборонных расходов ниже 3% в год может привести к отставанию США от России и Китая.
Напомним, предыдущий президент Соединённых Штатов от Демократической партии Барак Обама выступал за последовательное урезание оборонных расходов. В начале 2012 года он представил стратегию сокращения этой статьи трат почти на $500 млрд в течение последующих десяти лет.
Однако пришедший ему на смену в 2017 году республиканец Дональд Трамп придерживался диаметрально противоположной точки зрения. В августе 2018 года политик подписал рекордный в номинальном выражении оборонный бюджет на 2019 финансовый год — тогда траты на эту сферу составили $716 млрд.
В дальнейшем расходы только нарастали. Так, в 2020 году на оборонные нужды было потрачено уже $738 млрд — эту сумму Трамп назвал «абсолютным рекордом». Причём политику своего предшественника 45-й президент раскритиковал, заявив, что до его прихода в Белый дом армии пришлось столкнуться «с резкими и губительными по своим последствиям сокращениями бюджета».
Впрочем, как подчеркнул Юрий Рогулёв, уровень оборонных трат США не стоит увязывать с партийной принадлежностью того или иного президента.
В свою очередь, Владимир Васильев обратил внимание на тот факт, что администрация Байдена аргументирует траты уже традиционным доводом — необходимостью противостоять «внешнему врагу» в лице Китая, России и других стран.
«По сути, республиканцы и демократы едины в раскручивании военной истерии. Судя по всему, Байден решил продолжить курс своего предшественника, объявив Китай главной угрозой», — подытожил эксперт.
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