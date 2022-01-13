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Церковный раскол для Татарстана. Кто ведёт русских к бунту?
13 января 2022, 15:55 • 289 • Политика
От спиленного православного креста на могиле в Актанышском районе Татарстана профессиональные провокаторы переходят к ещё более скандальной теме - церковному расколу. По всей видимости, этим заинтересованным лицам и был бы выгоден бунт русских. Погасят ли на корню подобные циничные вбросы?
Мы уже рассказывали, как некто Харун Сидоров в публикации для татарстанского иноагента размышляет о том, что православных в республике следует оторвать от Церкви, создав для них новую по украинскому примеру.
Колонка Сидорова опубликована на страницах иноагента "Идель.Реалии"*: автор полагает, что православные русские Татарстана должны получить свою собственную церковь, которая не будет подчинена Русской Православной Церкви. Другими словами, Харун Сидоров призывает к расколу по принципу Украины.
Профессиональные провокаторы
Надо сказать, что "Идель.Реалии" специализируется на подобных скандальных материалах религиозного, а часто и националистического толка. В данном же случае автор и вовсе не скрывает заказного характера статьи. Вполне возможно (но неточно), заказ он сформулировал сам, заявив, что близкого ему оратора Марка Шишкина травят некие "шовинистические издания за то, что он попытался объективно взглянуть на историю со спиленным на актанышском кладбище крестом". Оправдание Шишкина - лишь одна из целей. Критически Сидоров высказывается и о требовании проверить слова Шишкина силами МВД, которое было направлено Правозащитным центром Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС).
На протяжении всего своего длинного текста Сидоров не говорит о том, что на самом деле стало предметом проверки. Дело в том, что Марк Шишкин оправдал действия вандалов, которые спилили крест с могилы в Актанышском районе Татарстана.
С полным текстом Сидорова можно ознакомиться на сайте иноагента "Идель.Реалии". Кстати, даже иноагент предпочёл поставить пометку под публикацией: "Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в рубрике "Мнения", не отражает позицию редакции".
Сигнал компетентным органам
О навязанном диспуте Сидорова высказался и руководитель идеологической редакции Царьграда Михаил Тюренков. Он подчеркнул, что позиция этнически русского исламиста Харуна Сидорова более чем понятна.
Подобная ситуация уже много лет усугубляет и религиозно-общественную жизнь Абхазии, где в самопровозглашённой раскольнической "Священной митрополии Абхазии" за "богослужениями" поминается именно Константинопольский патриарх Варфоломей, а представители этой секты периодически делают русофобские заявления, напомнил Тюренков:
*"Идель.Реалии" - СМИ, выполняющее функции иностранного агента.
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