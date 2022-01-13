Церковный раскол для Татарстана. Кто ведёт русских к бунту?

От спиленного православного креста на могиле в Актанышском районе Татарстана профессиональные провокаторы переходят к ещё более скандальной теме - церковному расколу. По всей видимости, этим заинтересованным лицам и был бы выгоден бунт русских. Погасят ли на корню подобные циничные вбросы?

Мы уже рассказывали, как некто Харун Сидоров в публикации для татарстанского иноагента размышляет о том, что православных в республике следует оторвать от Церкви, создав для них новую по украинскому примеру.

Колонка Сидорова опубликована на страницах иноагента "Идель.Реалии"*: автор полагает, что православные русские Татарстана должны получить свою собственную церковь, которая не будет подчинена Русской Православной Церкви. Другими словами, Харун Сидоров призывает к расколу по принципу Украины.

Применительно к православным русским Татарстана - не будет ли для них более логичным в будущем иметь свою Православную Церковь Татарстана (ПЦТ), ориентированную не на Русскую, а на Вселенскую Церковь? - говорит автор.

Профессиональные провокаторы

Надо сказать, что "Идель.Реалии" специализируется на подобных скандальных материалах религиозного, а часто и националистического толка. В данном же случае автор и вовсе не скрывает заказного характера статьи. Вполне возможно (но неточно), заказ он сформулировал сам, заявив, что близкого ему оратора Марка Шишкина травят некие "шовинистические издания за то, что он попытался объективно взглянуть на историю со спиленным на актанышском кладбище крестом". Оправдание Шишкина - лишь одна из целей. Критически Сидоров высказывается и о требовании проверить слова Шишкина силами МВД, которое было направлено Правозащитным центром Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС).

На протяжении всего своего длинного текста Сидоров не говорит о том, что на самом деле стало предметом проверки. Дело в том, что Марк Шишкин оправдал действия вандалов, которые спилили крест с могилы в Актанышском районе Татарстана.

Нетерпимость к христианской символике - часть татарского культурного кода, - заявил Шишкин и тем самым, очевидно, оскорбил не только христиан, но и татар, о чём и говорится в требовании о проверке.

С полным текстом Сидорова можно ознакомиться на сайте иноагента "Идель.Реалии". Кстати, даже иноагент предпочёл поставить пометку под публикацией: "Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в рубрике "Мнения", не отражает позицию редакции".

Сигнал компетентным органам

О навязанном диспуте Сидорова высказался и руководитель идеологической редакции Царьграда Михаил Тюренков. Он подчеркнул, что позиция этнически русского исламиста Харуна Сидорова более чем понятна.

Для таких людей единство Русской Православной Церкви как культуро- и государствообразующего института - одна из главных головных болей. Они прекрасно понимают, что пока позиции Русского Православия сильны, Россию невозможно уничтожить. И уж точно русских людей нельзя обратить в их идеологию (подчеркну: исламизм является не религией, а именно экстремистской идеологией). И здесь Харун Сидоров очень грамотно использует метод, уже отработанный на Украине, где именно Константинопольский патриархат делает всё, чтобы уничтожить на этой исконно русской территории позиции канонической Церкви.

Подобная ситуация уже много лет усугубляет и религиозно-общественную жизнь Абхазии, где в самопровозглашённой раскольнической "Священной митрополии Абхазии" за "богослужениями" поминается именно Константинопольский патриарх Варфоломей, а представители этой секты периодически делают русофобские заявления, напомнил Тюренков:

Но, слава Богу, позиции Татарстанской митрополии Русской Православной Церкви на территории Республики Татарстан достаточно сильны. И несмотря на отдельные инциденты, подобные актанышскому, республиканские власти находятся в прекрасных отношениях с православным священноначалием. Не говоря о том, что около половины населения Татарстана являются православными людьми, чадами Русской Церкви и ни в какой Константинопольский патриархат не стремятся. Тем не менее заявление Харуна Сидорова - довольно опасное, поскольку может спровоцировать русофобские и антиправославные настроения в этом полиэтническом и многорелигиозном регионе. И потому очень хотелось бы, чтобы компетентные органы рассмотрели его на предмет экстремизма и оскорбления чувств верующих.

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