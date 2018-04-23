«Церковь отделена от государства» - Порошенко обвинили во вмешательстве в религиозные дела

Константинопольский патриархат рассмотрел просьбу Петра Порошенко о создании единой поместной православной церкви Украины, независимой от Москвы.

- Вселенский патриархат, по божественным и священным канонам и многовековому церковному порядку и традиции, с учетом мировой православной церкви и ответственности за всеправославное единство, святого крещения в Константинополе православного украинского народа, подробно рассмотрел вопрос о церковной ситуации на Украине, как это было и на предыдущих синодах, принял запрос о предоставлении автокефалии от части священнослужителей и политических деятелей, представляющих несколько миллионов православных украинцев, - заявили в понедельник в пресс-службе патриархата. - Вселенский патриархат решил по этому запросу быть в тесном общении с другими сестринскими православными церквами для их информирования и координации.

А киевские власти меж тем уже поспешили объявить о начале процесса отделения Украинской православной церкви (УПЦ МП) от Московского патриархата.

- Синодом Вселенского патриархата принято решение о начале процедур, необходимых для предоставления автокефалии (независимости. - Ред.) православной церкви в Украине. В частности, будут соответственно проинформированы другие поместные православные церкви, - заявил президент Украины.

Напомним, Киев уже не раз и не два слал в Стамбул подобные обращения, пытаясь оборвать с Москвой и многовековые духовные связи. Начиная с 90-х, когда политическим решением был создан раскольничий Киевский патриархат (УПЦ КП). Структура никем в мире не признана, а ее лидер Филарет Денисенко предан анафеме. Этот архипастырь открыто поддерживает карательные операции в Донбассе и даже ездил в США просить о поставках летательного оружия.

РЕАКЦИЯ

«Геополитика здесь недопустима»

- Упоминание в тексте о «миллионах православных украинцах», от имени которых якобы действуют представители так называемых УПК КП и УАПЦ (раскольничья Украинская автокефальная православна церковь. - Ред.), не отражает позиции большинства верующих, которых представляет Украинская православная церковь, являющаяся крупнейшим религиозным объединением на Украине, - говорится в ответном заявлении Отдела внешних церковных связей УПЦ МП. - Если будет идти речь об украинской автокефалии, то этот вопрос не может быть рассмотрен без участия Украинской православной церкви, как единственной канонической церкви Украины.

А двумя днями ранее киевским властям напомнили об очень важном моменте - церковь-то от государства отделена.

- Согласно статье 35 Конституции Украины, церковь отделена от государства, а потому вопросы церковной жизни церковь решает самостоятельно. Украинская православная церковь, как имеющая каноническую связь с Вселенским православием, не обращалась к Патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию и не уполномочивала на это ни президента, ни депутатов Верховной Рады. В связи с этим упомянутые инициативы являются превышением власти, а также вмешательством в церковные дела. Убеждены, что сфера религиозной жизни не должна становиться предметом политических манипуляций. Не следует смешивать церковные и политические, а тем более геополитические вопросы. В связи с этим считаем недопустимым, чтобы автокефалия рассматривалась под геополитическим углом зрения, - подчеркнули в Отделе внешних церковных связей УПЦ МП.

В свою очередь, в Московском патриархате эти новости не комментируют.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Роман ЛУНКИН, религиовед:

«Надежды Киева наивны»

- Константинополь ушел от прямого ответа, но, по сути, мы его уже услышали: данный вопрос должны решать все православные поместные церкви. Очевидно, что Порошенко и Верховная Рада используют церковь в политических целях и стараются обострить обсуждение вопроса в рамках российско-украинского кризиса. Они надеялись на волю случая, на то, что Патриарх Варфоломей поддастся давлению, но эти надежды наивны. Он осознает, что решение в пользу Киева означает раскол с Московским патриархатом. Да и принять он его не сможет, потому что для этого нет никаких канонических оснований.