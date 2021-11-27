Церковь не поддерживает идею маткапитала для отцов детей от суррогатных матерей

Русская Православная Церковь выступила против наделения правом на маткапитал отцов с детьми от суррогатных матерей.

Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" заявил, что Русская Православная Церковь не станет поддерживать проект закона о наделении мужчин, воспитывающих детей от суррогатный матерей, правом на получение материнского капитала.

Церковь, напомнил митрополит, в принципе выступает против суррогатного материнства, а значит, и эта мера неприемлема:

Суррогатное материнство Церковью не одобряется и не благословляется, потому что является вмешательством в то, что принадлежит самому Богу,

- сказал владыка.

Напомним, в середине сентября стало известно, что в министерстве труда предложили с 2022 года выплачивать маткапитал отцам, которые получили ребёнка от суррогатных матерей. Речь идёт о предложенных поправках в закон о дополнительных мерах государственной поддержки семей с детьми. В правительство документ поступил 29 сентября, а в Госдуму будет внесён до конца 2021 года.