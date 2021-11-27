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Церковь не поддерживает идею маткапитала для отцов детей от суррогатных матерей
27 ноября 2021, 16:50 • 44 • Политика
Русская Православная Церковь выступила против наделения правом на маткапитал отцов с детьми от суррогатных матерей.
Глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" заявил, что Русская Православная Церковь не станет поддерживать проект закона о наделении мужчин, воспитывающих детей от суррогатный матерей, правом на получение материнского капитала.
Церковь, напомнил митрополит, в принципе выступает против суррогатного материнства, а значит, и эта мера неприемлема:
- сказал владыка.
Напомним, в середине сентября стало известно, что в министерстве труда предложили с 2022 года выплачивать маткапитал отцам, которые получили ребёнка от суррогатных матерей. Речь идёт о предложенных поправках в закон о дополнительных мерах государственной поддержки семей с детьми. В правительство документ поступил 29 сентября, а в Госдуму будет внесён до конца 2021 года.
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