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Церемония открытия ОИ-2018: Лидер Южной Кореи встретится с формальным главной КНДР

05 февраля 2018, 09:24  •  138 • В мире
Лидер Южной Кореи встретится с формальным главой КНДР‍
Стало известно о том, что президент Южной Кореи Мун Чже Ин встретится с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР, который также является формальным представителем страны Ким Ён Намом на церемонии открытия Олимпийский игр в Пхёнчхане.
Впрочем, несмотря на анонс предстоящей встречи, пока неизвестно, успеют ли политики пообщаться.
“Будет ли Ким Ён Нам отдельно встречаться с президентом Мун Чже Ином, подлежит обсуждению”, - говорится в сообщении, распространенном южнокорейским агентством Ренхап.
Напомним, ранее в пограничном пункте Пханмунджом прошли состоялись переговоры делегаций КНДР и Южной Кореи. Речь шла об участии спортсменов из Северной Кореи в ОИ-2018.

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