Церемония краткая, но салют будет: Британская королева готовится к дню рождения во второй раз за год

Королева Великобритании Елизавета II в субботу, 13 июня, будет праздновать свой 94-й день рождения. В официальных документах сказано, что на свет она появилась 21 апреля, однако традиционно Великобритания дважды отмечает этот праздник. Парад и торжественные гулянья в Лондоне всегда назначаются на вторую субботу июня.

В 2020 году пандемия коронавируса не позволяет провести массовые мероприятия. Никакого парада не будет. Королева примет участие в краткой церемонии. Её ориентировочная продолжительность составляет всего треть часа.

Торжество состоится в Виндзорском замке за пределами Лондона. Он был возведён ещё в XI веке. Публику на праздник не пустят. В сообщении Букингемского дворца сказано, что официальное празднование завершится салютом.