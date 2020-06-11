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Церемония краткая, но салют будет: Британская королева готовится к дню рождения во второй раз за год

11 июня 2020, 21:00  •  39 • В мире
Королева Великобритании Елизавета II готовится к дню рождения. Торжество пройдёт за пределами Лондона. Церемония планируется краткая, но салют будет.
Королева Великобритании Елизавета II в субботу, 13 июня, будет праздновать свой 94-й день рождения. В официальных документах сказано, что на свет она появилась 21 апреля, однако традиционно Великобритания дважды отмечает этот праздник. Парад и торжественные гулянья в Лондоне всегда назначаются на вторую субботу июня.
В 2020 году пандемия коронавируса не позволяет провести массовые мероприятия. Никакого парада не будет. Королева примет участие в краткой церемонии. Её ориентировочная продолжительность составляет всего треть часа.
Торжество состоится в Виндзорском замке за пределами Лондона. Он был возведён ещё в XI веке. Публику на праздник не пустят. В сообщении Букингемского дворца сказано, что официальное празднование завершится салютом.

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