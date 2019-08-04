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«Цепляются за «российский след»: как демократы пытаются объявить импичмент Трампу перед президентскими выборами

04 августа 2019, 22:54  •  56 • В мире
Раскручивая тему импичмента Дональда Трампа, представители Демпартии США стремятся сыграть «на антагонизме значительной части американского общества» по отношению к главе Белого дома, отмечают аналитики. Однако, как полагают эксперты, юридических оснований для таких обвинений нет. Ранее американские СМИ сообщили, что большинство конгрессменов-демократов выразили готовность отстранить президента от власти. Основанием для импичмента парламентарии считают доклад бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, в котором, по их словам, представлены «доказательства серьёзных преступлений» американского лидера.
 
Президент США Дональд Трамп Reuters © Yuri Gripas
 

Большинство конгрессменов-демократов в палате представителей готовы вынести импичмент Дональду Трампу, сообщает CNN.

«На своём пути к объявлению импичмента президенту Дональду Трампу демократы достигли отметки, важность которой не вызывает сомнений: 118 демократов в палате представителей выступили за начало официальной процедуры импичмента», — отмечается в материале.

По данным телеканала, среди поддерживающих импичмент парламентариев — ультралевые демократы, несколько членов Демпартии, одержавших победу в ряде традиционно республиканских округов прошлой осенью, а также сторонники спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

«Рост поддержки конгрессменов от Демократической партии наглядно демонстрирует прогресс, достигнутый с прошлого года, когда лишь немногие активно поддерживали импичмент», — подчёркивается в материале CNN.

«Пытается консолидировать демократов»

Основанием для запуска процедуры импичмента представители Демпартии считают всё тот же доклад бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера, в котором, по их мнению, представлены «очень существенные доказательства серьёзных преступлений и правонарушений» главы Белого дома. В материале CNN говорится, что, с точки зрения демократов, те «десять случаев препятствования правосудию со стороны Трампа, по которым Мюллер представил доказательства, дают достаточные основания для импичмента».

  • Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси
  • Reuters
  • © Yuri Gripas

Стоит отметить, что ранее Нэнси Пелоси отрицала возможность импичмента. Однако после того, как стало известно о поддержке инициативы большинством демократов, Пелоси заявила, что «в Америке никто не может быть выше закона», а президент «будет привлечён к ответственности».

По мнению экспертов, спикер могла изменить свою позицию в угоду политическим целям Демпартии.

«Она пытается консолидировать демократов, поскольку вопрос импичмента вносит определённый раскол в партию, что может негативно сказаться на судьбе этой политической силы», — пояснил в разговоре с RT главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Такое мнение разделяет и заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

«Нэнси Пелоси выступает как лидер большинства, и это обязывает её маневрировать», — отметил аналитик в разговоре с RT.

«История уже отыграна»

Напомним также, что инициировать очередное расследование в отношении Трампа предложил конгрессмен-демократ Элиот Энгель ещё на прошлой неделе. По его мнению, глава Белого дома «злоупотребил своими полномочиями», когда пытался препятствовать расследованию Роберта Мюллера о предполагаемых «связях» его предвыборного штаба с Москвой. Кроме того, Энгель добавил, что показания бывшего спецпрокурора якобы содержат соответствующие доказательства.

  • Капитолий
  • Reuters
  • © Leah Millis

Незадолго до этого глава юридического комитета палаты представителей конгресса Соединённых Штатов Джерри Надлер заявил, что ведомство направило запрос в судебные органы с требованием предоставить полный пакет данных о расследовании спецпрокурором возможного «сговора» Трампа с властями РФ. При этом стоит напомнить, что поиски «российского следа» в американской предвыборной кампании 2016 года оказались безрезультатными — никаких доказательств «вмешательства» Москвы комиссия Мюллера не обнаружила.

С точки зрения экспертов, у демократов нет юридического обоснования для своих обвинений.

«Чтобы вынести Трампу импичмент, необходимо уличить его в государственной измене, прямом сговоре, которого Мюллер не выявил в ходе своего расследования. Или же глава Белого дома должен совершить другое преступление федерального значения», — уточнил Андрей Сидоров.

По его мнению, очередная инициатива демократов по вынесению вотума недоверия президенту обречена на провал.

«Демократы цепляются за «российский след», история которого уже отыграна: комиссия, на которую они возлагали громадные надежды, породила фикцию. Оппонентам президента вряд ли удастся найти веские основания, чтобы объявить импичмент», — спрогнозировал аналитик.

«Полоса отчуждения»

Попытки отстранить 45-го президента США от власти предпринимаются регулярно — в предыдущий раз демократы намеревались объявить импичмент Трампу в июле за его «расистские» высказывания. Тогда американский лидер предложил нескольким парламентариям иностранного происхождения отправиться «назад», чтобы наладить жизнь в «родных» государствах.

Однако большая часть конгрессменов тогда выступили против этой инициативы.

«Палата представителей Соединённых Штатов только что подавляющим большинством голосов проголосовала против резолюции об импичменте. Это, пожалуй, самый нелепый и трудоёмкий проект, с которым мне когда-либо приходилось работать», — написал на своей странице в Twitter Дональд Трамп, комментируя итоги голосования.

The United States House of Representatives has just overwhelmingly voted to kill the Resolution on Impeachment, 332-95-1. This is perhaps the most ridiculous and time consuming project I have ever had to work on. Impeachment of your President, who has led the....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 июля 2019 г.

Политологи считают, что демократы «от отчаяния поддерживают истерию» вокруг фигуры Трампа, однако этим ещё больше ухудшают своё положение перед грядущими выборами.

«Во время дебатов кандидаты от Демократической партии дружно набросились на Трампа, демонстрируя своему избирателю, что это главное, что они могут предложить своей стране. Однако этого мало, чтобы выиграть президентские выборы», — отмечает Андрей Сидоров.

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В свою очередь, Владимир Васильев обращает внимание на то, что демократы вновь заговорили об импичменте после очередной неудачи.

«Основное назначение этой кампании — мобилизовать электорат Демократической партии в преддверии президентских выборов 2020 года. Под этим углом вопрос импичмента Трампа, который вновь и вновь поднимают демократы, становится политической платформой Демпартии в предвыборной гонке», — пояснил Васильев в беседе с RT.

По его словам, столь настойчивое стремление вынести Трампу импичмент связано и с неуверенностью демократов в том, что они смогут выдвинуть на выборы представителя партии, который смог бы соперничать с Трампом в рамках грядущей кампании.

«Практика последних двух дебатов показывает, что бывший вице-президент Джо Байден теряет поддержку среди демократов. Не исключено, что он не наберёт достаточно голосов в результате первичных выборов внутри партии», — полагает аналитик.

Кроме того, Владимир Васильев считает, что призывами к импичменту демократы хотят «создать полосу отчуждения» вокруг главы Белого дома.

«Эти действия представителей Демпартии призваны не столько обратить внимание электората на привлекательность кандидатов этой политической силы, сколько ещё раз сыграть на антагонизме значительной части американского общества по отношению к Трампу», — заявил Васильев в интервью RT.

Он уверен, что по мере приближения выборов демократы будут искать новые причины для импичмента.

«Демократы не остановятся на достигнутом и попытаются подверстать под импичмент и другие обвинения, например, раскрутить ещё больше тему расизма и ксенофобии Трампа. Таким образом парламентарии намерены настроить меньшинства против главы Белого дома», — говорит аналитик.

По его мнению, к процедуре импичмента демократы попытаются привязать и «историю с раскручиванием дел вокруг налоговых деклараций» Трампа.

«Если будет каким-то образом установлено, что президент США проводил мошеннические операции с налоговыми декларациями, то на него могут завести уголовное дело. Это выставит Трампа в крайне негативном свете перед американцами и создаст необходимый демократам политический фон», — заключил эксперт.

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