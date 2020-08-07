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Цепкало отказался ехать в Белоруссию при Лукашенко

07 августа 2020, 18:45  •  40 • Политика
Валерий Цепкало. Фото: AP/TASS
Сейчас политик проводит время в Польше
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что не собирается возвращаться на родину, пока действующий глава Республики Александр Лукашенко сохраняет власть.
Экс-претендент на высший пост в стране продолжает свое путешествие по свету. Последнее заявление он сделал в Варшаве, куда прибыл из Киева.
"В Беларусь при Лукашенко невозможно, конечно, вернуться. Это понятно", – заявил политик, передает РИА "Новости".
Напомним, Валерий Цепкало считался одним из основных конкурентов Александра Лукашенко. Однако заявку политика на участие в выборах отклонили. Причиной стали нарушения в декларации его жены.
Спустя некоторое время бывший глава Парка высоких технологий спешно покинул Белоруссию и отправился в Россию. Однако в нашей стране он долго не задерживался и вскоре отбыл на Украину. Теперь же Валерий Цепкало находится в Польше.
По словам политика, причиной его побега стала угроза быть арестованным. Доброжелатели сообщили сопернику Лукашенко, что уже дана команда о его задержании.

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