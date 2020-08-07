|
Цепкало отказался ехать в Белоруссию при Лукашенко
07 августа 2020, 18:45 • 40 • Политика
Сейчас политик проводит время в Польше
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что не собирается возвращаться на родину, пока действующий глава Республики Александр Лукашенко сохраняет власть.
Экс-претендент на высший пост в стране продолжает свое путешествие по свету. Последнее заявление он сделал в Варшаве, куда прибыл из Киева.
"В Беларусь при Лукашенко невозможно, конечно, вернуться. Это понятно", – заявил политик, передает РИА "Новости".
Напомним, Валерий Цепкало считался одним из основных конкурентов Александра Лукашенко. Однако заявку политика на участие в выборах отклонили. Причиной стали нарушения в декларации его жены.
Спустя некоторое время бывший глава Парка высоких технологий спешно покинул Белоруссию и отправился в Россию. Однако в нашей стране он долго не задерживался и вскоре отбыл на Украину. Теперь же Валерий Цепкало находится в Польше.
По словам политика, причиной его побега стала угроза быть арестованным. Доброжелатели сообщили сопернику Лукашенко, что уже дана команда о его задержании.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
40
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 июля 2020, 20:50
|
02 августа 2020, 10:25
|
01 августа 2020, 00:30
|
04 августа 2020, 00:25
|
03 августа 2020, 12:05
|
01 августа 2020, 19:45
|
03 августа 2020, 21:15