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Цепкало обозвал Лукашенко "жалким трусом" за приговор Тихановскому

14 декабря 2021, 21:20  •  91 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com
Беглый посол призвал белорусов "держаться героев"
Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало отреагировал на новость о приговоре блогера Сергея Тихановского к 18 годам тюремного заключения, назвав президента республики Александра Лукашенко "жалким трусом".
На своей странице в социльных сетях бывший посол республики привел заявление британского корресподента "Би-би-си" Стива Розенберга, которому глава государства дал недавно интервью: по мнению журналиста, таким приговором Лукашенко сказал ему неправду, заявив однажды, что не относит себя к мстительным персонам.
Цепкало считает, что Лукашенко наконец "показал себя во всей красе".
"Объявленные демонстративные сроки доказывают всю ничтожность и панику самозванца, которого давно отвергли беларусы. И сегодня, глядя очередной раз на эту мерзость, очевидно, что справедливо отвергли. Светлым и талантливым беларусам не по пути с такой мерзостью и серостью. Держитесь родственники наших героев!" – написал Цепкало на своей странице в Telegram.
Напомним, сегодня, 14 декабря, гомельский суд назначил Тихановскому 18 лет в колонии строгого режима. Автор канала "Страна для жизни" в YouTube признан виновным в призывах к насилию в отношении государственной власти и подготовке массовых беспорядков в Белоруссии.
По мнению исполнительного директора CIS-EMO Станислава Бышока, таким приговором власти рискуют навлечь на себя и на самих граждан Белоруссии порцию новых санкций. Пока Минск опирается на Москву, администрация Лукашенко не станет искать примирения с Западом, а потому и причины для смягчения рестрикций отсутствуют.

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