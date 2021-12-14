Цепкало обозвал Лукашенко "жалким трусом" за приговор Тихановскому

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press / www.globallookpress.com

Беглый посол призвал белорусов "держаться героев"

Белорусский оппозиционер Валерий Цепкало отреагировал на новость о приговоре блогера Сергея Тихановского к 18 годам тюремного заключения, назвав президента республики Александра Лукашенко "жалким трусом".

На своей странице в социльных сетях бывший посол республики привел заявление британского корресподента "Би-би-си" Стива Розенберга, которому глава государства дал недавно интервью: по мнению журналиста, таким приговором Лукашенко сказал ему неправду, заявив однажды, что не относит себя к мстительным персонам.

Цепкало считает, что Лукашенко наконец "показал себя во всей красе".

"Объявленные демонстративные сроки доказывают всю ничтожность и панику самозванца, которого давно отвергли беларусы. И сегодня, глядя очередной раз на эту мерзость, очевидно, что справедливо отвергли. Светлым и талантливым беларусам не по пути с такой мерзостью и серостью. Держитесь родственники наших героев!" – написал Цепкало на своей странице в Telegram.

Напомним, сегодня, 14 декабря, гомельский суд назначил Тихановскому 18 лет в колонии строгого режима. Автор канала "Страна для жизни" в YouTube признан виновным в призывах к насилию в отношении государственной власти и подготовке массовых беспорядков в Белоруссии.

По мнению исполнительного директора CIS-EMO Станислава Бышока, таким приговором власти рискуют навлечь на себя и на самих граждан Белоруссии порцию новых санкций. Пока Минск опирается на Москву, администрация Лукашенко не станет искать примирения с Западом, а потому и причины для смягчения рестрикций отсутствуют.