Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Итоги переговоров Путина с лидерами Турции и Ирана
Лукашенко может использовать китайский фактор на переговорах с Кремлём
Генконсульство саудитов продало здание, где убили Хашкаджи, и переедет в новое
ПВО США - пустышка. Доказано в Саудовской Аравии (Руслан Осташко)
Главная / Политика

Цензуру не оценили в ОБСЕ: Украина не смогла лишить свободы слова крымских журналистов

17 сентября 2019, 20:09  •  87 • Политика
Украина не смогла лишить свободы слова крымских журналистов. Как отметил представитель Минсвязи России Кирилл Игнатов, в ОБСЕ не оценили попытку цензуры, а сотрудники российских СМИ смогли закончить выступление.
Попытки украинской стороны закрыть рот российским СМИ на совещании ОБСЕ в Варшаве провалились. Об этом заявил РИА ФАН представитель Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Кирилл Игнатов.
Ранее стало известно о том, что делегация Украины предприняла попытки сорвать выступления крымских журналистов в польской столице. Когда они провалились, украинцы демонстративно покинули заседание.
"Смешно, когда при обсуждении свободы слова Украина лишает слова ту или иную сторону только потому, что это не нравится властям ряда государств", - пояснил Игнатов.
Как пояснил эксперт, российская сторона пресекла демарши оппонентов, а модератор позволил представителям Крыма спокойно закончить выступление. Киеву не помогла даже поддержка канадской стороны.
"Представительница крымского СМИ продолжила свое выступление. После чего представители Франции, Канады и Украины покинули заседание", - пояснил он.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



87
Источник
Похожие новости
17 сентября 2019, 14:54
Кремль пока не получал ответа от Саудовской Аравии на предложение купить С-400
17 сентября 2019, 13:39
Прокуратура Молдавии пришла за главой Sputnik, признанного "человеком года" за улучшение имиджа страны
17 сентября 2019, 16:54
Поклонская горячо поддержала уничтожение "обители зла" новым законопроектом
17 сентября 2019, 20:09
Цензуру не оценили в ОБСЕ: Украина не смогла лишить свободы слова крымских журналистов
17 сентября 2019, 20:09
Пушков припомнил захотевшей самостоятельности Кальюлайд слова об «оккупации»
17 сентября 2019, 20:09
С заботой о народе? Каким пенсионным продуктом "накормит" Минфин Россию
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 сентября 2019, 00:39
"Упрямство Турции теперь понятно": Соловьев напомнил о C-400 после фиаско а...
17 сентября 2019, 03:54
"Сравнение достойно": В ответ на нападки Польшу уязвили цитатой Черчилля
17 сентября 2019, 13:24
«Нафтогаз» договорился о покупке 450 млн кубометров газа на зиму
17 сентября 2019, 00:39
"Это был тяжелый год": Певица Анастасия Приходько о разрыве отношений с пар...
17 сентября 2019, 03:54
72 часа - и на выход: Как США заигрались с "русскими шпионами", но вспомнил...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 сентября 2019, 23:09
Обиделись на "зелёных человечков": Геращенко выключили микрофон и выгнали из Рады. Временно
17 сентября 2019, 03:54
"Сравнение достойно": В ответ на нападки Польшу уязвили цитатой Черчилля
13 сентября 2019, 05:39
Прикрутить придётся раньше: Киеву пригрозили холодами из-за долгов
15 сентября 2019, 12:54
В США 17-летнюю пловчиху лишили медали за "откровенный купальник". И за "не ту расу"
15 сентября 2019, 16:09
Откровения военного корреспондента: Я знаю, кто убил командиров Донбасса
16 сентября 2019, 11:24
«Нафтогаз» предложил услуги «Газпрому» после решения суда ЕС по OPAL
14 сентября 2019, 23:54
Украинский премьер придумал "лучший ответ" России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.