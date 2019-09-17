Цензуру не оценили в ОБСЕ: Украина не смогла лишить свободы слова крымских журналистов

Попытки украинской стороны закрыть рот российским СМИ на совещании ОБСЕ в Варшаве провалились. Об этом заявил РИА ФАН представитель Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Кирилл Игнатов.

Ранее стало известно о том, что делегация Украины предприняла попытки сорвать выступления крымских журналистов в польской столице. Когда они провалились, украинцы демонстративно покинули заседание.

"Смешно, когда при обсуждении свободы слова Украина лишает слова ту или иную сторону только потому, что это не нравится властям ряда государств", - пояснил Игнатов.

Как пояснил эксперт, российская сторона пресекла демарши оппонентов, а модератор позволил представителям Крыма спокойно закончить выступление. Киеву не помогла даже поддержка канадской стороны.

"Представительница крымского СМИ продолжила свое выступление. После чего представители Франции, Канады и Украины покинули заседание", - пояснил он.