«Цензура в глобальном масштабе»: какие меры Facebook и Twitter принимают в поисках «российского вмешательства»

Сервис микроблогов Twitter объявил, что опознал ещё 13 тыс. аккаунтов, которые распространяли информацию о президентских выборах в США в 2016 году и якобы были связаны с Россией. По данным соцсети, источником таких данных были автоматизированные аккаунты, количество которых не превышало двух сотых процента от общего числа учётных записей сервиса. После встречи с американскими сенаторами представители Twitter и Facebook пообещали лично оповестить каждого пользователя, который мог видеть подобные информационные сообщения. О виртуальной свободе слова — в материале RT.

Руководство социальной сети Twitter распространило заявление, в котором сообщило новые данные об аккаунтах, якобы связанных с Россией, которые занимались политической агитацией во время президентских выборов в США в 2016 году.

«В ходе дополнительного анализа мы опознали 13 512 дополнительных учётных записей, что доводит общее число до 50 258 автоматизированных аккаунтов, которые связаны с Россией и распространяли материалы о выборах во время их проведения. Они представляют собой приблизительно две сотых процента (0,016%) от общего количества учётных записей Twitter», — говорится в заявлении компании.

Несмотря на такое малое количество аккаунтов, в руководстве социальной сети подчеркнули, что «такая деятельность бросает вызов всем демократическим обществам», и заявили о том, что передали новую информацию аналитикам американского конгресса. Кроме того, Twitter обещает разослать соответствующие предупреждения всем пользователям, которые могли видеть сообщения подобных аккаунтов.

Путём опроса

В свою очередь, интернет-гигант Facebook со следующей недели начнёт внедрение новых алгоритмов размещения новостей в своей ленте, которые будут бороться с распространением фейковых новостей и недобросовестной политической пропаганды.

Глава компании Марк Цукерберг объявил, что новостные заметки будут отображать те посты, степень доверия к которым будут указывать сами пользователи. Для этого Facebook будет опрашивать пользователей, знакомы ли они с новостным источником и насколько они ему доверяют.

Во время заседаниея комитета сената США

globallookpress.com

© Alex Edelman

«Сегодня в мире слишком много сенсационализма, дезинформации и поляризующих новостей. Социальные сети дают людям возможность распространять сведения быстрее, чем когда-либо, и, если мы не будем напрямую заниматься этими проблемами, мы их только усилим», — говорится в заявлении Цукерберга.

Недовольные сенаторы

Напомним, представителям Twitter, Facebook, а также YouTube и Google пришлось в 2017 году предстать перед американскими конгрессменами. Тогда компании подверглись жёсткой критике со стороны парламентариев за то, что не предотвратили «вмешательство в избирательный процесс» через социальные сети. Ещё одна подобная встреча прошла в минувшую среду в комитете сената США по коммерции, науке и технологиям, где интернет-гиганты отчитывались о принятых мерах.

Так, в дополнение к обнаружению новых «автоматизированных учётных записей» представитель Twitter Карлос Монье заявил, что компания разошлёт индивидуальные предупреждения пользователям, которые вступали в контакт или распространяли информацию с учётных записей, якобы связанных с российским правительством.

Аналогичные меры принял и Facebook, который запустил новую функцию, позволяющую пользователям соцсети проверить, подписывались ли они на аккаунты, якобы связанные с «российским вмешательством».

Такие меры были приняты после отдельной просьбы одного из членов комитета — сенатора от Демократической партии Ричарда Блюменталя, представляющего штат Коннектикут. Похвалив Twitter и Facebook в ходе слушаний, демократ раскритиковал компанию Google за недостаточно серьёзное отношение к делу.

«Они просто отмахнулись от моих опасений по поводу того, что их платформа затрудняла получение информации о том, кто просматривал эту информацию», — приводит слова Блюменталя журнал TIME.

Сенатор-демократ от штата Гавайи Брайан Шац, в свою очередь, укорил компании за неготовность «защищать демократию».

«Основываясь на этих результатах, можно сделать вывод, что вы не приняли мер, которые убедили нас в том, что вы стоите на страже нашей демократии. Как мы убедимся в том, что вы всё правильно сделаете, перед промежуточными выборами?» — заявил Шац.

Неправильные результаты

В конце 2017 года Facebook и Twitter пришлось объясняться и перед британскими парламентариями, которые требовали от социальных сетей данных о степени российского вмешательства в референдум по выходу из состава ЕС. Тогда компании также известили правительственный комитет о незначительном количестве распространяемой информации, которую можно было бы связать с российской стороной.

Глава комитета по расследованию депутат палаты общин британского парламента Дамиан Коллинс пригрозил Facebook и Twitter санкциями, если те будут препятствовать ходу расследования. При этом, как уточняли британские СМИ, занимающийся данным расследованием комитет не обладает никакими ограничительными полномочиями. Срок, данный Коллинзом компаниям, истёк 18 января, однако пока заявлений о новых результатах расследования по вмешательству России в брексит сделано не было.

Монополия на информацию

Подобные запросы от американских и британских парламентариев, а также ответные действия компаний говорят о том, что цензура политических мнений в этих странах уже существует, пояснил в разговоре с RT член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. По его мнению, подобные меры являются попыткой установить монополию не только на информацию, но и на политические идеологии как таковые.

«Цензура политических мнений уже существует. И заявления о защите свободы слова — это не более чем ханжество. Любая информация, которая не совпадает с мейнстримом, на Западе преследуется и в конце концов просто не может быть донесена до граждан этих стран. Даже с помощью тех площадок, которые себя позиционируют как абсолютно свободные и доступные для каждого гражданина любой страны… Это попытка установить монополию не только на информацию, но и на идеологию — на освещение и оценку любых событий, действий и мнений. По большому счёту это попытка установить цензуру в глобальном масштабе», — заключил эксперт.