Цензура США против Сулеймани: Иран угрожает коллективным иском Facebook

Официальный представитель компании Facebook подтвердил информацию о том, что администрация соцсетей Facebook и Instagram удаляет записи в поддержку убитого в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает CNN.

Как заявили в компании, Facebook удаляет все аккаунты людей и организаций из Ирана, которые подпадают под американские санкции. Аналогичным образом администрация поступает с записями в поддержку лиц из чёрного списка Вашингтона.

В ответ на это Тегеран уже призвал граждан страны принять участие в подаче общенационального иска против американской компании, которая занимается цензурой. Председатель правительства Ирана Али Рабийи уже обвинил Facebook в попрании демократии и попытке предоставить право голоса террористам.