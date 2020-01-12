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Цензура США против Сулеймани: Иран угрожает коллективным иском Facebook

12 января 2020, 13:09  •  59 • Политика
Иран угрожает коллективным иском Facebook за цензуру публикаций в поддержку генерала Касема Сулеймани.
Официальный представитель компании Facebook подтвердил информацию о том, что администрация соцсетей Facebook и Instagram удаляет записи в поддержку убитого в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает CNN.
Как заявили в компании, Facebook удаляет все аккаунты людей и организаций из Ирана, которые подпадают под американские санкции. Аналогичным образом администрация поступает с записями в поддержку лиц из чёрного списка Вашингтона.
В ответ на это Тегеран уже призвал граждан страны принять участие в подаче общенационального иска против американской компании, которая занимается цензурой. Председатель правительства Ирана Али Рабийи уже обвинил Facebook в попрании демократии и попытке предоставить право голоса террористам.

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