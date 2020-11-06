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Цензура по-американски: Трампу "заткнули рот" трижды за два часа

06 ноября 2020, 02:05  •  43 • Политика
Twitter скрыл третий за два часа твит Трампа про выборы. Призыв остановить мошенничество соцсеть заклеймила как "вводящий в заблуждение".
Действующего президента США Дональда Трампа зацензурили трижды за последние два часа. Социальная сеть Twitter снова скрыла сообщения американского лидера как "вводящие в заблуждение".
Речь идёт о твите, в котором Трамп призывает остановить мошенничество, имея в виду подсчёт голосов избирателей, которые были присланы по почте. Соцсеть расценила это как ввод в заблуждение.
Ранее Twitter аналогичным образом скрыл сообщение Трампа о том, что все голоса, пришедшие по почте, не будут учитываться, а также что результаты в штатах, где победу присудили Байдену, будут оспорены по закону за мошенничество с голосами избирателей и подтасовку выборов. За доказательствами Трамп посоветовал обратиться в СМИ.
Мы победим! Америка прежде всего! - гласит скрытый твит Трампа.
Сообщения всё ещё доступны для прочтения. Но, чтобы с ними ознакомиться, надо предпринять дополнительные шаги. Примечательно, что сообщения сторонников Демократической партии таким образом не цензурируются.

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