Цензура по-американски: Трампу "заткнули рот" трижды за два часа

Действующего президента США Дональда Трампа зацензурили трижды за последние два часа. Социальная сеть Twitter снова скрыла сообщения американского лидера как "вводящие в заблуждение".

Речь идёт о твите, в котором Трамп призывает остановить мошенничество, имея в виду подсчёт голосов избирателей, которые были присланы по почте. Соцсеть расценила это как ввод в заблуждение.

Ранее Twitter аналогичным образом скрыл сообщение Трампа о том, что все голоса, пришедшие по почте, не будут учитываться, а также что результаты в штатах, где победу присудили Байдену, будут оспорены по закону за мошенничество с голосами избирателей и подтасовку выборов. За доказательствами Трамп посоветовал обратиться в СМИ.

Мы победим! Америка прежде всего! - гласит скрытый твит Трампа.

Сообщения всё ещё доступны для прочтения. Но, чтобы с ними ознакомиться, надо предпринять дополнительные шаги. Примечательно, что сообщения сторонников Демократической партии таким образом не цензурируются.