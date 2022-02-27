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«Цены взлетели»: как российские туристы добираются домой на фоне обострения ситуации на Украине

27 февраля 2022, 07:05  •  121 • В России
Из-за обострения обстановки на Украине Росавиация объявила об ограничении полётов в ряд аэропортов на юге РФ с 24 февраля по 2 марта. Десятки тысяч туристов столкнулись с отменой рейсов, ажиотажным спросом на альтернативные маршруты и другие виды транспорта, кратно выросшими ценами на билеты. RT поговорил с россиянами, которые оказались в такой ситуации, и узнал, как они справляются с происходящим.
 
© Фото из личного архива
 

«Просьба идти навстречу туристам»

В связи с осложнением ситуации вокруг Украины с 24 февраля приостановлена работа аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Липецке, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе. Как сообщили в Росавиации, ограничения пока действуют до 03:45 мск 2 марта.

Профильные ведомства, авиакомпании и турагентства организовали альтернативные маршруты перевозок. В частности, пассажиров, планировавших прибыть в Брянск, Воронеж, Белгород, Курск и Липецк или улететь оттуда, доставят в Москву. В аэропорту Сочи будут приземляться рейсы в или из Симферополя, Геленджика, Анапы и Краснодара. Пассажиров рейсов в или из Ростова-на-Дону и Элисты будут доставлять в аэропорт Волгограда. Также для перевозки этих пассажиров могут быть использованы аэропорты Ставрополь и Минеральные Воды, отметили в пресс-службе Росавиации. Кроме того, Минтранс организовал вывозные железнодорожные и автобусные маршруты.

«В регионах, где приостановлена работа аэропортов, достаточно гостиниц всех категорий «звёздности» для размещения туристов, которые по тем или иным причинам пока не могут отправиться домой. Ростуризм обращается к российским отельерам с просьбой идти навстречу туристам и продлить проживание в гостиницах гостям, которые не могут вылететь из закрытых аэропортов, без повышения стоимости гостиничных услуг, а по возможности — без дополнительной платы», — подчёркивают в ведомстве.

Как сообщили в Ростуризме, на 24 февраля в российских регионах, где была временно приостановлена работа аэропортов, находилось около 150 тыс. туристов, большая часть — в Крыму и Краснодарском крае. 25 февраля таких пассажиров, по оценкам Ассоциации туристических агентств, было уже менее 60 тыс. Данные по тому, сколько россиян не могут попасть домой из-за границы, уточняются.

«Не хватало информации»

Житель Краснодара Артём Бондаренко должен был вернуться из отпуска в Стамбуле 24 февраля. По его словам, никаких уведомлений пассажирам его рейса не приходило, поэтому сообщение об отмене полёта, когда он уже приехал в аэропорт, оказалось для него неожиданностью.

«Я был в аэропорту в 13 часов. Через 20 минут пришло письмо от авиакомпании, что деньги за рейс вернут, и на этом всё, тишина. До авиакомпании удалось дозвониться только друзьям из Москвы через 40 минут ожидания. На линии нас отправили к представителю, который не говорил по-русски и утверждал, что сам ждёт дальнейших указаний. При этом мы видели, как другие авиакомпании без вопросов меняли пассажирам билеты с Краснодара на Москву без доплат», — рассказывает он.

  • © Фото из личного архива

Часть пассажиров не выдержали ожидания и начали покупать другие билеты, продолжает Артём: «Изначально я покупал свой билет за 8 тыс. рублей. Пока мы стояли, билеты до Москвы стоили 20 тыс., потом уже 27 тыс., и это для вылета через два часа из другого аэропорта, куда чисто физически не успеть добраться. Одна пара при мне купила билеты за 90 тыс. на двоих, и им ещё повезло: чуть позже агрегаторы формально находили билеты за 9 тыс., но когда начинали бронировать, цены взлетали до 88 тыс.».

В итоге россиянин купил билет до Сочи с вылетом в ночь на 26 февраля и вернулся в Стамбул: «Помогли местные туроператоры, нашли свободные отели, потому что тут коллапс начался, организовали трансфер, лишних денег не взяли. Теперь главный вопрос: вернут ли мне деньги за изначальный билет, потому что, как оказалось уже после покупки нового, авиакомпания всё же не отменила рейс, а перенесла его и изменила маршрут, и автоматически, не спросив, зарегистрировала меня на него».

«Я уверен, паники бы не было, все бы спокойно поехали ждать в гостиницы, если бы сразу сообщили, что рейс не отменён, а состоится в другое время и с другим местом назначения. Если бы была хоть какая-то информация», — добавляет Бондаренко.

«Сбылась мечта»

Диана Никифорова и Гелия Мигулина поехали в Сочи участвовать в зимней школе поэзии при фестивале Юрия Башмета. Возвращаться в Москву они должны были 24 февраля.

«Наша авиакомпания отменила рейсы, а все онлайн-агрегаторы висели. Мы добрались до железнодорожного вокзала, но там сказали, что все билеты до 2 марта раскуплены. Я сама из Ростова и поняла, что лучше всего добраться туда и уже там искать варианты, — рассказывает Гелия. — Уже перед посадкой выяснилось, что появился поезд на Москву. Соответственно, мы едем в Москву на поезде с пересадкой в Ростове. Конечно, очень долго ехать, почти двое суток, но по крайней мере РЖД сделали всё, чтобы люди смогли добраться до дома».

Два билета на поезд стоили столько же, сколько и на отменённый самолёт. Девушки воспринимают ситуацию с юмором. «Это такое возвращение в 2000-е, когда вы с мамой и папой двое суток добираетесь до моря, — говорит Диана. — Ожидание на вокзале опять же добавляет экзотики. Но Россия — очень красивая страна. А у меня ещё и мечта сбылась: я всегда хотела поехать в последнем вагоне и поснимать в окошко, как уходит вдаль земля».

  • © Фото из личного архива

Ростовчанка Ксения Бондаренко должна была лететь в Тбилиси через Стамбул на собственную свадьбу. «Вчера утром я вышла из ванной и увидела пропущенные звонки от мамы. Она сказала, что закрыли ростовский аэропорт. Я в панике, у меня на следующее утро самолёт, пыталась найти другие рейсы, но билеты мгновенно исчезали. В итоге я купила авиабилеты «Москва — Минск — Тбилиси», а до Москвы из Ростова еду на поезде. Если изначально я потратила 14 тыс. на билеты, то теперь — почти 40 тыс. на все перемещения», — говорит девушка.

Будущий муж Ксении — гражданин ЕС — летит из Дании. В Грузии пара решила пожениться, потому что там не требуется много документов, а времени от подачи заявления до росписи проходит очень мало. «Мы планировали свадьбу за полгода, всё организовано: фотограф, жильё, место для праздника», — делится она.

Впрочем, потерянное время и деньги почти не повлияли на её настрой: «Всё равно воспринимаю очень позитивно. Верю, что отмена полётов была вынужденным решением».

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