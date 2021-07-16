Цены в России бьют рекорды: "Бензиновое ралли" объяснил эксперт

Оптовые цены на топливо в России бьют рекорды. Стоимость марки "Регуляр-92" на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла нового исторического рекорда - 55 тысяч 720 рублей за тонну. "Бензиновое ралли" объяснил эксперт Павел Баженов.

С начала года оптовые цены на бензин АИ-92 и АИ-95 взлетели на 17 % и 27 % соответственно, заметил экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".

Решение чиновников увеличить выплаты нефтяным компаниям из госбюджета в рамках так называемого демпфирующего механизма по стабилизации топливного рынка не остановило роста цен на бензин.

Так, за минувшие сутки стоимость марки "Регуляр-92" на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла нового исторического рекорда - 55 тысяч 720 рублей за тонну.

Вслед за "оптовым ралли" бензин дорожает в рознице, добавил ведущий Царьграда. Причина происходящего - так называемый налоговый манёвр, по которому акцизы на бензин и дизель должны снижаться, а по факту правительство их повышает и будет продолжать делать это дальше, отмечают, в частности, в Российском топливном союзе.

Ситуацию на рынке в эфире программы оценил президент Независимого топливного союза Павел Баженов. Он заметил, что фактически в стране созданы условия для роста оптовых цен на топливо.

С одной стороны, есть благоприятная внешняя конъюнктура - достаточно высок уровень роста цен на нефть, потому что спрос восстанавливается. Однако рубль, который обычно укреплялся в условиях удорожания "чёрного золота", не укрепляется, потому что имеет место интервенция Минфина.