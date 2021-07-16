Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Это кончина Зеленского»: Кива об отставке Авакова
Дело не в американце. "Непотопляемый" Аваков решился из-за Зеленского
Белорусы устроили ЕС и США 31 час стыда
Офицер СБУ назвал страны, которые "захватят" Крым для Украины
Главная / Политика

Цены в России бьют рекорды: "Бензиновое ралли" объяснил эксперт

16 июля 2021, 20:45  •  124 • Политика
Оптовые цены на топливо в России бьют рекорды. Стоимость марки "Регуляр-92" на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла нового исторического рекорда - 55 тысяч 720 рублей за тонну. "Бензиновое ралли" объяснил эксперт Павел Баженов.
С начала года оптовые цены на бензин АИ-92 и АИ-95 взлетели на 17 % и 27 % соответственно, заметил экономический обозреватель "Первого русского" Юрий Пронько в программе "Царьград. Главное".
Решение чиновников увеличить выплаты нефтяным компаниям из госбюджета в рамках так называемого демпфирующего механизма по стабилизации топливного рынка не остановило роста цен на бензин.
Так, за минувшие сутки стоимость марки "Регуляр-92" на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла нового исторического рекорда - 55 тысяч 720 рублей за тонну.
Вслед за "оптовым ралли" бензин дорожает в рознице, добавил ведущий Царьграда. Причина происходящего - так называемый налоговый манёвр, по которому акцизы на бензин и дизель должны снижаться, а по факту правительство их повышает и будет продолжать делать это дальше, отмечают, в частности, в Российском топливном союзе.
Ситуацию на рынке в эфире программы оценил президент Независимого топливного союза Павел Баженов. Он заметил, что фактически в стране созданы условия для роста оптовых цен на топливо.
С одной стороны, есть благоприятная внешняя конъюнктура - достаточно высок уровень роста цен на нефть, потому что спрос восстанавливается. Однако рубль, который обычно укреплялся в условиях удорожания "чёрного золота", не укрепляется, потому что имеет место интервенция Минфина.
Кроме того, наметился налоговый диспаритет. Он сдвинут не в пользу внутреннего рынка: экспортная пошлина с начала года снизилась, а акциз снова проиндексировали вверх. К чему это привело? Естественно, отгрузки на внутренний рынок оказались менее привлекательными, с точки зрения налогового обложения, - резюмировал собеседник "Первого русского".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






124
Источник
Похожие новости
16 июля 2021, 01:25
Дело не в американце. "Непотопляемый" Аваков решился из-за Зеленского
16 июля 2021, 03:15
Политолог о встрече Меркель и Байдена: Германия заплатила высокую цену за "Северный поток - 2"
16 июля 2021, 01:25
Переговоры Байдена и Меркель завершились обещаниями для Украины
16 июля 2021, 08:45
"Не хочу спекулировать. Но…": Меркель назвала условие введения санкций за транзит газа из России
16 июля 2021, 15:10
Долой уголь, атом и половину населения: Меркель и Байден всё решили
16 июля 2021, 13:20
Выдала "торчащая" голова: Журналистка показала третьего в дуэте Меркель и Байдена
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 июля 2021, 13:15
Русские поставили военного эксперта США в тупик новой тактикой в Чёрном море: "Стыдят"
13 июля 2021, 12:55
"Россия не проходной двор и не коммунальная квартира": Русский ответ на беспредел мигрантов
10 июля 2021, 05:10
Недовольство Украины по "Северному потоку - 2" погасят компенсацией - Der Spiegel
13 июля 2021, 16:35
Зеленский заговорил о русском языке, но получился ляп
13 июля 2021, 01:00
"Президент, верни Киев на Русь!": Пользователи соцсетей ответили на статью Путина
11 июля 2021, 04:05
"Русские упадут замертво. От смеха": Армии США предсказали незавидную участь
16 июля 2021, 03:15
Политолог о встрече Меркель и Байдена: Германия заплатила высокую цену за "Северный поток - 2"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.