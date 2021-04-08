Цены на продукты в Киеве резко и сильно выросли, курица стала деликатесом

Весь последний год украинские СМИ писали о подорожании продуктов, а эксперты били тревогу по поводу их доступности для населения. Корреспондент ФАН, пройдясь по киевским супермаркетам, лично убедился — продукты здесь не просто дорогие, а чудовищно дорогие. Многие рядовые для среднего россиянина продовольственные товары превратились для украинцев в настоящие деликатесы.

В украинской столице нередки сцены, когда благополучная с виду женщина вынуждена возвращать на кассе часть выбранных товаров, так как при окончательном расчете ей не хватает денег. Или прилично одетый киевлянин вынужден на кассе выбирать — купить ему сегодня пачку сигарет или бутылку пива. Семейные споры на кассах на тему, что оставить в тележке, — вообще обычное дело в столичных магазинах.

Особенно жалко смотреть в супермаркетах на украинских пенсионеров. Придя в отдел бакалеи или молочных продуктов, они подолгу стоят, подслеповато всматриваясь в ценники, и выбирают самые маленькие и дешевые упаковки продуктов. Это для них местные магазины устраивают такие странные акции, как «распродажа яиц поштучно» (одно яйцо — 2,5 гривны, то есть семь рублей). А после восьми вечера для них же распродают хлеб по сниженным ценам. Но даже при этих уступках многие пожилые киевляне уходят из магазинов, что называется, несолоно хлебавши.

При этом имущественное расслоение ощущается в магазинах особенно явно. В «Сильпо» в центре Киева легко встретить молодых девушек-содержанок в плащиках от «Армани», не задумываясь набирающих целые тележки «здоровых» продуктов на три-четыре тысячи гривен. Или группки парней из числа «золотой молодежи» в охапку с несколькими бутылками рома или виски (стоимость — от 700 до двух тысяч гривен за литр). Простые покупатели смотрят на них с нескрываемым раздражением, но, как правило, униженно молчат.

Как убедился корреспондент ФАН на своем примере, стандартный набор, включающий курицу, вареную колбасу, молочные продукты, хлеб, немного пива, бакалеи и бытовой химии, рассчитанный на три-четыре дня ведения домашнего хозяйства, обходится в украинской столице в 1200-1500 гривен (3500-4300 рублей). В России тот же набор в магазине типа «Пятерочки» стоит от полутора до двух тысяч.

Особенно поразила воображение корреспондента ФАН стоимость обычной курицы, которая в российском магазине шаговой доступности стоит 110-120 рублей за килограмм. В Киеве та же птица стоит от 270 до 300 рублей за килограмм, а то и дороже. А стоимость куриного филе порой и вовсе зашкаливает за 350 рублей за кило. Не радует ценой и напрямую связанный с курицей продукт — яйца. Еще год назад они стоили в местных магазинах 25-26 гривен (около 70 рублей) за десяток. Сегодня средняя стоимость яиц в киевских супермаркетах — от 38 до 42 гривен (105-120 рублей) за тот же десяток.

Отдельная песня — сахар и гречка. В российских магазинах эти бакалейные товары стоят в среднем 30 и 70-80 рублей за килограмм соответственно. На Украине, которая всегда славилась своей сахарной индустрией, сахар-песок сегодня можно купить в диапазоне от 26 до 33 гривен (75-90 рублей) за кило. Что касается гречки, то самый дешевый вариант, неотобранный и черными вкраплениями внутри пачки, стоит 42 гривны (около 115 рублей). Отборная же ядрица в красивой упаковке «тянет» на 60 гривен (170 рублей) за кило. Примерно столько же стоит и рис.

Впрочем, причина дикой киевской дороговизны продуктов — еще и в отсутствии приличных скидок на товары. Ничего не поделаешь — потребительский спрос на Украине который месяц падает, а производители и посредники намерены обеспечить себе необходимый уровень прибыли. Ведь скидки и акции хороши при хорошей проходимости, когда у магазина есть стабильный поток платежеспособных покупателей. А в нынешних украинских условиях это уже почти недостижимая мечта.

Впрочем, иногда магазины здесь тоже устраивают скидки на какой-нибудь лежалый (или закупленный в избытке) товар. В этом случае этот товар покупатели как бешеные разбирают в течение часа-полутора, после чего «скидочные» полки стоят пустыми. Но таких акций в киевских маркетах — по пальцам пересчитать.

Вы спросите — а почему же украинцы не пойдут за дешевыми продуктами в магазины шаговой доступности, как делают в России? Ответ простой: потому что таких магазинов на Украине просто нет. Есть либо супермаркеты, входящие в крупные торговые сети, либо заштатные магазинчики «у дома» — с еще более дикими ценами и неконтролируемым качеством продуктов. Корреспондент ФАН на днях купил в таком магазине «аварийный набор» — пачки соли, сахара и пятилитровую бутылку воды. Это обошлось ему примерно в 240 рублей (85 гривен).

Сложно представить, как при таких ценах местные жители позволяют себе прилично питаться. Ведь даже хорошая (по украинским меркам) пенсия в Киеве составляет всего шесть-семь тысяч гривен (17-20 тысяч рублей), обычная — 4-4,5 тысячи (11,5-13 тысяч рублей) в месяц. А для работающего киевлянина неплохим заработком считается 13-15 тысяч гривен (38-43 тысячи рублей). Причем значительную часть этих доходов «съедают» коммунальные услуги, а все, что остается, тратится на питание. На все это накладывается прогрессирующая пандемия коронавируса, уже в третий раз остановившая всю местную экономику как минимум на две недели (а по слухам — и вовсе на месяц).

Местные экономисты объясняют дороговизну продуктов самыми разными причинами.

«В стоимости яиц есть чисто украинская история — почти половину рынка производства яиц в стране занимает холдинг Олега Бахматюка, — пояснил торговый аналитик Сергей Фурса. — Холдинг выстроил свои агробизнесы по принципу финансовой пирамиды, «забыв» отдать инвесторам миллионы долларов долгов. Сейчас эта аграрная пирамида разрушается, что приводит к умиранию производителя. Как следствие — все меньше яиц попадает на украинский рынок. Импортировать же яйца из Европы непросто — товар крайне хрупкий и скоропортящийся. Отсюда и резкий рост цен на яйца».

Еще один фактор, который ускоряет инфляцию на Украине и толкает вверх цены, — это неумеренный популизм власти, уверены местные экономисты. Неоправданно резкий рост минимальной зарплаты, которую утвердило правительство Дениса Шмыгаля (с пяти до шести тысяч гривен с 1 января), также способствует ускорению инфляции.

«Кроме того, у Украины — открытая экономика, поэтому любые изменения на мировых рынках немедленно сказываются и на ее рынке. А сейчас на мировых рынках существенно выросли цены на продукты питания и сырье, — утверждает Фурса. — Сказывается и тот факт, что в отсутствие внешнего туризма, который за последний год почти сошел на нет, в стране остались около 4 млрд долларов. Все это приводит к росту давления на цены со стороны покупателей. На руках у людей много денег, и продавцы не боятся повышать цены. Подорожание продуктов зависит и от того, хватит ли у украинских властей политической воли, чтобы выполнить программу МВФ. А также от того, сможет ли Украина очистить свою судебную систему или под разговоры о внешнем управлении провалит судебную реформу, не получит программу МВФ и вновь получит рост цен».

Как видим, местные аналитики выдвигают самые экзотические теории того, почему обычная еда все менее доступна для простых украинцев. Сами граждане слушают эти объяснения вполуха и, скрипя зубами, все туже затягивают пояса. По данным местных СМИ, до конца года цены на продовольствие на Украине продолжат расти, а правительство — сокращать и отменять все мыслимые социальные программы. Видимо, уже недалек тот день, когда обычная утренняя яичница с колбасой станет для граждан Украины немыслимой роскошью.