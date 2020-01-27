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Цены на продукты в Донецке оказались в основном ниже, чем в Киеве – расследование блогера
27 января 2020, 01:09 • 12 • В мире
Видеоблогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в Киеве и Донецке, сходив в магазин и выяснив, какие товары обходятся покупателям дешевле. Свое расследование он опубликовал на YouTube-канале.
Как выяснил блогер, киевляне покупают хлеб дешевле всего на один рубль – в Киеве его цена 11,5 гривны (29 рублей), в Донецке — 11,81 гривны (30 рублей), передаёт телеканал "360".
Однако овощи обходятся жителям Донецка дешевле, чем киевлянам, – килограмм помидоров они покупают за 76 гривен (195 рублей), в то время как киевляне отдают за них 80 гривен (203 рубля). Килограмм картофеля в ДНР стоит 7,15 гривны (17,9 рубля), в Киеве – 11,5 гривны (29,23 рубля).
Разница на цитрусовые ещё более ощутима. Донецкие жители покупают килограмм апельсинов за 29,53 гривны (75 рублей), киевляне – за 37 гривен (94 рубля). При этом фарш из говядины в Донецке стоит 11,8 гривны (29,9 рубля) за сто граммов, в Киеве — 13,4 гривны (34 рубля).
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