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Цены на продукты на Украине обогнали российские, а пенсии и зарплаты рухнули
22 января 2021, 14:00 • 247 • Украина
Неурожай кормовых культур на Украине в 2020 году спровоцировал резкий рост цен на мясо и другие продукты. Резко выросли цены на пшеницу, сахар и подсолнечное масло. Добивают украинского потребителя цены на топливо — стоимость бензина марки А-95 составляет 25–27 гривен за литр (66–70 рублей), бензин А-92 стоит 24–25 гривны/литр, дизтопливо подорожало до 24 гривен/литр. Результатом стала галопирующая продовольственная инфляция на продукты во всех магазинах Украины.
Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) сфотографировал ценники в самой популярной сети продовольственных магазинов Украины — «Сiльпо». Для удобства читателей цены приводятся в рублях по текущему курсу гривны. Обращаем внимание, что многие цены на фото указаны из расчета не за килограмм, а за 100 грамм.
Десяток куриных яиц в магазине стоят около 116 рублей, в не менее известном украинском магазине Billa цена по акции за десяток яиц 93 рубля. В России средняя цена за десяток яиц в магазине «Магнит» — 55 рублей, а в «О'Кей» — 70–80 рублей.
Бананы в «Сiльпо» вам обойдутся в 81 рубль за 1 кг., молоко коровье 1 литр — 100 рублей. Килограмм фарша из индейки — 538 рублей, куриный фарш дешевле — 323 рубля. За килограмм томатов черри придется отдать 745 рублей. Самый дешевый батон можно купить за 55 рублей. Четыре рулона туалетной бумаги по акции — 116 рублей.
200 грамм вялого зеленого салата стоят 140 рублей вместо привычных 40–70 рублей за свежий салат в российских магазинах. За 1 кг сахара на Украине придется выложить не меньше 65–70 рублей.
Далеко не все жители Киева могут позволить купить себе продукты, в которых нуждаются. Корреспондент ФАН поговорил с покупателями, но, к сожалению, комментировать что-либо на камеру они отказались из соображений безопасности.
Абсолютно все опрошенные корреспондентом ФАН покупатели заявили, что денег им не хватает даже на продукты. Много жалоб на коммунальные тарифы, низкие пенсии и зарплаты. Напомним, размер средней пенсионной выплаты в Украине по официальным данным составляет 3170,14 грн (115,91 долл., 8500 рублей), медианная зарплата на Украине составила 7661 гривну (19 800 руб.).
По последним данным ООН Украина вошла в список стран, где голод является существенной проблемой для населения — Украина находится в этом списке рядом с Афганистаном, Ливией и Ираком.
Автор: Анастасия Романова специально для ФАН из Киева
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