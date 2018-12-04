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«Цены на газ убивают украинцев»: Тимошенко пропиарилась на фоне дорогих тарифов на коммуналку

04 декабря 2018, 09:39  •  156 • Политика
Завышенные цены на газ убивают украинцев. Об этом заявила кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко. В частности, как говорят политтехнологи, в преддверии президентских выборов в Незалежной кандидаты стараются пропиариться на фоне актуальных тем, одна из которых — цены на газ.
В преддверии президентских выборов на Украине кандидаты стараются перещеголять друг друга предвыборными обещаниями. Благо, есть актуальные темы, за счет которых можно, как говорят политтехнологи, пропиариться. Самая актуальная из них — цены на газ. И пока, к примеру, политик Юлия Тимошенко обещает снизить цены на голубое топливо в два раза, ее конкуренты клятвенно заверяют: «снизим в четыре раза».
Напомним, такие плакаты были развешаны по улицам Киева накануне. Но Юлия Тимошенко не сдается. Хотя она не переплюнула «четырехкратное снижение» тарифов, ей все равно есть что сказать.
«Необоснованно завышенные тарифы убивают украинцев, - написала Тимошенко на своей странице в Facebook. - Требуем поставить на голосование проект постановления от шести фракций об отмене повышения цены на газ и мораторий на его дальнейшее подорожание».
Тимошенко также говорит, что украинцев незаконно заставляют переплачивать за топливо.
«Мы посчитали себестоимость добычи одного кубического метра газа — одна гривна. Если посчитать все налоги, прибыль — 3,5 гривны, - уверяет политик. - Людям продают по 8,55 гривны за кубометр».
Напомним, об очередном повышении тарифов на газ сообщал в октябре премьер Украины Владимир Гройсман. Это была необходимая, по его словам, мера, чтобы получить кредиты от МВФ.

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