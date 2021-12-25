Цены на газ: производство умрёт, население разорится • 139 • Украина

В среду, 22 декабря, украинская газовая компания «Нафтогаз Трейдинг» побила ценовой рекорд. Из-за того, что цены на газ в Европе подскочили до $2200 за тысячу кубов, выросли тарифы и на Украине, поскольку, согласно требованиям Международного валютного фонда, Киев при установлении цены на газ должен ориентироваться на рыночную стоимость, то есть даже газ собственной добычи приходится теперь пересчитывать по формуле импортного паритета. В него входит котировка газа на голландской бирже ТТF, цена за транспортировку, налоги, а также маржа самого «Нафтогаза». Учитывая эти факторы, «Нафтогаз» и выставил цену в 73,2 тысячи гривен ($2700) за тысячу кубов газа, то есть 73,2 гривны за куб.



И это явно несправедливо, ведь Украина не покупала этот газ в Европе и не платила $2200 за тысячу кубов, на самом деле себестоимость добытого в Полтавской области газа составляет 4 гривны за куб ($0,15). Кроме того, у «Нафтогаза» остался ещё прошлогодний газ, купленный по $80 за тысячу кубов, но и он теперь стоит «как в Европе» плюс накрутки – $2700. Прибыль «Нафтогаза» легко подсчитать.



Такие цены, в первую очередь, сильно ударят по промышленности и по среднему и малому бизнесу, сильно пострадает пищевая промышленность, так как в ценообразовании продуктов питания до 20% занимает газовая составляющая. В будущем эта цифра может подняться до 50%. Об ужасах, которые ждёт Украину с такими тарифами, рассказал глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.



«В апреле заканчиваются годовые контракты на газ у населения. Обсуждается уже тариф 16 гривен ($0,59) за куб вместо нынешних 7,96 гривен ($0,29). Это значит, что резко вырастут платёжки, и на субсидии нужно будет не 39 млрд ($1,4 млн), которые предусмотрели в бюджете на следующий год, а не меньше 100 млрд ($3,6 млн)», – рассказывает Пендзин.



Глава Ассоциации «Теплицы Украины» Алексей Чайка говорит, что на данный момент тепличники даже не закладывают урожай огурцов, а помидоры ещё под вопросом. Единственная надежда – дизельное отопление, но даже с ним большая часть тепличного бизнеса просто не выживет, и украинцам придётся покупать импортные овощи. Мнения о том, что отечественная пищевая промышленность может не выжить, придерживается и Пендзин.



«На самом деле большинство коммерческих клиентов пока берут газ не по 72-73 гривны ($2,64 - $2,68), а в среднем по 48-55 гривен ($1,76 - $2,02) за куб. Но биржевые котировки – это, безусловно, маркер для продавцов газа, планка, на которую они будут равняться. Но уже даже по нынешним ценникам газ для бизнеса – золотой. Многие предприятия уже начинают сокращать производство. С нового года пойдёт рост цен на все продукты питания, ведь доля газа там до 10-20%. При нынешних ценах газ в структуре себестоимости многих продуктов займёт уже 50% и больше. При таком раскладе бизнесу проще закрыться», – говорит Пендзин.



Производители продуктов питания просят власти установить для них льготные цены на газ, однако их просьбы просто игнорируют.



Тяжело приходится абсолютно любой отрасли хоть производства, хоть сферы услуги – везде зимой не выжить без отопления. Частным детским садам, например, проще закрыться, чем найти поистине фантастические суммы на оплату отопления.



По словам соучредителя сети частных детских садов в Одессе Елены Орловой, только за один детский сад за ноябрь необходимо заплатить 121 тысячу гривен (более $4,5 тысяч), тогда как в ноябре прошлого года отопление стоило в три раза меньше. С другой стороны, родители не готовы платить за услуги детского сада ещё больше, поэтому самое разумное решение – детские сады закрыть, уверена Орлова.



Такая же судьба ожидает и многие частные клиники – за ростом цен на отопление дорожает и аренда. Под вопросом работа ветеринарных клиник и аптек.



Грозит серьёзный кризис и химической промышленности (тому же производству удобрений).



«Большинство предприятий работает, но не на полную мощность. Часть уже стоит, в том числе и самые крупные предприятия. И это при том, что сейчас рекордные цены на удобрения. Такие страны, как Индия и Пакистан закупают огромное количество карбамида, однако им не удаётся это сделать, так как нет поставщиков. Выросли цены и на другие виды удобрений. Таким образом, даже при хорошей рыночной конъюнктуре приходится останавливать предприятия из-за высокой цены на газ», – рассказал эксперт в сфере энергетики Геннадий Кобаль.



А энергетический эксперт Валентин Землянский считает: украинская промышленность умрёт, и это не шутка.



По его словам, погибнет промышленность не в один день, это будет постепенный процесс, но достаточно быстрый. Пока ещё не все замечают, как останавливаются небольшие производства, крупные – ещё держатся, однако вряд ли половина из них доживёт до весны. Но уже в мае будущего года можно будет подсчитать потери и ужаснуться, предупреждает эксперт.



Однако не стоит забывать, что проблемы начнутся и у населения. Конечно, вряд ли гражданам придётся платить 73 гривны за кубометр газа, однако цена в 16 гривен вполне реальна. Если учесть, что поднятие цен в этом году до 7,96 гривен вызвало у населения состояние полного шока и проблемы с оплатой коммуналки, с новой ценой дела у людей пойдут совсем плохо, уже сегодня большинство пенсионеров не в состоянии оплатить ноябрьские счета за отопление, несмотря на то, что ноябрь был тёплым. Какие счета придут гражданам самостийной через месяц? А через два?

В среду, 22 декабря, украинская газовая компания «Нафтогаз Трейдинг» побила ценовой рекорд. Из-за того, что цены на газ в Европе подскочили до $2200 за тысячу кубов, выросли тарифы и на Украине, поскольку, согласно требованиям Международного валютного фонда, Киев при установлении цены на газ должен ориентироваться на рыночную стоимость, то есть даже газ собственной добычи приходится теперь пересчитывать по формуле импортного паритета. В него входит котировка газа на голландской бирже ТТF, цена за транспортировку, налоги, а также маржа самого «Нафтогаза». Учитывая эти факторы, «Нафтогаз» и выставил цену в 73,2 тысячи гривен ($2700) за тысячу кубов газа, то есть 73,2 гривны за куб.И это явно несправедливо, ведь Украина не покупала этот газ в Европе и не платила $2200 за тысячу кубов, на самом деле себестоимость добытого в Полтавской области газа составляет 4 гривны за куб ($0,15). Кроме того, у «Нафтогаза» остался ещё прошлогодний газ, купленный по $80 за тысячу кубов, но и он теперь стоит «как в Европе» плюс накрутки – $2700. Прибыль «Нафтогаза» легко подсчитать.Такие цены, в первую очередь, сильно ударят по промышленности и по среднему и малому бизнесу, сильно пострадает пищевая промышленность, так как в ценообразовании продуктов питания до 20% занимает газовая составляющая. В будущем эта цифра может подняться до 50%. Об ужасах, которые ждёт Украину с такими тарифами, рассказал глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.«В апреле заканчиваются годовые контракты на газ у населения. Обсуждается уже тариф 16 гривен ($0,59) за куб вместо нынешних 7,96 гривен ($0,29). Это значит, что резко вырастут платёжки, и на субсидии нужно будет не 39 млрд ($1,4 млн), которые предусмотрели в бюджете на следующий год, а не меньше 100 млрд ($3,6 млн)», – рассказывает Пендзин.Глава Ассоциации «Теплицы Украины» Алексей Чайка говорит, что на данный момент тепличники даже не закладывают урожай огурцов, а помидоры ещё под вопросом. Единственная надежда – дизельное отопление, но даже с ним большая часть тепличного бизнеса просто не выживет, и украинцам придётся покупать импортные овощи. Мнения о том, что отечественная пищевая промышленность может не выжить, придерживается и Пендзин.«На самом деле большинство коммерческих клиентов пока берут газ не по 72-73 гривны ($2,64 - $2,68), а в среднем по 48-55 гривен ($1,76 - $2,02) за куб. Но биржевые котировки – это, безусловно, маркер для продавцов газа, планка, на которую они будут равняться. Но уже даже по нынешним ценникам газ для бизнеса – золотой. Многие предприятия уже начинают сокращать производство. С нового года пойдёт рост цен на все продукты питания, ведь доля газа там до 10-20%. При нынешних ценах газ в структуре себестоимости многих продуктов займёт уже 50% и больше. При таком раскладе бизнесу проще закрыться», – говорит Пендзин.Производители продуктов питания просят власти установить для них льготные цены на газ, однако их просьбы просто игнорируют.Тяжело приходится абсолютно любой отрасли хоть производства, хоть сферы услуги – везде зимой не выжить без отопления. Частным детским садам, например, проще закрыться, чем найти поистине фантастические суммы на оплату отопления.По словам соучредителя сети частных детских садов в Одессе Елены Орловой, только за один детский сад за ноябрь необходимо заплатить 121 тысячу гривен (более $4,5 тысяч), тогда как в ноябре прошлого года отопление стоило в три раза меньше. С другой стороны, родители не готовы платить за услуги детского сада ещё больше, поэтому самое разумное решение – детские сады закрыть, уверена Орлова.Такая же судьба ожидает и многие частные клиники – за ростом цен на отопление дорожает и аренда. Под вопросом работа ветеринарных клиник и аптек.Грозит серьёзный кризис и химической промышленности (тому же производству удобрений).«Большинство предприятий работает, но не на полную мощность. Часть уже стоит, в том числе и самые крупные предприятия. И это при том, что сейчас рекордные цены на удобрения. Такие страны, как Индия и Пакистан закупают огромное количество карбамида, однако им не удаётся это сделать, так как нет поставщиков. Выросли цены и на другие виды удобрений. Таким образом, даже при хорошей рыночной конъюнктуре приходится останавливать предприятия из-за высокой цены на газ», – рассказал эксперт в сфере энергетики Геннадий Кобаль.А энергетический эксперт Валентин Землянский считает: украинская промышленность умрёт, и это не шутка.По его словам, погибнет промышленность не в один день, это будет постепенный процесс, но достаточно быстрый. Пока ещё не все замечают, как останавливаются небольшие производства, крупные – ещё держатся, однако вряд ли половина из них доживёт до весны. Но уже в мае будущего года можно будет подсчитать потери и ужаснуться, предупреждает эксперт.Однако не стоит забывать, что проблемы начнутся и у населения. Конечно, вряд ли гражданам придётся платить 73 гривны за кубометр газа, однако цена в 16 гривен вполне реальна. Если учесть, что поднятие цен в этом году до 7,96 гривен вызвало у населения состояние полного шока и проблемы с оплатой коммуналки, с новой ценой дела у людей пойдут совсем плохо, уже сегодня большинство пенсионеров не в состоянии оплатить ноябрьские счета за отопление, несмотря на то, что ноябрь был тёплым. Какие счета придут гражданам самостийной через месяц? А через два? Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



139 Источник Похожие новости «Даже дети будут сыпать песок в баки танков». В «Свободе» поняли, что Запад их сливает Политика непризнания. Украина для украинцев Украина продает бактериологическое оружие Митрополит Епифаний предложил сделать частушку про Бандеру духовным гимном Украины «Иди гуляй, мы лучше знаем»: Мельник пожаловался на отношение немцев В Кишинёве предлагают объявить посла РФ персоной нон грата Новости партнеров