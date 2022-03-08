Цены на бензин в США прорвали исторический максимум, но Белый дом готовит новые санкции

Цены на бензин в США преодолели исторический максимум - 4,17 доллара за галлон. На фоне этого Белый дом объявил о намерении запретить импорт нефти из России.

В США цены на бензин поставили исторический рекорд - — 4,17 доллара за галлон или около 150 рублей за литр. Однако это ещё не предел, учитывая санкционные планы Белого дома.

С 24 февраля, когда началась военная операция России на Украине, топливо в США подорожало на 18%. Дело в том, что Россия является одним из главных поставщиков тяжёлой нефти, так как американская администрация закрыла проект нефтепровода из Канады, а также испортила отношения с Венесуэлой.

Цены на бензин в Штатах бьют исторические рекорды — 4,17 доллара за галлон,

- гласит сообщение автомобильной ассоциации.

Однако, это далеко не предел. Американский сенатор Крис Кунс в эфире CNN заявил, что Белый дом сегодня объявит о запрете на импорт русской нефти. Это неминуемо повлечёт за собой ещё больший рост стоимости топлива, а вместе с этим – и других товаров.