Цены на бензин в России снова увеличатся? Владельцы АЗС обратились к правительству

В связи с эпидемией коронавируса владельцы АЗС предрекли рост цен на бензин в России. Независимый топливный союз (НТС) объясняет это снижением спроса на нефтепродукты из-за мер правительства по ограничению передвижений людей.

Сообщается, что НТС обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль. В письме организации подчёркивается, что топливо является "стратегически значимым продуктом", благодаря которому обеспечивается доставка еды и лекарств. Поддержка отрасли, считают в НТС, позволит избежать спекулятивного роста цен и обеспечит своевременную доставку социально значимых товаров к месту назначения.

В качестве одной из мер поддержки НТС предлагает дать отсрочку по выплатам кредитов, налогов и демпфера. Также в организации хотят амнистию для АЗС, оштрафованных по результатам проверок, и мораторий на налоговые проверки всех АЗС.