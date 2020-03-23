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Цены на бензин в России снова увеличатся? Владельцы АЗС обратились к правительству

23 марта 2020, 22:35  •  66 • Политика
Владельцы АЗС предупредили о риске роста цен на бензин из-за коронавируса. Независимый топливный союз просит помощи у правительства.
В связи с эпидемией коронавируса владельцы АЗС предрекли рост цен на бензин в России. Независимый топливный союз (НТС) объясняет это снижением спроса на нефтепродукты из-за мер правительства по ограничению передвижений людей.
Сообщается, что НТС обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль. В письме организации подчёркивается, что топливо является "стратегически значимым продуктом", благодаря которому обеспечивается доставка еды и лекарств. Поддержка отрасли, считают в НТС, позволит избежать спекулятивного роста цен и обеспечит своевременную доставку социально значимых товаров к месту назначения.
В качестве одной из мер поддержки НТС предлагает дать отсрочку по выплатам кредитов, налогов и демпфера. Также в организации хотят амнистию для АЗС, оштрафованных по результатам проверок, и мораторий на налоговые проверки всех АЗС.
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