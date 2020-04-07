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Цены на бензин поддержат искусственно? В России могут запретить ввоз топлива из-за рубежа
07 апреля 2020, 20:35 • 12 • В мире
В Минэнерго предложили запретить ввоз дешёвого бензина из-за рубежа. Это временная мера, которую собираются ввести до сентября 2020 года. В России действует механизм сглаживания цен, который защищает цены на бензин от резких скачков. В результате складывается ситуация, при которой стоимость нефти упала, а вот цена на бензин осталась на том же уровне. Это может привести к тому, что внутренний рынок заполонят дешёвые зарубежные аналоги.
В России хотят запретить привозить на продажу дешёвый зарубежный бензин. Как сообщает РБК со ссылкой на свои источники среди федеральных чиновников и участников топливного рынка, мера должна быть временной. Её собираются ввести до сентября 2020 года.
По данным издания, с такой инициативой выступили в Минэнерго и вице-премьер Юрий Борисов. Однако получить комментарии журналистам пока не удалось.
Дело в том, что в России работает механизм сглаживания цен. Он защищает стоимость бензина от резких колебаний как в сторону повышения цены, так и в сторону понижения. Из-за пандемии во всём мире упали цены на топливо. Однако в нашей стране они остались на том же уровне. Власти считают: это может привести к массовому ввозу из-за рубежа дешёвого бензина. В результате зарубежное топливо постепенно займёт нишу и вытеснит российские компании с рынка.
Однако не все считают эту меру правильной. Так, гендиректор "Аналитики товарных рынков" Михаил Турукалов прокомментировал РБК, что это скажется на обычных покупателях и ударит по их карману.
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