Цены на бензин поддержат искусственно? В России могут запретить ввоз топлива из-за рубежа

В России хотят запретить привозить на продажу дешёвый зарубежный бензин. Как сообщает РБК со ссылкой на свои источники среди федеральных чиновников и участников топливного рынка, мера должна быть временной. Её собираются ввести до сентября 2020 года.

По данным издания, с такой инициативой выступили в Минэнерго и вице-премьер Юрий Борисов. Однако получить комментарии журналистам пока не удалось.

Дело в том, что в России работает механизм сглаживания цен. Он защищает стоимость бензина от резких колебаний как в сторону повышения цены, так и в сторону понижения. Из-за пандемии во всём мире упали цены на топливо. Однако в нашей стране они остались на том же уровне. Власти считают: это может привести к массовому ввозу из-за рубежа дешёвого бензина. В результате зарубежное топливо постепенно займёт нишу и вытеснит российские компании с рынка.

Однако не все считают эту меру правильной. Так, гендиректор "Аналитики товарных рынков" Михаил Турукалов прокомментировал РБК, что это скажется на обычных покупателях и ударит по их карману.