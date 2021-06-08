Центры внимания: систему ухода за пожилыми и инвалидами запустят в 2022-м

Система долгосрочного ухода за пожилыми людьми и инвалидами начнет действовать на территории всей страны в 2022 году. Об этом 8 июня заявил Владимир Путин на встрече с представителями социальных организаций. Президент также пообещал оказать поддержку волонтерским проектам, которые помогают пожилым людям и самим возрастным активистам . Кроме того, российский лидер обсудил проблемы, с которым сталкиваются сотрудники Красного Креста в РФ. Встреча была приурочена ко Дню социального работника, который отмечается 8 июня.

Опыт старшего поколения

В беседе с президентом приняли участие представители государственных и некоммерческих организаций, оказывающих помощь инвалидам и людям старшего возраста, а также волонтеры, сотрудники медицинских и реабилитационных центров.

Мероприятие началось с небольшого экскурса в историю: Владимир Путин напомнил, что создание системы социальной защиты в России на государственном уровне началось решением Петра I ровно 320 лет назад в 1701 году. Важность деятельности социальных работников и добровольцев особенно проявилась в самый сложный период пандемии COVID-19.

— Опыт борьбы с коронавирусом показал, что мы вместе, солидарно можем решать самые сложные задачи. Именно в таком прямом диалоге и сотрудничестве нам с вами предстоит сделать более современной и адресной всю нашу систему социальной защиты , так выстроить все процедуры, нормативную базу, чтобы максимально учесть интересы, нужды, запросы людей, которые больше всего нуждаются в помощи, внимании и заботе, — заявил Владимир Путин.

Владимир Путин на встрече с представителями социальных организаций Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

По словам президента, лучшие решения и практики сейчас нужно обобщать и распространять по всей стране . Это позволит, к примеру, эффективнее помогать семьям, оказавшимся в трудной ситуации, укреплять социальную защищенность сирот и детей-инвалидов, а также лучше организовать долговременный уход на дому, чтобы тяжелобольные или пожилые люди могли находиться в привычных условиях, пояснил президент.

Глава государства призвал расширять участие благотворительных организаций и волонтеров всех возрастов в оказании социальной помощи . Во время беседы с участниками встречи Владимир Путин, в частности, поддержал создание центров, которые объединяют добровольцев старшего поколения. Кроме того, власти подумают над тем, как продуктивно организовать финансовое сопровождение проектов «серебряных волонтеров» .

— Безусловно, использовать опыт людей старшего поколения обязательно нужно, тем более, если у них есть желание трудиться на этом благородном поприще, — считает глава РФ.

Проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов согласен, что в России следует предусмотреть меры стимулирующей поддержки для волонтеров «серебряного» возраста. По его словам, в целом нужно заниматься популяризацией этого направления, включая разработку стратегий по привлечению пожилых людей к волонтерству.

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

— Ведь если у молодых есть силы и энергия, то у пожилых — опыт и знания , которыми они могли бы поделиться, — сказал он «Известиям».

Тем не менее, уделять внимание нужно и молодым активистам. По мнению Игоря Тарасова, в первую очередь, необходимо увеличить количество образовательных программ и курсов для подготовки волонтеров по различным направлениям социальной деятельности.

— Разработать стимулирующие программы и проекты, например, создавать центры волонтерства на ключевых туристических направлениях, чтобы увеличить приток добровольцев в регионы, — пояснил эксперт.

Владимир Путин также пообещал поддержку проекту «Активное долголетие» , который предусматривает создание клубов для людей пожилого возраста, где они могут заниматься не только физкультурой и творчеством, но и научиться использовать современные гаджеты.

Сеть центров

Президент сообщил, что уже в следующем году по всей стране будет создана система центров для организации долгосрочного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Сейчас их пока только 24, но уже в 2022-м сеть таких центров должна покрыть всю территорию РФ . Эта программа включает в себя поддержку семейного ухода, социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением сиделок и службы патронажа.

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

— Для людей пожилого возраста, требующих особого внимания, или с инвалидностью, конечно, очень важно иметь возможность оставаться дома, в привычной среде, среди своих близких. В то же время мы прекрасно понимаем, что уход за такими людьми, которым требуется поддержка со стороны, это значительный, серьезный труд, в том числе и со стороны близких, у которых возникают в этой связи под час значительные ограничения, связанные с осуществлением трудовой деятельности, — подчеркнул Владимир Путин.

Президент положительно оценил программу «Дружные соседи» по профилактике социального одиночества для жителей отдаленных поселений . По его словам, такая инициатива востребована, прежде всего, для людей старшего возраста. При этом, он напомнил, что некоторые специалисты одиночество приравнивают к инвалидности, поскольку оно ведет к серьезным последствиям.

Между тем, глава государства поручил полномочным представителям в федеральных округах и главам регионов заняться проблемой нехватки помещений для отделений Российского Красного Креста (РКК) . По словам члена этой общественной организации Александры Уницаевой, в РКК заинтересованы в открытии дополнительных центров здоровья и долголетия в субъектах РФ, однако, в некоторых регионах этому препятствуют организационные вопросы.

— Если одно из ограничений — это недостаток помещений, подходящих для организации этой работы, то я хочу напомнить главам субъектов РФ, что это их обязанность, начиная как минимум с 1996 года, — подчеркнул Владимир Путин.

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Тогда вышел указ президента РФ, согласно которому руководителям регионов было вменено поддерживать деятельность Красного Креста и оказывать организации помощь, в том числе при выделении необходимых помещений, напомнил он.

Президент также пообещал усилить поддержку детей, которые страдают аутизмом . По мнению заслуженного врача РФ и сенатора Татьяны Кусайко, надо и впредь совершенствовать качество сопровождения и социализации таких ребят.

— Особенно важна своевременная диагностика. Если врачи на ранних этапах поставят правильный диагноз, то возможностей улучшить состояние человека гораздо больше, — заявила «Известиям» политик.

Во время встречи также обсуждалась ранняя помощь детям, которые имеют нарушения функций организма или задержку развития, но при этом не считаются инвалидами. Своевременное вмешательство может предотвратить ухудшение состояния здоровья и наступление инвалидности. На встрече президенту предложили на законодательном уровне отказаться от формулировки «ребенок с ограниченными возможностями» и говорить о детях и в целом людях с «дополнительными потребностями».