Центробежные процессы: почему соцопросы говорят о расколе в обществе перед президентскими выборами в США

Подавляющее большинство американских избирателей считают, что в преддверии президентских выборов общество в США оказалось расколото. При этом сторонники Джо Байдена и Дональда Трампа уверены, что ситуация усугубится с избранием их противника. Об этом свидетельствуют результаты соцпроса Associated Press и исследовательского центра NORC. Так, 85% зарегистрированных избирателей считают Америку разделённой по политическому признаку, тогда как только 15% респондентов ответили, что демократия в США работает хорошо. Эксперты подчёркивают, что возможное непризнание результатов выборов одним из кандидатов может привести к потере легитимности следующего президента США в глазах общества.

Подавляющее большинство граждан США считают, что их нация серьёзно разделена по важным вопросам и аспектам внутриполитической жизни страны, при этом многие сомневаются в американской демократии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого агентством The Associated Press и социологическим исследовательским центром NORC при Чикагском университете. Опрос проводился с 8 по 12 октября среди зарегистрированных избирателей.

Согласно данным исследования, 85% респондентов считают, что в США наблюдается значительный раскол среди граждан относительно важных ценностей.

Что касается прогнозов на будущее, 34% респондентов надеются, что в течение ближайших пяти лет страна станет менее разобщённой, 30% полагают, что раскол усилится, и 33% считают, что положение дел не изменится. Среди сторонников Трампа 76% считают, что в случае избрания Байдена раскол в обществе усилится, тогда как 91% сторонников Байдена говорят то же самое о нынешнем президенте США.

Согласно результатам опроса, в настоящее время лишь немногие избиратели считают, что американская демократия функционирует успешно. «Чрезвычайно хорошей» или «очень хорошей» её работу назвали всего лишь 15% избирателей, 36% дали оценку «умеренно хорошо», а 49% заявили, что демократия работает «не очень хорошо» или «не работает совсем». Особенно негативно настроены сторонники Байдена: о том, что демократия работает «не очень хорошо» или «не работает совсем» заявили 62% из их числа.

Для сравнения, достаточно хорошую оценку работе демократии дали 70% сторонников Трампа. Кроме того, избиратели не особо надеются на то, что кто-либо из двух кандидатов в случае избрания укрепит демократический строй, подчёркивается в публикации The Associated Press и NORC.

Рейтинги и бюллетени

Результаты опроса The Associated Press и NORC были опубликованы на фоне приближающихся президентских выборов в США — до дня голосования, по результатам которого будет определён хозяин Белого дома, осталось менее трёх недель.

При этом многие американцы уже сделали свой выбор, проголосовав досрочно на специально открытых избирательных участках либо по почте. По данным The Associated Press, по состоянию на 16 октября 22,2 млн бюллетеней, собранных к вечеру пятницы, составляют 16% всех голосов, поданных на президентских выборах 2016 года, даже с учётом того, что восемь штатов пока не сообщили о своих итогах, а у избирателей ещё есть больше двух недель, чтобы проголосовать. При этом агентство отмечает, что активнее голосуют по почте избиратели Демократической партии.

Ранее голосование в штате Северная Каролина

© Jonathan Drake

Напомним, ранее Дональд Трамп неоднократно критиковал голосование по почте, на котором настаивают демократы, аргументируя необходимость использовать такой способ голосования сложной ситуацией в стране, связанной с распространением коронавируса в США. В ходе общения с прессой и в своих сообщениях в Twitter Трамп утверждал, что такое голосование обернётся массовыми фальсификациями в пользу демократов.

Стоит отметить, что по мере приближения даты выборов социологические опросы отмечают схожие показатели в рейтингах популярности Джо Байдена и Дональда Трампа. Особое внимание социологи уделяют так называемым ключевым штатам, победа в которых может решить судьбу выборов.

Согласно социологическому опросу издания The Hill и консалтинговой фирмы Harris, опубликованному 16 октября, в ключевом штате Пенсильвания 51% избирателей готовы отдать свои голоса за Байдена, тогда как за действующего президента — 46%. Ещё 3% респондентов пока не определились с выбором кандидата.

В другом ключевом штате — Мичигане — за демократа готовы проголосовать 54% избирателей, за нынешнего хозяина Белого дома — 43%. При этом почти половина сторонников Байдена отмечают, что их поддержка кандидата-демократа — это голосование против Трампа, а не голосование за Байдена. The Hill напоминает, что в 2016 году именно в этом штате Дональд Трамп одержал победу над Хиллари Клинтон с небольшим преимуществом — менее чем в 10 тыс. голосов.

В штате Флорида, результаты голосования в котором нередко определяют исход выборов, Трамп и Байден идут вровень — за них готовы проголосовать по 48% опрошенных. Такой же результат во Флориде в начале сентября показал и опрос телекомпании NBC News и социологической службы Marist Poll.

Если победу на выборах одержит Джо Байден, раскол в обществе сохранится, но ситуация будет стабильнее, поскольку не будет скандалов, разбирательств, попыток импичмента и непоследовательности в политике, считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Большая часть американской элиты рассматривает Байдена традиционалистом и отвергает Трампа, не соглашается с его идеями. Если Трамп переизберётся, то его решения снова будут блокироваться в Конгрессе, а его заявления о том, что могущество США падает, возможности страны ограничены и нужно вести диалог с Россией, восприниматься в штыки. Америка на психологическом уровне пока не готова к Трампу, поскольку не хочет отказываться от роли гегемона», — пояснил эксперт.

Спорные выборы

На фоне усугубляющегося раскола в США в американских СМИ всё чаще стали появляться прогнозы политологов и высказывания политиков о том, что результаты голосования могут быть оспорены проигравшей стороной.

Так, в июне Джо Байден раскритиковал утверждения Трампа, что голосование по почте будет сопровождаться нарушениями и назвал их поводом для несогласия с результатами голосования, из-за чего республиканца, возможно, придётся выдворять из Белого дома силой, при помощи военных.

Беспорядки в городе Портленд

Reuters

© Carlos Barria

Сам Дональд Трамп в конце сентября не исключил, что исход грядущих выборов определит Верховный суд США, как это было во время кампании 2000 года. Тогда победил республиканец Джордж Буш — младший, несмотря на то что решающие голоса в штате Флорида достались его сопернику — демократу Альберту Гору.

«Я думаю, что дело дойдёт до Верховного суда. И считаю очень важным, чтобы в его составе было девять судей», — сказал Трамп на встрече с генеральными прокурорами штатов в Белом доме, которая состоялась 23 сентября.

В свою очередь, газета The Washington Post 9 октября со ссылкой на окружение спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси сообщила, что лидер демократов в конгрессе в ходе встреч со сторонниками неоднократно призывала готовиться к тому, что ни один из кандидатов не сможет набрать необходимые 270 голосов выборщиков, что приведёт к спору по поводу того, кто должен стать президентом США.

Непризнание результата выборов из-за раскола общества создаст сложную и неопределённую ситуацию в стране, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

«Велика вероятность того, что как Трамп, так и Байден в случае проигрыша 3 ноября призовут своих сторонников решительно выступить в защиту целостности голосования на выборах. Серьёзные столкновения могут принять насильственную форму, занять длительное время и привести к тому, что результаты выборов могут быть решены не волеизъявлением, а палатой представителей или Верховным судом. Однако это не решит проблему, поскольку в глазах общества избранный таким образом лидер будет нелегитимен», — пояснил политолог в разговоре с RT.

Раскол американского общества теперь будет постоянным фактором в общественно-политической жизни страны, предположил Васильев.

«Не исключаю, что центробежные процессы в США могут усилиться, например, появятся противоречия между штатами. Состояние вялотекущей гражданской войны может стать перманентным фактором в Америке и после выборов, потому что не будет консенсуса между сторонниками политических сил. Как залечить раны, нанесённые расколом общества, в рамках американской федерации — проблема десятилетий», — отметил эксперт.

Кто бы ни одержал победу на предстоящих выборах, будет президентом лишь одной части Америки, считает Константин Блохин.

«Американское общество разделено, а экономические проблемы, связанные с пандемией, подогрели расовые проблемы и привели к появлению движений типа Black Lives Matter. Такое положение подчёркивает глубину и тяжесть болезни, которая всё больше продолжает раскалывать американское общество», — заключил политолог.