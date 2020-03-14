Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Врач не знал, что ему делать»: в Подмосковье умерла девочка со СМА, не дождавши...
«Запад не оставил иного выбора»: к каким последствиям привела полная приостановк...
Гаагский суд доказал вину Украины в крушении МН-17
"Вся кровь за этот штурм будет лежать на вас": Турчинов внезапно заяви...
Главная / Политика

Центробежная сила: правительство взялось за обновление малых городов

14 марта 2020, 01:35  •  79 • Политика
Правительство выделит 1,5 млрд рублей на модернизацию в малых городах объектов коммунальной инфраструктуры с общим износом более 60%. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил во время совещания в Переславле-Залесском, где обсуждался вопрос развития таких населенных пунктов. После встречи он направился в Кострому, где заявил о необходимости срочно решать накопившиеся в регионах инфраструктурные проблемы.

«Не просто грустно»

В Костроме Михаил Мишустин сразу направился в окружную больницу № 1. Главврач Владимир Храмов во время беседы с премьером рассказал, что в год здесь проходят лечение до 19 тыс. пациентов, за оказанием медицинской помощи обращаются более 26 тыс. человек, и медицинское учреждение справляется. Председатель правительства отметил, что он проехал по территории больницы и успел оценить внешнее состояние корпусов, которые, по его мнению, находятся в неплохом состоянии. Однако это можно сказать не обо всех зданиях.
Премьер лично осмотрел гинекологическое отделение, находящееся в здании бывшего кожевенного завода Рыльцевых 1760 года постройки. Оно сильно изношено, даже не оборудовано лифтом и совсем не отвечает санитарным требованиям. При этом на территории больницы есть трехэтажное пустующее здание. Если его отремонтировать, то гинекологическое отделение можно перенести туда. Как рассказывали врачи, после проведения каких-либо процедур в хирургии пациентов приходится на носилках переправлять в удаленный от остальных помещений корпус.
Михаил Мишустин во время посещения окружной больницы Костромского округа № 1 в Костроме
Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
— Все операционные и процедурные кабинеты нужно будет перевести в современный корпус, — сказал медицинским работникам Михаил Мишустин.
Премьер поручил выделить 200 млн рублей на ремонт одного из зданий, в которое переедет гинекология. А в старом корпусе можно будет разместить центр для консультаций и приема пациентов.
— Надеемся, что в ближайшее время будет оказана помощь. Здание действительно в очень плохом состоянии, и оказывать медицинскую помощь в таких условиях достаточно сложно, учитывая, что речь идет о мамах и малышах, — это вопрос серьезный, — посетовала в разговоре с «Известиями» один из врачей больницы.
Уже на встрече с участниками совета при губернаторе Костромской области по стратегическому развитию и нацпроектам, а также с представителями общественности глава кабмина отметил, что у региона богатая история и хороший инвестиционный потенциал, но тут по-прежнему пользуются канализацией советских времен, а люди вынуждены лечиться, как выразился премьер, в больницах, построенных еще «при царе-батюшке».
— Мы сегодня были в местной больнице, где в 1760 году был кожевенный завод, даже поднялись специально наверх, посмотрели сооружения, в которых варили кожу. Это не просто грустно, это недопустимо, — возмутился Михаил Мишустин. — Отделение гинекологии наводит на мысли о чем угодно, но только не о счастливом материнстве, решение таких проблем откладывать нельзя.
Михаил Мишустин во время встречи с участниками Совета при губернаторе Костромской области по стратегическому развитию и национальным проектам и представителями общественности
Фото: ТАСС/Александр Астаф
Регион испытывает проблемы не только с социальной инфраструктурой, но и с энергетической. На сегодняшний момент уровень газификации составляет около 60,1%, в том числе в городах — 74,6%, в сельской местности — 28,4%. Стоит отметить, что с 2014 года Костромская область никак не участвует в федеральной программе газификации регионов, так как получает топливо от независимого производителя. Сейчас планируется строительство газопровода-отвода Галич–Мантурово–Шарья, с которым есть некоторые проблемы по инвестициям и сроком постройки. Премьер призвал соблюсти все дедлайны.
— Достаточно медленно идет газификация населенных пунктов. XXI век, центр России, а люди живут без газа, — отметил он.
Отдельно премьер заверил, что федеральный центр поддержит все новые проекты области. Местные граждане обратились за поддержкой при реконструкции Коркинских очистных сооружений, которые были введены в эксплуатацию 45 лет назад, но не соответствуют нынешним требованиям очистки сточных вод, поэтому в Волгу попадает недоочищенная вода. Михаил Мишустин подчеркнул, что деньги в первую очередь необходимо выделить на разработку проектной документации для реконструкции очистных сооружений.
Михаил Мишустин во время встречи со студентами Костромского государственного университета
Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
Также на совещании зашла речь о нехватке мест в школах области. Премьер напомнил, что на программу по увеличению количества мест в российских учебных заведениях планируется выделить средства из федерального бюджета. Председатель правительства предупредил региональные власти, что те должны до 13 апреля представить расчеты о состоянии системы образования.

Мал, да дорог

Как ранее сообщали «Известия», премьер-министр специально решил скорректировать свою ближайшую региональную поездку. Изначально он должен был направиться в Ярославль, но решил посетить один из малых городов области — Переславль-Залесский. Его население — около 40 тыс. человек.
Решение премьера было обусловлено необходимостью улучшать социально-экономическую ситуацию на местах. В Переславле-Залесском он провел отдельное совещание по развитию небольших агломераций. Это особенно актуально для малых городов — их население за последнее десятилетие сократилось примерно на 10%. Региональные власти должны уделять больше внимания малым городам, а не только концентрироваться на решении проблем крупных населенных пунктов, считает глава кабинета министров. Правительство уже разработало программу помощи, которая предусматривает модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры с общим износом более 60%. На это в 2020 году будет выделено 1,5 млрд рублей.
На совещании по развитию малых городов депутат Госдумы Валентина Терешкова также подняла вопрос о появлении в Ярославской области целлюлозно-бумажного комбината. Михаил Мишустин заявил, что правительство не считает целесообразным его строительство на берегу Рыбинского водохранилища.
Михаил Мишустин во время встречи с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым
Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
Полностью согласен с теми жителями области, которые считают, что заводу здесь не место. Все хотят дышать нормальным воздухом, пить чистую воду, а завод практически не повлияет лучшим образом на экологическую ситуацию в регионе, а сильно ее ухудшит, — отметил глава кабмина. — Правительство однозначно не поддерживает эту идею, я думаю, что мы на этом вопрос закроем.
Он также рассказал, что компания, которая планировала строительство («Свеза», стоимость строительства завода оценивалась в $2,8 млрд. — «Известия»), не представляет документов о возможности нанесения экологического ущерба региону.
Песков призвал бороться с рассылкой фейков о поправке к Конституции
Руководитель экспертной группы конкурса «Малые города и исторические поселения» Минстроя Артем Гебелев в разговоре с «Известиями» отметил, что одна из главных проблем малых городов — отток населения. По его словам, дело касается недостаточно развитой экономики, нехватки рабочих мест и проблем с заработком. Также остро стоит вопрос формирования общественных пространств в малых городах.
Эксперт напомнил, что под эгидой правительства проводится Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Минстрой ежегодно разыгрывает между субъектами 10 млрд рублей на создание нового облика агломераций. Среди потенциальных участников — 963 малых города, что составляет 86% от всех агломераций в стране, а на их территориях проживают 29,5 млн человек.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



79
Источник
Похожие новости
13 марта 2020, 21:35
Гаспарян объяснил, когда в Европе наступит "самая большая опасность за последние 100 лет"
13 марта 2020, 21:35
Зеленский ликвидировал все русскоязычные школы
13 марта 2020, 21:35
Киев навяжет Москве "гибридный мир" по Донбассу и Крыму
13 марта 2020, 23:35
Боевой трофей, отбитый у турок в Идлибе, заметили в Москве
13 марта 2020, 19:35
Путин сдал анализ на коронавирус? Песков сделал тонкий намёк о защите президента от COVID-19
13 марта 2020, 23:35
"Только молча, по-гозмановски косили глазами": Делягин о реакции либералов на его слова о коронавирусе
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 марта 2020, 15:35
Немецкий политолог: Зеленский находится на грани срыва, спасаясь наркотиками
09 марта 2020, 11:35
На Украине объяснили, почему Киев проиграл войну в Донбассе
13 марта 2020, 00:35
"Обманывают, грабят и убивают людей": Депутат Беседина обвинила Путина во всех грехах, но понимания не нашла
10 марта 2020, 03:35
«Заводы — это вчерашний день»: Украина раскрыла плюсы от обвала промпроизводства
11 марта 2020, 08:30
«Запад не оставил иного выбора»: к каким последствиям привела полная приостановка Россией действия ДОВСЕ
07 марта 2020, 15:30
«Я вынужден их трогать»: в отношении подозреваемого в домогательствах детского тренера возбуждено уголовное дело
12 марта 2020, 00:35
"Стыдно сказать": Поклонская раскрыла, сколько у неё квартир
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.