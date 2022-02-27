Центробанк возобновляет покупку золота на внутреннем рынке

С 28 февраля Банк России возобновляет покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов, сообщила пресс-служба регулятора.

Ежедневно на основе утренней цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов будет определяться и стоимость золота для наших закупок.

Пока же в ЦБ отметили, что международные резервы России достигли исторического максимума. По данным на 18 февраля, это $639,6 миллиарда.

ЦБ регулярно пополнял золотом резервы до 1 апреля 2020 года. После он приостановил его покупку на внутреннем рынке. Это было связано с необходимостью стимулировать экспорт золота и обеспечением дополнительного притока в Россию валютной выручки, сократившейся в условиях значительно снизившихся цен на нефть.