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Центробанк возобновляет покупку золота на внутреннем рынке
27 февраля 2022, 22:35 • 129 • Политика
С 28 февраля Банк России возобновляет покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов, сообщила пресс-служба регулятора.
Ежедневно на основе утренней цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов будет определяться и стоимость золота для наших закупок.
Пока же в ЦБ отметили, что международные резервы России достигли исторического максимума. По данным на 18 февраля, это $639,6 миллиарда.
ЦБ регулярно пополнял золотом резервы до 1 апреля 2020 года. После он приостановил его покупку на внутреннем рынке. Это было связано с необходимостью стимулировать экспорт золота и обеспечением дополнительного притока в Россию валютной выручки, сократившейся в условиях значительно снизившихся цен на нефть.
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