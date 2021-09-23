Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина получила удар под дых от европейских союзников: Румыния развернула ПВО
В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку
"На колени поставить"? Генерал ВСУ одёрнул угрожающих России войной
России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хл...
Главная / Политика

Центробанк отложил штрафы банкам за работу с нежелательными в России организациями

23 сентября 2021, 13:05  •  75 • Политика
Центробанк отложил введение штрафов для банков за обслуживание организаций, признанных нежелательными в России.
Центробанк отложил до 1 апреля 2022 года применение штрафов к банкам за работу с нежелательными неправительственными организациями (НПО) за пределами России, вступающее в действие с 1 октября 2021 года.
Об этом говорится в письме ЦБ банкам, передают "Известия". Реализация данного закона потребует от банков принятия мер организационно-технического характера, поэтому регулятор намерен отказаться от применения мер воздействия. Банки будут обязаны предоставлять в уполномоченный орган информацию о таких операциях в связи с изменениями в антиотмывочном законе.
Приостановка штрафов для банков согласована с Росфинмониторингом.
Закон вводит норму о запрете на "участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации за пределами территории РФ граждан РФ, лиц без гражданства, постоянно проживающих в РФ, и российских юридических лиц".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





75
Источник
Похожие новости
23 сентября 2021, 02:05
России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хлам"
23 сентября 2021, 05:45
Зеленский перепутал цитаты из речи президента Путина и не понял смысла сказанного
23 сентября 2021, 07:35
Пронько: "Миллионеры приготовились к эвакуации из России"
23 сентября 2021, 00:15
"Напугать очередью? Чушь": Жителей Украины смутило покушение на Шефира
23 сентября 2021, 02:05
Глава МИД Украины о разрыве отношений с Россией: "Пользы ноль"
23 сентября 2021, 11:15
"Володе передайте!": Инсайдер заявил о полученном угрожающем послании для Путина
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 сентября 2021, 02:05
России угрожает оружие страшнее атомной бомбы: "Мгновенно превращается в хлам&qu...
23 сентября 2021, 05:45
Зеленский перепутал цитаты из речи президента Путина и не понял смысла сказанного
23 сентября 2021, 02:05
Санду с трибуны ООН повторила своё требование русским
23 сентября 2021, 07:35
Пронько: "Миллионеры приготовились к эвакуации из России"
23 сентября 2021, 00:15
"Напугать очередью? Чушь": Жителей Украины смутило покушение на Шефира
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 сентября 2021, 01:15
Трамп впервые сделал столько комплиментов русским
19 сентября 2021, 00:55
"Союзники так себя не ведут": МИД Франция тремя неприятными словами отозвался о подставивших его США
21 сентября 2021, 08:50
В Одессе мужчина кинул мусорку и отправил в нокаут украинскую нацистку
18 сентября 2021, 19:25
Киев раскрыл секрет победы над "Северным потоком - 2". Нужно сделать три шага
18 сентября 2021, 02:00
Японские читатели о Курилах: "Россия отдаст острова"
22 сентября 2021, 09:35
"Вытеснят нас": Россия допустила грубую ошибку с Эрдоганом
22 сентября 2021, 01:20
Скорбь Зеленского повергла в недоумение его подписчиков: "Десять дней прошло"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.