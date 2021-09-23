Центробанк отложил штрафы банкам за работу с нежелательными в России организациями

Центробанк отложил введение штрафов для банков за обслуживание организаций, признанных нежелательными в России.

Центробанк отложил до 1 апреля 2022 года применение штрафов к банкам за работу с нежелательными неправительственными организациями (НПО) за пределами России, вступающее в действие с 1 октября 2021 года.

Об этом говорится в письме ЦБ банкам, передают "Известия". Реализация данного закона потребует от банков принятия мер организационно-технического характера, поэтому регулятор намерен отказаться от применения мер воздействия. Банки будут обязаны предоставлять в уполномоченный орган информацию о таких операциях в связи с изменениями в антиотмывочном законе.

Приостановка штрафов для банков согласована с Росфинмониторингом.

Закон вводит норму о запрете на "участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации за пределами территории РФ граждан РФ, лиц без гражданства, постоянно проживающих в РФ, и российских юридических лиц".