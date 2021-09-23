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Центробанк отложил штрафы банкам за работу с нежелательными в России организациями
23 сентября 2021, 13:05 • 75 • Политика
Центробанк отложил введение штрафов для банков за обслуживание организаций, признанных нежелательными в России.
Центробанк отложил до 1 апреля 2022 года применение штрафов к банкам за работу с нежелательными неправительственными организациями (НПО) за пределами России, вступающее в действие с 1 октября 2021 года.
Об этом говорится в письме ЦБ банкам, передают "Известия". Реализация данного закона потребует от банков принятия мер организационно-технического характера, поэтому регулятор намерен отказаться от применения мер воздействия. Банки будут обязаны предоставлять в уполномоченный орган информацию о таких операциях в связи с изменениями в антиотмывочном законе.
Приостановка штрафов для банков согласована с Росфинмониторингом.
Закон вводит норму о запрете на "участие в деятельности иностранной или международной неправительственной организации за пределами территории РФ граждан РФ, лиц без гражданства, постоянно проживающих в РФ, и российских юридических лиц".
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