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Центробанк готовится ко второй волне COVID: Банки получили указания от регулятора

02 октября 2020, 00:20  •  24 • Политика
ЦБ готовит банки ко второй волне COVID-19. Регулятор рекомендовал кредитным организациям продлить программу реструктуризации долгов гражданам и бизнесу до конца года.
Центробанк рекомендовал российским банкам продлить до конца года программы реструктуризации долгов граждан и бизнеса, пострадавших от пандемии COVID-19. Экономические эксперты увидели в этом подготовку ко второй волне эпидемии.
Речь идёт о трёх опубликованных ЦБ 1 октября информационных письмах. В них говорится о приостановке изъятия единственного жилья у тех, кто не платит по ипотеке, и о продлении программ реструктуризации долгов гражданам, а также малому и среднему бизнесу. Кроме того, в письмах рекомендуется кредитным организациям в оставшиеся до конца года месяцы "продолжать рассматривать возможность изменения условий ранее предоставленных кредитов".
Учитывая всё это, а также падение спроса среди граждан и бизнеса на программы реструктуризации, эксперты делают вывод о том, что ЦБ таким образом заранее готовит банки ко второй волне пандемии COVID-19.

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