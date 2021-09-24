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Центризбирком подведёт сегодня итоги выборов в Госдуму 8-го созыва
24 сентября 2021, 04:40 • 25 • Политика
Кроме того, одним из вопросов, включённых в повестку заседания ЦИК в пятницу, 24 сентября, станет обсуждение результатов дистанционного голосования.
В пятницу, 24 сентября, ЦИК России подведёт итоги выборов депутатов Государственной думы 8-го созыва, которые состоялись 17-19 сентября.
Как сообщили Царьграду в пресс-службе Центризбиркома, в повестке заседания, назначенного на 11 утра, значатся три вопроса. Первый – о проведении дистанционного электронного голосования, докладчиками по нему собираются выступить шесть человек. Второй – собственно, о подведении самих общих результатов выборов (это сделает глава ЦИК Эмма Памфилова). Третий – о внесении изменений в порядок подготовки и рассмотрения вопросов, связанных с формированием региональных избиркомов.
Ранее, напомним, после обработки всех 100 процентов протоколов стало известно, что в новый состав Госдумы проходят пять партий – "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия – За правду", ЛДПР и "Новые люди".
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