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Центризбирком передал вакантный мандат депутата Госдумы Алексею Лисовенко

03 февраля 2021, 17:30  •  79 • Политика
Центризбирком (ЦИК) России 3 февраля передал вакантный мандат депутата Госдумы от «Единой России» Николая Антошкина кандидату из федерального списка партии, замруководителя департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы Алексею Лисовенко.
«Центральная избирательная комиссия РФ постановляет передать вакантный мандат депутата Госдумы Федерального собрания РФ седьмого созыва из федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией «Единая Россия», Лисовенко Алексею Анатольевичу», — цитирует ТАСС постановление ЦИК.
Комиссия также приняла решение зарегистрировать Лисовенко депутатом Госдумы и передать ему удостоверение об избрании.
Лисовенко 41 год. В 2003 году он окончил Московский государственный университет леса по специальности «стандартизация и сертификация». В январе 2020 был назначен на должность заместителя руководителя Департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
Герой Советского Союза, депутат Госдумы генерал-полковник Николай Антошкин 17 января скончался в больнице.
Позже выяснилось, что Антошкин незадолго до смерти был госпитализирован с COVID-19.

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